Sono tante le novità Anker dal CES 2026 di Las Vegas. L’azienda ha svelato durante l’evento la sua collezione di prodotti di nuova generazione, che spaziano tra accessori e dispositivi per la smart home a marchio Anker, Eufy e Soundcore. Andiamo a scoprire insieme tutti i nuovi device.

Le novità Anker al CES 2026 tra ricarica, wearable e prodotti per la smart home

Anker presenta al CES una nuova generazione di prodotti per la ricarica, con riconoscimento più intelligente dei dispositivi, maggiore velocità ed efficienza, e introduce al contempo funzionalità innovative come interfacce visive avanzate, prestazioni wireless Qi2 da 25 W più veloci, AnkerSense View e la tecnologia ActiveShield 5.0.

A guidare la gamma è il caricabatterie con smart display Anker Nano Charger (45 W, Smart Display, pieghevole a 180°), che può identificare il modello di iPhone in pochi secondi per fornire una ricarica su misura. Con 45 W di ricarica rapida in un design compatto, dimensioni più compatte del 47% rispetto al caricabatterie originale da 30W ma con il 50% di potenza in più, offre la modalità TÜV-Certified Care che riduce la temperatura della batteria rispetto ad altri caricabatterie da 45 W, proteggendo così la salute della stessa. Dispone di uno schermo interattivo con feedback visivo su potenza e temperatura in tempo reale. Il nuovo Anker Nano Charger sarà disponibile da fine gennaio 2026.

C’è poi la stazione Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, pieghevole): compatta, offre ricarica wireless ad alta velocità fino a Qi2 25W per iPhone in un design 3-in-1 pieghevole. Il sistema Airflow garantisce una ricarica stabile ed efficiente per più dispositivi. Sarà disponibile nel primo trimestre 2026.

La Anker Nano Power Strip (10-in-1, 70W, Clamp) è un prodotto pensato per rendere completa la postazione di lavoro: mantiene la scrivania ordinata, offre fino a 70 W da qualsiasi porta USB-C e include protezione contro le sovratensioni da 1500J. Sarà disponibile all’acquisto a partire dalla fine del mese.

Non c’è invece da aspettare molto per la Anker Nano Docking Station (13-in-1, triplo display, hub rimovibile integrato), la prima docking station con hub rimovibile 6-in-1 incorporato, supporto a triplo display fino a 4K su un singolo monitor, fino a 100 W di ricarica upstream e trasferimento dati a 10 Gbps per la produttività. Sarà disponibile nelle prossime ore attraverso il sito ufficiale.

Passiamo al brand Eufy perché ci sono novità anche qui. Partiamo dal Robot Vacuum Omni S2, robot aspirapolvere e lavapavimenti con tecnologia di lavaggio HydroJet e aspirazione 30k Pa AeroTurbo di lunga durata. Introduce CleanMind AI per riconoscere superfici e stanze e regolare automaticamente modalità, aspirazione, forza di lavaggio e altezza ruote. Può generare una soluzione igienizzante con riduzione germi fino al 99,99% e integra il primo profumatore d’aria al mondo in un robot aspirapolvere. La pre-vendita si aprirà domani, 6 gennaio 2026, mentre la vendita partirà il prossimo 20 gennaio.

Lato sicurezza arrivano tre novità. Troviamo il campanello smart Video Doorbell S4 con tecnologia OmniTrack, per rilevamento e tracking accurato dei visitatori, campo visivo 180° orizzontale e verticale, videocamera 3K per immagini nitide fino a 8 metri. C’è poi Solar Wall Light Cam S4 con visione notturna a colori 4K, lente F1.6, telecamera regolabile fino a 45°, pannello solare da 2 W rimovibile e batteria 10.000 mAh. Infine la serratura intelligente Smart Lock E40, con riconoscimento facciale 3D avanzato, videocamera 2K, batteria principale da 15.000 mAh + backup da 800 mAh, certificazione IP65 e compatibilità Matter, Apple Home, Alexa, Google Home e Samsung SmartThings. Tutti e tre i prodotti arriveranno entro il primo trimestre del 2026.

Sempre nella gamma Eufy debutta Bottle Washer S1 Pro, un lavabiberon da tavolo ad alta capacità con disinfezione automatizzata a 360°. Può contenere 8 set completi di biberon e offre getto 3D HydroBlast ad alta pressione per rimuovere i residui di latte più ostinati, e la tecnologia TurboDry per un’asciugatura rapida, così da prevenire la proliferazione batterica. I preordini si apriranno il 6 gennaio, mentre il lancio avverrà il 9 del mese, sia sul sito ufficiale sia su Amazon.

Restiamo in casa Anker, ma volgiamo ora lo sguardo alle novità della gamma Soundcore. Troviamo AeroFit 2 Pro, i primi auricolari al mondo dual-form con open-ear e ANC nello stesso design (in arrivo da domani, 6 gennaio 2026), Sleep A30 Special, cuffie con triplo sistema di riduzione rumore, integrazione Calm e nuove colorazioni (sempre dal 6 gennaio), e Boom Go 3i, un nuovo altoparlante da 15W con autonomia fino a 22 ore, certificazione IP68 e sistema dual-mode. Quest’ultimo non si farà vedere in commercio prima di febbraio 2026.

Due novità infine anche per la gamma di proiettori: al CES sono stati annunciati Nebula P1i e Nebula X1 Pro: il primo è un proiettore portatile a risoluzione 1080p con design flip-open, altoparlanti integrati e Google TV (in arrivo in questi primi mesi del 2026), il secondo combina proiettore 4K laser 3500 ANSI lumen, audio wireless 7.1.4 Dolby Atmos, microfoni wireless e setup AI automatico (in arrivo in primavera un bundle con schermo gonfiabile da 200 pollici e pompa wireless).