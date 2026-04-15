Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per quello che fino a poco tempo fa è stato lo smartwatch di punta a marchio Amazfit, ovvero Amazfit T-Rex 3 Pro, dispositivo annunciato lo scorso settembre (durante IFA 2025).

Oltre a questo modello, che ha ricevuto due aggiornamenti nel giro di una settimana, il produttore cinese ha aggiornato anche Amazfit Balance 2 XT, disponibile in Italia dalla fine di settembre 2025. Andiamo a scoprire tutte le novità di questi aggiornamenti e ripassare la procedura per l’installazione.

Amazfit T-Rex 3 Pro torna ad aggiornarsi

Come anticipato in apertura, Amazfit T-Rex 3 Pro torna ad aggiornarsi. Consultando il portale ufficiale degli aggiornamenti, scopriamo che lo smartwatch ha recentemente ricevuto l’aggiornamento alla versione 4.6.5.2 del software ma già da qualche parte è disponibile la successiva versione 4.7.3.1 del software.

Questo nuovo aggiornamento, in distribuzione tramite un pacchetto da circa 16 MB, porta con sé cinque novità in tutto, tra cui le metriche dell’andatura basate sui segmenti (utili per i corridori), una navigazione migliorata durante gli allenamenti e un supporto ampliato per HYROX e allenamento a intervalli.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 4.7.3.1 che è in distribuzione (graduale) su Amazfit T-Rex 3 Pro, tradotto in italiano dagli screenshot che trovate poco sotto (via Gadgets & Wearables).

Gentili utenti, benvenuti nell’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3 Pro. Dettagli: [Novità] L’allenamento con il vogatore ora supporta la connessione a vogatori di terze parti*. Dopo la connessione, è possibile visualizzare metriche come potenza e distanza. Corsa all’aperto e Corsa su sentiero ora supportano i dati di andatura equivalente basati sui segmenti (Percorso: Allenamento > Impostazioni > Altro > Pagine dati > Ritmo > Ritmo equivalente ultimo segmento / Ritmo equivalente segmento corrente). Aggiunta una voce “Navigazione” nel menu della pagina del percorso durante gli allenamenti. Il Battery Manager ora supporta le statistiche sulla durata di utilizzo della torcia a LED. Aggiunto un interruttore di visualizzazione per gli indicatori di stato del quadrante (Percorso: Impostazioni > Quadrante e ora > Indicatori di stato). [Ottimizzazioni] Interazioni ottimizzate nella pagina di funzionamento dell’allenamento, con un messaggio di conto alla rovescia aggiunto quando si mette in pausa o si termina tramite pressione prolungata. In modalità AMRAP per HIIT, allenamento HYROX, allenamento ibrido e cross training, sia la modalità timer che i modelli di allenamento ora supportano durate fino a 99 minuti.

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Nuovo aggiornamento anche per Amazfit Balance 2 XT

A un paio di mesi dal primo aggiornamento del 2026, Zepp Health torna ad aggiornare anche Amazfit Balance 2 XT, versione economica e con qualche rinuncia del più completo e costoso Amazfit Balance 2.

Questo nuovo aggiornamento porta il software di sistema alla versione 2.17.0.4 (dalla precedente versione 2.16.2.1 distribuita a fine marzo che ha introdotto miglioramenti sul fronte delle informazioni meteo), è in fase di distribuzione graduale attraverso un pacchetto da circa 17 MB, ed è accompagnato da un changelog piuttosto lungo.

Tra le novità abbiamo gli avvisi audio durante gli allenamenti, il supporto all’audio da fonti di terze parti nell’app Musica e il monitoraggio della soglia del lattato, una funzione offre ai corridori una visione più chiara di quanto possono spingere prima che la fatica inizi ad accumularsi rapidamente, combinando frequenza cardiaca e andatura per definire il massimo sforzo sostenibile.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog parziale (manca tutta la parte sulle ottimizzazioni) dell’aggiornamento alla versione 2.17.0.4 per Amazfit Balance 2 XT, tradotto in italiano dallo screenshot che trovate poco sotto (via Reddit).

[Novità] Aggiunti gli avvisi audio per l’allenamento: riproduci promemoria sonori tramite altoparlante o cuffie durante gli allenamenti per aumentare la consapevolezza. (Percorso: Impostazioni > Allenamento > Avvisi audio per l’allenamento)

Aggiunta la pianificazione del percorso: crea percorsi di navigazione sull’orologio o nell’app.

Aggiunti i dati e il test della soglia del lattato nella corsa per aiutare a valutare scientificamente la resistenza e l’intensità dell’allenamento. (Percorso: Allenamento > Corsa > Impostazioni > Allenamento)

Aggiunta la regolazione del piano di allenamento Zepp Coach: modifica i piani settimanali o salta il giorno corrente.

Aggiunto il supporto per sorgenti audio di terze parti nell’app Musica.

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Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

I nuovi aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, possono essere scaricati direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).