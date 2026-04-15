Aggiornamento ore 17.00: il malfunzionamento sembra essere stato risolto, Claude Code ha ripreso a funzionare.

Claude Code è attualmente non disponibile a causa di un’interruzione del servizio che sta interessando utenti in tutto il mondo. L’outage, iniziato alle 16:30 di oggi, 15 aprile 2026, impedisce l’utilizzo della piattaforma di sviluppo AI restituendo un errore di tipo API Error 500.

Gli utenti che tentano di accedere a Claude Code ricevono il seguente messaggio di errore: API Error: 500 {“type”:”error”,”error”:{“type”:”api_error”,”message”:”Internal server error”},”request_id”:”…”}. Si tratta di un errore lato server che non dipende dalla configurazione locale degli utenti.

Numerose segnalazioni su X confermano che il problema è di portata globale, con sviluppatori da diverse aree geografiche che riportano la stessa problematica. L’interruzione sembra limitata esclusivamente a Claude Code, mentre gli altri servizi dell’ecosistema Anthropic continuano a funzionare regolarmente: sia Claude che Claude Cowork risultano pienamente operativi.

Cosa fare in attesa del ripristino

Questo malfunzionamento significa che ad avere problemi non è il vostro computer, il vostro abbonamento o la vostra istanza di Claude Code. Non è necessario riavviare il computer, reinstallare l’applicazione o modificare le impostazioni di rete, poiché il problema è esclusivamente lato server. Qualsiasi tentativo di troubleshooting locale risulterebbe inutile.

Al momento non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali da parte di Anthropic riguardo i tempi di ripristino del servizio. Aggiorneremo l’articolo in caso di novità al riguardo.