GIGABYTE amplia la gamma di schede madri AERO X3D con una nuova variante ad alto profilo che, oltre alle prestazioni, punta in modo deciso sull’estetica. Si tratta della GIGABYTE X870E AERO X3D DARK WOOD, soluzione che riprende il concept introdotto con la versione WOOD annunciata a dicembre, ma lo evolve con un design più marcato e orientato a un’integrazione più naturale all’interno di ambienti domestici o postazioni di lavoro particolarmente curate.

Come facilmente suggerisce la sigla, siamo di fronte a una motherboard basata su piattaforma AMD X870E, quindi pensata per sistemi AM5 di fascia alta, con supporto alle più recenti CPU Ryzen 9000 e alle tecnologie di ultima generazione. L’elemento distintivo resta però il design, che in questo caso assume un ruolo centrale visto l’effetto legno, ma il tutto senza sacrificare le altre caratteristiche.

GIGABYTE e il design DARK WOOD: tra estetica e integrazione nell’ambiente

Con la X870E AERO X3D DARK WOOD, GIGABYTE continua a esplorare un approccio meno tradizionale al design delle schede madri consumer. In questo caso, notiamo subito che la finitura effetto legno scuro, già vista nella precedente variante, viene sostanzialmente rivista con tonalità più profonde e una resa visiva più marcata.

La superficie è progettata per riprodurre venature e texture del legno in modo realistico, andando oltre una semplice scelta estetica e cercando di introdurre un linguaggio visivo diverso rispetto alle classiche schede orientate al gaming ricche di RGB; a questo poi si aggiungono altri dettagli che fanno la differenza come la linguetta in pelle e le finiture metalliche scure, tutti elementi che contribuiscono a un’estetica più uniforme.

L’obiettivo è quello di rendere la scheda madre meno “tecnica” e più integrabile anche in contesti moderni o workstation curate, senza rinunciare alla compatibilità con configurazioni ad alte prestazioni e componentistica last-gen. Nel contesto “velocistico”, non possiamo omettere inoltre la presenza della tecnologia proprietaria X3D Turbo Mode 2.0 che permette di ottimizzare al meglio le performance dei Ryzen X3D.

Piattaforma X870E e caratteristiche principali

Oltre all’aspetto estetico, la X870E AERO X3D DARK WOOD si posiziona come una soluzione di fascia alta per piattaforma AM5, con supporto completo alle tecnologie più recenti come PCI-E 5.0, DDR5, connettività ultraveloce e, non per ultima, qualità costruttiva premium.

Il sistema di alimentazione è basato su un design digitale a 16+2+2 fasi, mentre la gestione termica è affidata a un insieme di soluzioni che includono dissipatori estesi con heatpipe dedicate; a bordo sono presenti funzionalità che abbiamo visto su altre top di gamma GIGABYTE, compreso il sistema di dissipazione per SSD M.2 Thermal Guard L, backplate curatissimo e un massiccio heatsink che tiene a bada il VRM.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il sistema con questa configurazione consente un miglioramento termico fino al 14% rispetto a soluzioni standard.

Sul fronte memoria RAM, è presente il supporto a moduli DDR5 fino a 9.000 MT/s in overclock, mentre lato espansione troviamo due slot PCI-E 5.0 per GPU, due slot M.2 Gen 5.0 e due M.2 PCI-E 4.0; degno di nota anche il terzo slot PCI-E x16 che supporta sempre lo standard Gen 4.0. Chiudendo con il reparto connettività, come detto ritroviamo gli standard più recenti, dal WiFi 7, passando per Bluetooth 5.4 e doppia LAN 5 Gbps, due USB4 Type-C 40 Gbps e un ricchissimo pannello I/O che può soddisfare praticamente qualsiasi utente.

Scheda tecnica GIGABYTE X870E AERO X3D DARK WOOD

Al momento GIGABYTE non ha ancora comunicato dettagli riguardo disponibilità e prezzo della X870E AERO X3D DARK WOOD per il mercato italiano; vi terremo aggiornati su eventuali novità, ma in chiusura vi possiamo comunque lasciare la scheda tecnica completa.