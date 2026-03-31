Prima di capire perché oggi ha più senso di qualche mese fa, vale la pena fare un rapido recap di cosa offre davvero questa scheda. La Radeon RX 9070 basata su RDNA 4 punta tutto su un equilibrio molto preciso tra prestazioni ed efficienza, senza inseguire numeri fini a sé stessi. La base è composta da 56 Compute Unit, affiancate da 56 Ray Accelerator e 112 AI Accelerator, per un totale di 3.584 Stream Processor su processo a 4 nm. Le frequenze sono elevate e soprattutto stabili, con 2.070 MHz in game clock e fino a 2.520 MHz in boost, per una potenza che arriva a 36,1 TFLOPS. Numeri importanti, ma gestiti in modo più efficiente rispetto al passato. Anche il comparto memoria è ben strutturato, con 16 GB di GDDR6 a 20 Gbps su bus a 256 bit e 64 MB di Infinity Cache, che aiutano a mantenere basse le latenze e alte le prestazioni nei carichi più pesanti. Il tutto con un consumo che, per questa Gigabyte Gaming OC, si attesta sui 240 W, un valore equilibrato per la fascia. RDNA 4 porta miglioramenti concreti anche sul ray tracing, con acceleratori di nuova generazione più efficienti, e sull’AI, sempre più centrale nella gestione dell’upscaling e del rendering moderno. Da non sottovalutare anche il Media Engine aggiornato, che supporta encoding e decoding fino all’8K e rende la scheda più completa anche per streaming e creazione contenuti. Potete trovare maggiori dettagli nella recensione completa. Il punto è semplice: già sulla carta era una GPU molto solida. Ma come spesso succede, non è tanto quello che offre al lancio a fare la differenza, quanto il momento in cui si va a collocare nel mercato. Ed è proprio qui che le cose cambiano. La custom di Gigabyte ha sempre il suo fascino Accanto alla base tecnica, anche la versione Gigabyte Gaming OC ha il suo peso nel definire l’esperienza complessiva. È una scheda massiccia e molto curata, con un design aggressivo fatto di linee spigolose e finiture multi-texture che la rendono riconoscibile, ma senza risultare fuori contesto anche in build più pulite. Al di là dell’estetica, il punto forte è il sistema WINDFORCE, con tre ventole a rotazione alternata che migliorano il flusso d’aria e riducono le turbolenze. Il dissipatore è strutturato in modo molto solido, con heatpipe in rame composito e una piastra a contatto diretto con GPU e VRAM, soluzione che permette di mantenere temperature sempre sotto controllo anche sotto carico. Interessante anche il lavoro sul backplate, che integra aperture per il pass-through dell’aria, migliorando ulteriormente la dissipazione. È uno di quei dettagli che sulla carta sembrano secondari, ma nell’uso reale fanno la differenza. Essendo una versione OC, c’è un leggero aumento sia nei consumi che nelle frequenze, con il boost che sale fino a circa 2,65 GHz e un assorbimento che si attesta sui 240 W. Presente anche il dual BIOS, utile più per flessibilità che per reale necessità, visto che la scheda si comporta già molto bene lato termico. Chiude il pacchetto un’illuminazione RGB piuttosto discreta e la Sliding Side Plate, una soluzione intelligente per mantenere la build ordinata anche dal punto di vista estetico. Nel complesso è una custom ben riuscita, che non si limita a seguire le specifiche AMD ma le valorizza con un raffreddamento e una costruzione all’altezza. Lentamente, le cose stanno cambiando

Non basta più la potenza bruta, e oggi non bastano nemmeno le ottimizzazioni tradizionali. La direzione è chiara: il futuro è il Neural Rendering, e questa Radeon è una delle prime schede davvero costruite attorno a questo concetto. La differenza rispetto a qualche mese fa è che ora non si parla più solo di promessa, ma di qualcosa che inizia a prendere forma concreta.

Con RDNA 4 arriva un pacchetto molto più strutturato, dove FSR 4 e la piattaforma Redstone segnano un cambio di passo importante. Non è più solo upscaling: entrano in gioco modelli AI che lavorano su frame, profondità e motion vectors per migliorare stabilità dell’immagine, ridurre artefatti e rendere il frame generation molto più credibile rispetto al passato.

E soprattutto oggi il supporto è cresciuto davvero. FSR 4 è già disponibile in un numero molto più ampio di titoli rispetto al lancio, e in molti casi può essere attivato direttamente via driver nei giochi compatibili con FSR 3.1. Questo cambia completamente la percezione: non è più una tecnologia “in arrivo”, ma qualcosa che si può usare concretamente già adesso.

Il punto più interessante però è un altro, ed è rappresentato da Call of Duty. Non è solo uno dei tanti titoli compatibili, ma è diventato il vero banco di prova per Redstone. Nei capitoli più recenti, AMD ha lavorato direttamente con gli sviluppatori per integrare le nuove tecnologie, inclusa la Ray Regeneration, una delle evoluzioni più avanzate lato AI applicata al ray tracing.

Ed è proprio qui che si capisce la direzione: non si tratta solo di fare più FPS, ma di ricostruire l’immagine in modo più intelligente, migliorando riflessi, illuminazione e stabilità anche in scenari complessi e competitivi. Il fatto che tutto questo debutti in una serie come Call of Duty, quindi in uno dei contesti più diffusi e sensibili alle prestazioni, non è casuale.

Accanto a questo resta HYPR-RX, che oggi è ancora più maturo e permette di attivare in un click Fluid Motion Frames, Radeon Super Resolution, Anti-Lag e Boost, con una gestione più pulita rispetto alle prime versioni.

Il punto quindi cambia completamente rispetto al day one: prima si parlava di potenziale, oggi si parla di un ecosistema che inizia a essere reale. Non perfetto, non ancora ovunque, ma abbastanza concreto da fare davvero la differenza nella valutazione di una scheda come questa.

Dove si piazza per prestazioni? Sul fronte prestazioni, dopo mesi di utilizzo e con un ecosistema software più maturo, il posizionamento della Radeon RX 9070 è oggi molto più chiaro. È una scheda che nasce e si esprime al meglio in 1440p, dove riesce a garantire un equilibrio molto solido tra qualità grafica massima e frame rate elevati, mantenendo una costanza che spesso fa più la differenza dei numeri puri. Il 4K resta assolutamente gestibile, soprattutto nei titoli ben ottimizzati o facendo leva sulle tecnologie di upscaling, ma è evidente che non è il suo terreno ideale nei giochi più pesanti con tutto al massimo. In questo senso, il comportamento è coerente con il posizionamento della GPU: una soluzione pensata per offrire il massimo nel QHD, con la possibilità di spingersi oltre quando il contesto lo permette. Rispetto alla generazione precedente il salto è concreto, e si traduce in un vantaggio tangibile nella maggior parte degli scenari, soprattutto in rasterizzazione, dove la RX 9070 riesce a posizionarsi in modo molto competitivo anche rispetto alle dirette concorrenti. Il ray tracing mostra un miglioramento netto grazie a RDNA 4, ma resta un ambito dove, nelle implementazioni più spinte, le soluzioni NVIDIA mantengono ancora un margine. Quello che cambia davvero oggi, però, è tutto ciò che sta intorno alla scheda. Driver più maturi, una diffusione sempre più ampia di FSR 4 e l’evoluzione di HYPR-RX rendono l’esperienza complessiva molto più solida rispetto al day one. Non è solo una questione di FPS, ma di stabilità, fluidità percepita e qualità dell’immagine, aspetti che nel tempo sono migliorati in modo evidente. Per chi vuole entrare nel dettaglio con numeri, benchmark gioco per gioco e confronti diretti con le altre GPU, il riferimento resta comunque la recensione completa, dove ogni scenario è stato analizzato in modo approfondito.

Il prezzo è sempre stata la discriminante

A distanza di mesi, il punto è diventato molto più chiaro rispetto a quanto si poteva dire al lancio. All’epoca il dubbio non era sulla scheda, ma sul contesto: prezzo incerto, disponibilità poco chiara e un ecosistema software ancora in fase di costruzione. Oggi, invece, tutti questi elementi si sono allineati.

La Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC è rimasta esattamente la stessa, ma nel frattempo è cambiato tutto quello che le sta intorno. I driver sono maturati, FSR 4 ha iniziato a diffondersi davvero, Redstone ha fatto vedere le prime applicazioni concrete e anche tecnologie come HYPR-RX sono diventate più affidabili e meno “sperimentali” rispetto alle prime settimane. In altre parole, quella che prima era una scheda con grande potenziale, oggi è semplicemente una scheda più completa.

E poi c’è il punto più importante, quello che davvero cambia la percezione: il prezzo è tornato dove doveva essere. Quei 639 euro che al lancio sembravano quasi teorici oggi sono una realtà più concreta, e questo riabilita il posizionamento della RX 9070. Perché a questa cifra, guardando alle prestazioni in 1440p, alla solidità della custom Gigabyte e al livello generale della piattaforma, diventa una proposta estremamente centrata.

Il ragionamento è abbastanza semplice: non è una scheda che deve inseguire il massimo assoluto, ma è una di quelle GPU che trovano senso quando prezzo e valore si incontrano davvero. E oggi siamo esattamente in quel punto. Non è più una scelta “da valutare”, ma una scelta che ha una logica molto chiara per chi sta costruendo una build equilibrata. Un discorso che regge, RAM permettendo.

In collaborazione con Gigabyte