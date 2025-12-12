Gigabyte, azienda che non necessita di presentazioni quando parliamo di schede madri, e in particolare di prodotti enthusiast, ha aggiornato il proprio catalogo con quella che possiamo definire una delle motherboard più originali viste negli ultimi anni, parliamo della Gigabyte X870E AERO X3D WOOD.

Gigabyte X870E AERO X3D WOOD rappresenta una soluzione rivoluzionaria e innovativa nel design delle schede madri per PC, una soluzione che va oltre il semplice progresso tecnologico e cerca sostanzialmente di coniugare l’eleganza dei materiali naturali con prestazioni senza compromessi.

Pensata per un pubblico esigente, ma soprattutto attenta ai design “particolari”, la scheda Gigabyte punta a ricreare un design che vuole trasmettere un ambiente caldo e armonioso, capace di integrarsi perfettamente negli spazi abitativi moderni, anche lontani dalle classiche build da gaming e non dove dominano effetti RGB e un’estetica spesso molto elaborata ma poco efficace.

Gigabyte X870E AERO X3D WOOD inaugura una nuova generazione di schede madri

Partiamo da un dato pratico, la X870E AERO X3D WOOD non stravolge l’approccio di Gigabyte per quanto concerne le schede madri di fascia alta per piattaforma AM5 con chipset X870E. Si tratta dell’opzione top di gamma tra i chipset AMD, già vista su altri modelli Gigabyte AORUS come la X870E AORUS PRO X3D ICE che avevamo testato lo scorso mese di ottobre.

Le novità quindi sono più che altro focalizzate sul design, anche se, come vedremo, il produttore ci abbina una configurazione ad altissimo profilo che garantisce prestazioni da prima della classe con qualità al top e una dotazione a dir poco impeccabile.

Prima di fare un recap sulla scheda tecnica, possiamo dire che la peculiarità della Gigabyte X870E AERO X3D WOOD risiede nella valorizzazione dei materiali organici in un contesto dove solitamente questi elementi non trovano posto.

Ogni dettaglio è stato studiato con cura, dal pull tab in pelle premium, piacevole al tatto e ricco di calore, alla finitura in legno naturale, che richiama autenticità e sensazioni domestiche; il tutto è predisposto su un PCB completamente bianco che senza dubbio apporta il suo contributo sull’effetto finale.

Ovviamente i gusti in fatto di estetica sono sempre molto soggettivi, inoltre c’è da dire che una scheda madre del genere andrà secondo noi abbinata a componentistica dal design simile per non “rovinarne” l’effetto e le finalità.

Gigabyte X870E AERO X3D WOOD: caratteristiche tecniche di rilievo

Parlando di caratteristiche prettamente tecniche e hardware, questo modello ricalca il meglio della tecnologia Gigabyte per piattaforma AMD Ryzen su socket AM5, offrendo in primis l’ottimo chipset AMD X870E e la tecnologia X3D Turbo Mode 2.0, utile per ottimizzare al meglio le prestazioni dei più recenti Ryzen 9000X3D con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale.

La qualità costruttiva sembra essere la solita a cui Gigabyte ci ha abituati in questi anni sui prodotti di fascia alta, così come risulta notevole il VRM a 20 fasi (16+2+2) e il supporto per memorie DDR5 in Dual-Channel con velocità fino a 9.000 MT/s.

Anche la dissipazione della scheda è a dir poco impeccabile e include VRM Thermal Armor Advanced con heatpipe ad alta efficienza, M.2 Thermal Guard L, M.2 Thermal Guard Ext., e una PCB Thermal Plate che aiuta ad abbattere ulteriormente le temperature di esercizio. Al pari dei più recenti Gigabyte modelli inoltre, troviamo un approccio tool-free che cerca di ridurre al minimo l’utilizzo di utensili.

Sul versante espandibilità e connettività il livello rimane altrettanto alto. A bordo troviamo due slot PCI-E 5.0 x16, quattro slot per SSD M.2 PCI-E x4 (Gen 5.0 e Gen 4.0), doppia porta LAN 5 Gbps, WiFi 7, USB4 a 40 Gbps con USB-C e Display Port Alt. Mode e molto altro ancora.

Prezzo e disponibilità della Gigabyte X870E AERO X3D WOOD

Al momento Gigabyte non ha condiviso con noi dettagli riguardo disponibilità e prezzo della X870E AERO X3D WOOD. Vista la tempistica del lancio, ipotizziamo che la scheda sarà disponibile ormai dal primo trimestre 2026 (o da gennaio), mentre per il prezzo è quasi inutile osservare che siamo di fronte a un modello di fasci alta, probabilmente sopra quota 500 euro.

Scheda tecnica Gigabyte X870E AERO X3D WOOD