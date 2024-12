A partire dal 4 dicembre 2024, IT-Wallet è disponibile per tutti gli utenti dell’app IO. Si tratta del portafoglio digitale in cui è finalmente possibile caricare una copia digitale dei propri documenti d’identità (al momento patente di guida e tessera sanitaria) con valenza legale, che quindi possono essere esibite in favore di quelle fisiche durante eventuali controlli o utilizzi.

Come scarico IT-Wallet?

IT-Wallet è il nome pensato per questa nuova funzionalità, tuttavia non si tratta di un’applicazione a sé stante bensì di una sezione (Documenti) all’interno dell’App IO di PagoPA. Chiamandolo IT-Wallet si sono creati diversi fraintendimenti ma è bene sapere che non esiste alcuna applicazione IT-Wallet da parte del governo e qualsiasi altra applicazione dal nome simile non avrà niente a che vedere con tale servizio. Vi consigliamo di evitare di scaricarle.

Il sistema di portafoglio digitale italiano IT-Wallet è accessibile dunque solo tramite l’app IO e noto con il nome di Documenti su IO, sistema accessibile sia con dispositivi Android che con iOS, smartphone e tablet in cui poter caricare e poi usare i documenti inclusi. Questi sono i requisiti minimi dei dispositivi per attivare Documenti su IO:

per iOS: dispositivi con iOS 15 e versioni successive, download dall’App Store;

per Android: dispositivi con Android 8.0 o versioni successive, download dal Play Store.

Come funziona IT-Wallet? (Documenti su IO)

Il primo passaggio è ovviamente quello di scaricare l’App IO di PagoPa dai link sopra e procedere eventualmente alla registrazione o al login qualora non aveste ancora il vostro accesso.

Considerando che l’app IO richiede di accedere tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica), per usare IT-Wallet (Documenti su IO) è necessario eseguire la procedura di autenticazione proprio con questi ultimi due sistemi di identità digitale. Il fatto che, volendo, queste modalità di autenticazione siano necessarie solo una volta all’anno (impostandolo dall’applicazione) semplifica di molto le cose, considerando che per accedere all’app IO basta usare un codice di sblocco o un sistema di autenticazione biometrica come l’impronta digitale o il volto.

Dal 4 dicembre 2024, IT-Wallet è disponibile per tutti gli utenti già iscritti ad IO, e trovano nella sezione Portafoglio dell’app IO una sezione dedicata denominata Documenti su IO, sezione in cui, previa autenticazione tramite SPID o CIE, è possibile caricare i documenti citati, ovvero la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità.

Abbiamo provato a richiedere la versione digitale di una patente di guida e di una tessera sanitaria e le operazioni sono andate a buon fine in poco tempo, documenti che, proprio a partire dal 4 dicembre 2024, iniziano ad avere valore legale.

Non appena IT-Wallet sarà disponibile ufficialmente, i documenti compatibili, saranno quindi accessibili direttamente dall’app IO, che li terrà al sicuro e, nel contempo, permetterà di esibirli e servirsene quando necessario. Ad esempio con IT-Wallet sull’app IO sarà possibile mostrare la patente di guida durante un controllo delle forze dell’ordine, oppure servirsene per accedere a servizi di noleggio automobili online, quindi sia di persona che via internet, tutto tramite l’app IO.

Per quanto riguarda invece la sicurezza, il Dipartimento per la trasformazione digitale sottolinea che “IO condivide i tuoi dati con Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per identificarti e solo per il tempo necessario a consentire l’aggiunta della versione digitale dei documenti al Portafoglio”.

Come caricare i Documenti su IT-Wallet?

La procedura per caricare i documenti su IT-Wallet è molto semplice e, come detto, tutto parte non da una applicazione IT-Wallet, che non esiste, bensì dall’App IO di PagoPa (disponibile sugli store ufficiali per iOS/iPhone e per Android), di seguito i passaggi:

Avviate l’app IO e accedete tramite autenticazione , ad esempio il codice di sblocco, il riconoscimento con l’impronta digitale, oppure il volto, etc.

e , ad esempio il codice di sblocco, il riconoscimento con l’impronta digitale, oppure il volto, etc. Toccate il pulsante Inizia che si trova nell’avviso Novità: Documenti su IO , che dovrebbe essere apparso parte superiore della schermata Messaggi dell’app IO. In alternativa toccate il pulsante “ Portafoglio ” presente nel menu orizzontale in basso. Attenzione : se non trovate l’avviso e/o in Portafoglio trovate un avviso con scritto “Novità in arrivo: i tuoi Documenti su IO” significa che per voi la funzionalità non è ancora disponibile, dovrete pazientare ancora qualche ora.

che si trova nell’avviso , che dovrebbe essere apparso parte superiore della schermata Messaggi dell’app IO. In alternativa toccate il pulsante “ ” presente nel menu orizzontale in basso. Premete sul pulsante Continua per due volte consecutive, selezionate quindi il metodo con cui identificarvi (SPID, CIE + PIN o CieID) e seguite le indicazioni che vedete comparire sullo schermo.

per due volte consecutive, selezionate quindi il metodo con cui identificarvi (SPID, CIE + PIN o CieID) e seguite le indicazioni che vedete comparire sullo schermo. Verrificate che i vostri dati (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale) non contengano errori, premete su Continua e toccate il pulsante Aggiungi primo documento

Selezionate il documento che intendete aggiungere al Portafoglio e premete ancora una volta su Continua .

. Premete quindi sul pulsante Aggiungi al Portafoglio +.

La procedura va ripetuta dal secondo passaggio in poi per tutti i documenti che intendete caricare e in futuro quando ne vorrete aggiungere di altri appena saranno disponibili.

Ulteriori dettagli sul funzionamento di IT-Wallet nel nostro approfondimento su come funziona il portafoglio digitale.