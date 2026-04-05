Se tra una portata e l’altra del pranzo pasquale avete qualche minuto, e se state valutando l’acquisto di un prodotto tech in questi giorni, c’è una promozione che merita la vostra attenzione. MediaWorld ha lanciato gli APP DAYS, un’iniziativa valida solo il 5 e 6 aprile che prevede uno sconto del 15% su una selezione di articoli, riservato agli utenti dell’app e agli iscritti al programma MediaWorld CLUB.

Se i negozi sono chiusi a Pasqua e Pasquetta, MediaWorld vi offre una interessante opportunità di risparmio, con una dinamica è semplice e diretta. Per accedere allo sconto è necessario utilizzare l’app ufficiale MediaWorld, disponibile su smartphone Android e iOS, effettuare l’accesso con il proprio account CLUB e completare l’acquisto direttamente da lì. La promozione non è valida né sul sito web né nei punti vendita fisici, ed è proprio questa esclusività a renderla particolarmente interessante per chi è abituato a comprare tramite mobile.

Per poter visualizzare il prezzo scontato è necessario aver effettuato il login e aver inserito il prodotto a carrello, con alcune limitazioni. Lo sconto riguarda infatti esclusivamente i prodotti venduti e spediti direttamente da MediaWorld. Restano quindi esclusi i prodotti del Marketplace che sono venduti e spediti da venditori di terze parti.

Va inoltre detto che dall’iniziativa sono esclusi i prodotti che partecipano all”iniziativa NO IVA, anche quelli riservati al club Solo Online, i prodotti a marchio Apple (con la sola eccezione dei prodotti Apple ricondizionati) e dei seguenti brand: Dyson, Dreame, Ecovacs, Tineco, Roborock, Moulinex, Rayban Meta, Oakley meta, Miele, Smeg linea Fab, Faber, Liebherr e Starlink.

Come riporta il regolamento, che può essere consultato sul sito MediaWorld, sono altresì esclusi:

Tutti i prodotti presenti nell’allegato A (consulta la lista qui);

Tutte le Console e i Visori

Tutti i prodotti partecipanti alle OFFERTE A TEMPO SOLO ONLINE presenti nell’allegato B (consulta la lista qui)

Tutti i prodotti inseriti nella sezione del sito MediaWorld “Outlet” https://www.mediaworld.it/it/campaign/outlet

Tutti i prodotti inseriti nel sito MediaWorld Ricondizionati https://ricondizionati.mediaworld.it

I prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni

I prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

Gli utenti che non sono ancora iscritti al MediaWorld Club possono farlo tramite il link sottostante prima di procedere all’acquisto.

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Potete trovare tutti i prodotti in promozione, suddivisi per categoria, visitando la pagina dedicata alla promozione, utilizzando il link sottostante.

APP DAYS Easter Edition