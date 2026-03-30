Tineco progetta lavapavimenti cordless con un approccio che mette al centro la riduzione degli interventi manuali, dalla pulizia attiva fino alla manutenzione post-uso. La serie S9 ha introdotto un livello superiore di automazione e, con il modello Master, il brand punta a chi vuole sciogliere lo sporco più resistente senza aggiungere passaggi al proprio flusso di lavoro. Ci troviamo nella fascia alta del mercato, dove il prezzo chiede in cambio tecnologie che facciano davvero la differenza nella routine quotidiana. Tineco Floor One S9 Master è la prima proposta del brand a lavare con acqua riscaldata internamente durante l’uso, abbinando aspirazione elevata e un profilo sottile pensato per raggiungere le zone più difficili della casa. Riuscirà a giustificare il posizionamento premium nella pratica di tutti i giorni? Scopriamolo in questa recensione.

Design, costruzione e caratteristiche

Tineco Floor One S9 Master pesa circa 5 kg e adotta una struttura verticale con il serbatoio dell’acqua pulita da 0,85 L posizionato in basso, una scelta che abbassa il baricentro e migliora la stabilità durante le manovre anche quando la macchina lavora in posizione quasi orizzontale. La testa di lavaggio raggiunge un’altezza di soli 99 mm grazie al design HyperStretch, che consente un’inclinazione a 180° per infilarsi sotto mobili, letti e divani senza interrompere il ciclo di pulizia.

L’aspirazione arriva a 23.000 Pa con un picco di potenza di 450 W, valori che superano la dotazione tipica di questa fascia di prezzo dove la media si attesta intorno ai 20.000–22.000 Pa. Un display LED integrato nel manico mostra la modalità attiva, il livello di batteria e lo stato del sensore di sporco, mentre nella parte alta del corpo un indicatore cromatico cambia colore in tempo reale virando dal blu, quando il pavimento è pulito, al rosso quando rileva residui. Un profilo inferiore ai 100 mm abbinato a un’aspirazione da 23.000 Pa risulta poco comune in fascia e si traduce in copertura effettiva anche nelle zone più basse della casa senza sacrificare la forza di pulizia.

A protezione del gruppo rullo lavora un sistema a doppio raschietto anti-groviglio che intercetta capelli e peli prima che si avvolgano attorno alla spazzola, con un pettine che li cattura e un raschietto lineare che separa l’acqua sporca dai detriti solidi. La larghezza utile del rullo copre la quasi totalità della testa e la rotazione continua mantiene il contatto umido con la superficie, assicurando una distribuzione regolare del detergente per tutta la durata della passata. Il serbatoio dell’acqua sporca offre una capacità di 0,7 L in posizione verticale che scende a 0,6 L quando la macchina opera completamente distesa, limite imposto per evitare che il liquido raggiunga il motore; un galleggiante meccanico-elettronico interrompe l’aspirazione al livello massimo e attiva contestualmente un avviso vocale e un segnale visivo sul display. La rumorosità complessiva, pur non trascurabile in modalità Max, resta gestibile nelle modalità Quiet e Auto.

Terminato il ciclo di pulizia, si posa la macchina sulla base di ricarica e si avvia il sistema FlashDry premendo l’apposito tasto: il risciacquo del rullo e dei condotti interni parte con acqua riscaldata a 85 °C, seguito da un’asciugatura ad aria calda alla stessa temperatura con rotazione bidirezionale a 720° che previene la formazione di odori e scioglie i residui organici accumulati durante il lavaggio. L’intero ciclo si completa in 5 minuti; in alternativa la modalità silenziosa estende il processo a 40 minuti mantenendo il rumore sotto i 52 dBA, opzione utile di sera o in ambienti open space.

La base assorbe 35 W durante la normale ricarica e sale a 620 W nella fase di asciugatura rapida, un dato da considerare per chi monitora i consumi domestici. L’unica operazione manuale richiesta al termine resta lo svuotamento del serbatoio dell’acqua sporca, passaggio raccomandato per preservare i sensori di riempimento nel tempo, mentre il detergente deve essere esclusivamente quello ufficiale Tineco per evitare eccessi di schiuma. Un ciclo di auto-pulizia a caldo con asciugatura integrata in tempi così contenuti si colloca sopra la media della fascia, dove molti modelli si limitano a un risciacquo a freddo senza fase termica dedicata.

Tineco Floor One S9 Master: tutte le principali specifiche tecniche

Caratteristica Valore Potenza massima (picco) 450 W Aspirazione massima 23.000 Pa Batteria 25,2 V, celle a sacchetto (7 × 4.000 mAh) Autonomia (modalità Quiet) Fino a 65 minuti Autonomia (modalità Auto) Circa 50 minuti Tempo di ricarica 4 – 5 ore Serbatoio acqua pulita 0,85 L (0,5 L in posizione distesa) Serbatoio acqua sporca 0,7 L (0,6 L in posizione distesa) Temperatura lavaggio continuo ≈ 52 °C Getto mirato ThermoBlast Acqua calda ad alta pressione (max 10 s continui) Modalità di pulizia Auto, Quiet, Heat, Max Altezza minima testa (lay-flat) 99 mm (9,9 cm) Inclinazione massima 180° Peso macchina ≈ 5 kg Trazione Motorizzata bidirezionale (SmoothDrive) Illuminazione frontale Fascio verde a 150° Auto-pulizia base (FlashDry) Risciacquo + asciugatura a 85 °C, 5 min Asciugatura silenziosa 40 min (≤ 52 dBA) Consumo base (ricarica) 35 W Consumo base (asciugatura rapida) 620 W Connettività Nessuna (controlli a bordo macchina, no app)

Come lava e asciuga il Tineco Floor One S9 Master

Una volta accesa il primo impatto è di controllo perché la trazione assistita SmoothDrive spinge il corpo avanti e indietro senza richiedere sforzo, il getto d’acqua non allaga il pavimento e la scia umida appare regolare fin dalla prima passata. In un contesto domestico con sporco leggero e residui di cibo, la macchina lavora in modo prevedibile raccogliendo lo sporco, trattenendolo nel serbatoio e lasciando una superficie che asciuga nel giro di pochi secondi senza schizzi laterali né accumuli lungo i bordi della testa. L’impressione è di un lavaggio calibrato, più vicino a una manutenzione accurata che a una passata affrettata, con il sensore di sporco che modula aspirazione e flusso d’acqua in tempo reale adattandosi alla quantità di residui rilevata.

La macchia di caffè lasciata asciugare per alcune ore è il test che ripetiamo con ogni lavapavimenti perché offre un riferimento costante per confrontare la capacità di dissoluzione tra modelli diversi, e la Tineco Floor One S9 Master si è comportata bene in questa prova. In modalità Auto rileva l’aumento di sporco e alza il flusso d’acqua; la prima passata ammorbidisce il residuo senza però eliminarlo del tutto, mentre la seconda, con il rullo ormai bagnato in modo più uniforme, porta via il grosso della macchia lasciando solo un velo che scompare al terzo passaggio. Attivando la modalità Heat il numero di passaggi necessari si riduce da tre a due nella maggior parte dei casi, perché l’acqua a circa 52 °C scioglie la crosta più in fretta rispetto alle modalità Auto e Quiet dove il flusso resta a temperatura ambiente. Il risultato migliora ulteriormente con la funzione ThermoBlast, il getto mirato ad alta pressione che si eroga tramite il grilletto e concentra il calore sulla singola macchia.

Ogni ciclo di spruzzo ThermoBlast è limitato a 10 secondi continui per proteggere il sistema dal surriscaldamento, un intervallo che nella pratica si rivela sufficiente per trattare una macchia ostinata senza interrompere il flusso di lavoro. A fine passata non restano aloni visibili a luce radente, merito anche del raschietto StreakFree che durante il ritorno si abbassa automaticamente per rimuovere l’acqua in eccesso prima che si depositi sulla superficie.

Superata la prova di riferimento, il passaggio allo sporco più impegnativo ha messo in luce quanto conti davvero la temperatura dell’acqua durante il lavaggio. Residui secchi e incrostati, tracce di cibo caduto e accumuli di polvere compattata dal calpestio richiedono sia dissoluzione sia forza meccanica, e in queste condizioni la modalità Heat, che mantiene l’erogazione di acqua calda costante, fa la differenza più netta perché ammorbidisce lo sporco già alla prima passata permettendo al rullo di sollevarlo con efficacia e all’aspirazione di raccoglierlo senza lasciare residui percepibili al tatto. Va detto però che la modalità Heat incide in modo sensibile sull’autonomia della batteria, per cui conviene attivarla solo davanti a sporco realmente ostinato e affidarsi alla modalità Auto per il resto del lavaggio, dove la resa è già più che soddisfacente senza il riscaldamento continuo dell’acqua. Le fughe tra le piastrelle rappresentano una sfida più complessa perché lo sporco tende ad accumularsi nelle scanalature e il rullo, per sua natura, lavora meglio sulle superfici piane che nelle rientranze. Nelle fughe più ampie o porose può servire un secondo passaggio più lento per un risultato completo, ma nel complesso la gestione è in linea con quanto ci si aspetta da un lavapavimenti di questo formato.

Dai giunti il passaggio naturale è verso i bordi, dove la distanza effettiva tra il profilo del rullo e il battiscopa resta il tallone d’Achille di ogni lavapavimenti di questo formato. Floor One S9 Master riduce il gap grazie a una testa rastremata pur senza eliminarlo del tutto, con alcuni millimetri di pavimento non raggiunto che restano visibili lungo il perimetro delle stanze. Negli angoli a 90° il risultato peggiora prevedibilmente perché la forma della testa non consente una copertura completa e il residuo va trattato con un passaggio angolato o, nei casi più ostinati, manualmente. In corrispondenza degli zoccoli da cucina rientranti, invece, il profilo da 99 mm consente alla macchina di infilarsi quasi del tutto sotto il bordo inferiore raggiungendo zone che modelli più alti ignorano; il fascio verde della luce frontale, con apertura a 150°, evidenzia la polvere fine accumulata in queste aree e aiuta a orientare la passata con maggiore precisione. Lungo i bordi rettilinei la resa è costante, anche se conviene rallentare il passo per dare al rullo il tempo di lavorare sul margine perché a velocità sostenuta il residuo laterale aumenta leggermente.

Proprio la gestione del bagnato lungo i bordi porta alla questione più delicata, quella delle superfici sensibili all’acqua dove il dosaggio deve essere minimo e controllato. In modalità Quiet la macchina riduce sia il flusso d’acqua sia la potenza del motore mantenendo un velo sottile che non risulta eccessivo nemmeno nelle zone di giunzione, con un’asciugatura della superficie rapida e senza segni di ristagno sulle finiture più delicate. L’uniformità del bagnato dipende dalla velocità di avanzamento, perché passate troppo rapide lasciano zone meno coperte mentre un ritmo costante produce il risultato migliore in termini sia di pulizia sia di protezione della superficie. Il getto caldo mirato va usato con parsimonia su queste superfici dato che concentra acqua in un punto ristretto e, se non si aspira immediatamente, il rischio di infiltrazione localizzata aumenta in modo sensibile; la contromisura più sicura resta procedere in modalità Quiet con passaggi brevi e controllati, lasciando che il raschietto posteriore raccolga l’eccesso durante il ritorno.

Dopo lo sporco secco e le superfici delicate resta da verificare come la macchina gestisce i liquidi veri e propri, perché un bicchiere d’acqua rovesciato sul pavimento è la prova più diretta della capacità di aspirazione. La macchina aspira i liquidi in modo eccellente, a condizione di regolare la velocità di passaggio in base al tipo e alla quantità del versamento, gestendo senza intasamenti anche piccoli solidi come briciole e granelli. In posizione distesa la capienza di sicurezza del serbatoio sporco si riduce, un limite da tenere presente durante sessioni prolungate sotto i mobili dove non è facile controllare il livello a vista; l’avviso vocale del galleggiante interviene comunque in tempo utile per evitare il trabocco.

Manovrabilità, ergonomia e autonomia

Come accennato il peso di circa 5 kg non si percepisce come tale durante l’uso grazie alla trazione motorizzata bidirezionale che accompagna la spinta sia in avanti sia in retromarcia distribuendo lo sforzo in modo uniforme attraverso le ruote posteriori assistite. La sensazione è di guidare la lavapavimenti più che di spingerla, perché sulle superfici lisce la manovra risulta quasi priva di attrito, anche se proprio questo può diventare un piccolo limite quando il sottile strato d’acqua rilasciato dal rullo crea una sorta di effetto aquaplaning che fa perdere alle ruote un po’ di aderenza, costringendo a correggere la traiettoria con più attenzione, mentre su giunti profondi o soglie la resistenza aumenta leggermente senza però diventare fastidiosa nemmeno nelle sessioni che superano i 40 minuti, anche perché il baricentro basso tiene il corpo macchina stabile senza richiedere correzioni continue del polso.

Il profilo ribassato della testa, descritto prima, si apprezza davvero quando ci si ritrova a pulire sotto un mobile e ci si rende conto che la macchina continua a lavorare là dove di solito bisogna fermarsi e tornare con uno straccio. Il vantaggio è soprattutto ergonomico perché non costringe a inginocchiarsi né a smontare nulla, ma va gestito con un minimo di pianificazione dato che in posizione completamente distesa i serbatoi lavorano con una capienza ridotta e conviene quindi coprire prima le zone sottomobile per poi rientrare in verticale e proseguire con il resto della stanza. Il passaggio tra un ambiente e l’altro resta comunque agevole perché le ruote si sganciano dal motore quando la macchina è spenta, consentendo di trasportarla a mano senza la resistenza della trazione.

Questa libertà di spostamento tra le stanze è sostenuta da una batteria a celle a sacchetto da 25,2 V che garantisce fino a 65 minuti in modalità Quiet e circa 50 minuti in Auto, autonomie sufficienti a coprire un appartamento di medie dimensioni con un singolo ciclo senza dover interrompere a metà per ricaricare. In modalità Max o Heat i consumi salgono e l’autonomia si riduce in modo sensibile, un compromesso atteso quando si richiede la massima potenza o il riscaldamento continuo dell’acqua che impegna la batteria in modo più intenso, ed è anche per questo che conviene riservare queste modalità ai tratti con sporco ostinato alternandole alla Auto per il resto della superficie. La ricarica completa richiede tra le 4 e le 5 ore, un tempo nella media della categoria che suggerisce di riporre la macchina sulla base dopo ogni utilizzo così da ritrovarla sempre pronta al ciclo successivo senza dover pianificare i tempi di ricarica in anticipo.

Il Tineco Floor One S9 Master ha l’app? No, e non serve

Tineco Floor One S9 Master non supporta la connettività Wi-Fi e non si collega all’app Tineco Life, una scelta che sulla carta potrebbe sembrare un passo indietro rispetto ad altri modelli della gamma ma che nell’uso quotidiano non si fa sentire perché dal display e dai tasti sul manico si gestiscono tutte le funzionalità principali senza bisogno di passare dallo smartphone. Le quattro modalità di lavaggio (Auto, Quiet, Heat, Max) si selezionano con un tocco direttamente dal display LED, che mostra in tempo reale anche il livello di batteria e lo stato del sensore di sporco, mentre l’indicatore cromatico sul corpo della macchina restituisce un feedback immediato sulla pulizia in corso virando dal blu al rosso in base alla quantità di residui rilevata. Due combinazioni di tasti completano il controllo a bordo: un doppio clic sul pulsante Mute cambia la lingua dell’assistente vocale (l’italiano è incluso), mentre una pressione prolungata di 10 secondi esegue il reset di fabbrica, operazioni che in altri modelli richiederebbero di aprire l’app.

Prezzo, dove acquistarlo e conclusioni

Tineco Floor One S9 Master ha un prezzo di listino di 699 € su Amazon.it e al momento della pubblicazione è disponibile in promozione a 649 €, con spedizione gestita dal marketplace.

A chi consigliamo Tineco Floor One S9 Master

Se cercate un lavapavimenti cordless che affronti macchie secche e sporco ostinato senza costringervi a moltiplicare le passate, e che al tempo stesso riduca la manutenzione post-uso al minimo indispensabile grazie a un ciclo di auto-pulizia termica a 85 °C attivabile con un tasto, Floor One S9 Master merita una seria considerazione. Il suo valore emerge soprattutto in ambienti con cucina a vista, soglie aperte e pavimenti a traffico sostenuto, dove la possibilità di lavare ad acqua calda in modalità Heat e di intervenire con il getto mirato sulle incrostazioni più resistenti vi farà risparmiare tempo e passaggi rispetto ai modelli che lavorano solo a temperatura ambiente. Dovete però mettere in conto i limiti strutturali che questa categoria di prodotti si porta dietro, dalla copertura incompleta degli angoli alla capacità ridotta dei serbatoi in posizione distesa fino a una ricarica che con le sue 4-5 ore non è tra le più rapide, oltre al vincolo del detergente proprietario che aggiunge un costo ricorrente alla spesa iniziale.

Pro: Lavaggio ad acqua calda a 52 °C in modalità Heat con getto mirato ad alta pressione;



Auto-pulizia e asciugatura termica a 85 °C in 5 minuti;



Profilo della testa da 99 mm con inclinazione a 180°;



Trazione motorizzata bidirezionale. Contro: La modalità Heat incide in modo sensibile sull'autonomia della batteria;



Ricarica completa in 4-5 ore;



Nessuna connettività Wi-Fi né supporto app Tineco Life.