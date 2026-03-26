Dopo mesi di indiscrezioni, conferme e attese più o meno lunghe, il momento che molti fan stavano aspettando è finalmente arrivato: HBO ha pubblicato il primo teaser trailer ufficiale della nuova serie reboot dedicata a Harry Potter, offrendo così un primo sguardo concreto a uno dei progetti più ambiziosi dell’intero panorama televisivo recente.

Il debutto del teaser, avvenuto nelle ultime ore durante l’evento di lancio di HBO Max nel Regno Unito e in Irlanda, rappresenta di fatto il passaggio definitivo da progetto sulla carta a prodotto reale, pronto a confrontarsi con un’eredità culturale enorme e, come sempre in questi casi, con aspettative altissime da parte del pubblico.

La nuova serie di Harry Potter sarà un adattamento più fedele rispetto alla saga cinematografica

La nuova serie TV seguirà un’impostazione molto chiara, nonché già anticipata nei mesi scorsi: ogni stagione adatterà un singolo libro della saga, con un approccio decisamente più approfondito rispetto alla celebre trasposizione cinematografica.

La prima stagione, non a caso, si intitolerà Harry Potter e la Pietra Filosofale e sarà composta da otto episodi, una scelta che dovrebbe consentire di esplorare con maggiore calma personaggi, ambientazioni e dinamiche narrative che nei film erano state compresse.

Dal teaser emergono già alcuni elementi chiave: un’estetica familiare ma rinnovata, una Hogwarts più dettagliata e immersiva e, più in generale, una forte attenzione al world-building, che sembra voler rappresentare uno dei pilastri dell’intero progetto.

Ovviamente, uno degli aspetti più discussi riguarda il cast, che mescola nuovi volti a interpreti ben noti:

Dominic McLaughlin sarà il nuovo Harry Potter

Arabella Stanton interpreterà Hermione Granger

Alastair Stout vestirà i panni di Ron Weasley

Accanto al trio protagonista troviamo anche nomi decisamente più affermati:

John Lithgow sarà Albus Silente

sarà Janet McTeer interpreterà Minerva McGranitt

interpreterà Paapa Essiedu sarà Severus Piton

sarà Nick Frost interpreterà Rubeus Hagrid

Il teaser lascia intravedere anche altri personaggi iconici, da Draco Malfoy a Neville Paciock fino ai gemelli Weasley, segno evidente di una produzione che punta a costruire un universo narrativo ampio e coerente fin da subito.

Sul fronte produttivo, il progetto della nuova serie di Harry Potter può contare su una squadra di primo livello: la showrunner è Francesca Gardiner, affiancata dal regista Mark Mylod (già noto per Succession). La serie è sviluppata da Warner Bros. Television in collaborazione con HBO e Brontë Film and TV, con il coinvolgimento diretto di J.K. Rowling e del produttore storico David Heyman. Un insieme di nomi che, almeno sulla carta, lascia intuire un investimento importante sia in termini economici che creativi.

Arriviamo alla domanda che la maggior parte degli appassionati si sta ponendo, quando debutterà la serie? Secondo quanto annunciato, l’arrivo del nuovo show televisivo è previsto per Natale 2026, in esclusiva su HBO Max nei territori in cui il servizio è disponibile, Italia inclusa.

Con questo primo teaser, la serie TV di Harry Potter compie dunque il suo passo più importante, mostrare finalmente qualcosa di concreto e iniziare a costruire un rapporto diretto con il pubblico.

La sfida però è tutt’altro che semplice, da un lato conquistare i fan storici, inevitabilmente legati alla saga cinematografica; dall’altro riuscire a parlare a una nuova generazione di spettatori che potrebbe avvicinarsi per la prima volta al mondo magico.