DJI annuncia oggi la sua nuova creazione: si tratta di DJI Avata 360, un nuovo drone che come il nome stesso suggerisce è pensato in particolare per le riprese a 360 gradi. Il nuovo modello di punta della nota azienda offre infatti immagini a 360 gradi con sensori equivalenti da 1 pollice per riprese video HDR fino alla risoluzione 8K a 60 fps. Vediamo cosa può fare e a che prezzo.

DJI annuncia Avata 360. nuovo drone con imaging di punta e riprese a 360 gradi

DJI presenta Avata 360, un nuovo drone dotato del sistema di imaging di punta da 1 pollice, della trasmissione video O4+ e del rilevamento omnidirezionale degli ostacoli: è pensato per i creator che vogliono effettuare con facilità riprese fino a risoluzione 8K e a 360 gradi, volando con la massima sicurezza.

Il nuovo modello utilizza due diversi obiettivi, che possono essere alternati in modo fluido. L’obiettivo a 360 gradi sfrutta sensori equivalenti a 1 pollice che catturano immagini tutto tondo con video HDR a 8K e 60 fps e fotografie da 120 MP: la nitidezza di luci e ombre viene assicurata da pixel grandi da 2,4 μm e dall’ampia gamma dinamica, e sia i video sia le foto possono essere esportati direttamente o rielaborati in post-produzione. La modalità Obiettivo singolo consente invece di effettuare riprese tradizionali fino alla risoluzione 4K a 60 fps, come con il modello Avata.

Come accennato, Avata 360 dispone di un sistema di trasmissione video O4+ di punta, che promette live feed stabili e nitidi. Le capacità anti-interferenza gli consentono una trasmissione ad alta definizione e ad alta frequenza di fotogrammi (1080p e 60 fps), con una portata fino a 20 km.

Per quanto riguarda la sicurezza, il drone offre diverse funzioni, tra cui il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli in notturna e le paraeliche integrate. La lente della fotocamera può essere eventualmente sostituita in modo semplice sfruttando l’apposito kit lente di ricambio con strumenti (venduto separatamente). L’autonomia dichiarata arriva fino a 23 minuti.

Tra le principali funzionalità messe a disposizione dal nuovo drone DJI troviamo:

Spotlight Free : si aggancia a un soggetto in movimento e assiste nei movimenti della fotocamera. Può bloccare il volto del soggetto per catturare scatti in modalità Cerchio o Dronie senza regolazioni manuali.

: si aggancia a un soggetto in movimento e assiste nei movimenti della fotocamera. Può bloccare il volto del soggetto per catturare scatti in modalità Cerchio o Dronie senza regolazioni manuali. ActiveTrack 360° : seleziona automaticamente la modalità di tracciamento ottimale. Ad esempio, la modalità Standard mantiene una distanza e un’altitudine costanti rispetto al soggetto, mentre la modalità Ciclismo reagisce più rapidamente alle svolte e mantiene il soggetto nell’inquadratura anche negli ambienti più complessi.

: seleziona automaticamente la modalità di tracciamento ottimale. Ad esempio, la modalità Standard mantiene una distanza e un’altitudine costanti rispetto al soggetto, mentre la modalità Ciclismo reagisce più rapidamente alle svolte e mantiene il soggetto nell’inquadratura anche negli ambienti più complessi. Modalità FPV: anche i piloti alle prime armi possono aggiungere un naturale effetto di rollio a Spotlight Free, ActiveTrack 360° e ai voli manuali, per creare riprese dinamiche e ad alta velocità in stile FPV. Questa modalità può essere applicata in post-produzione.

Inoltre, le app DJI Fly e DJI Studio rendono semplice agganciare e seguire persone, veicoli, animali e non solo, anche con riprese a 360 gradi. Queste riprese possono essere regolate all’angolazione ideale grazie al GyroFrame, ed esportate nell’app DJI Fly. Anche volando in un’unica direzione, è possibile ruotare l’orizzonte e cambiare prospettiva per guardare indietro o eseguire un flip.

Avata 360 dispone di 42 GB di memoria interna, con i quali si possono registrare fino a 30 minuti di video a 360 gradi a risoluzione massima (8K), senza microSD. Sfruttando il Wi-Fi e il trasferimento rapido (fino a 100 MB/s), bastano 10 secondi per trasferire un filmato da 1 GB all’app DJI Fly.

Il nuovo drone può essere pilotato con i radiocomandi DJI RC 2, RC-N2 e RC-N3. Abbinato a DJI Goggles e a DJI Motion Controller, può offrire un’esperienza di volo ancora più immersiva, con imaging a 360 gradi in 1080p a 60 fps.

Prezzo e disponibilità del nuovo drone

DJI Avata 360 sarà disponibile all’acquisto in Italia a partire dal 23 aprile 2026 sullo shop online ufficiale e presso i rivenditori autorizzati. Verrà proposto nelle seguenti configurazioni:

DJI Avata 360 (DJI RC 2) a 729 euro

DJI Avata 360 Fly More Combo (DJI RC 2) a 949 euro

DJI Avata 360 Motion Combo a 949 euro

Il nuovo modello può essere affiancato dal piano di protezione completo DJI Care Refresh: il servizio di sostituzione copre i danni accidentali, inclusi allontanamenti involontari, collisioni e danni causati da contatto con l’acqua. Il piano di un anno include fino a due sostituzioni, mentre quello da due anni include fino a quattro sostituzioni.