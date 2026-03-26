Chi cerca uno sportwatch robusto, capace di sfidare i colossi del settore come Garmin, sa bene che spesso il prezzo è un ostacolo non indifferente. Amazfit T-Rex 3 Pro nasce proprio per rompere questo schema, offrendo specifiche da top di gamma a un costo più accessibile. E oggi, grazie a un’ottima offerta su Amazon, il momento per acquistarlo è ancora più propizio. Questo dispositivo non è un semplice smartwatch, ma un vero e proprio compagno di avventura pensato per resistere a tutto, dal trekking estremo alle immersioni. Con uno sconto di quasi 90€, l’opportunità diventa davvero interessante per chiunque voglia un dispositivo affidabile senza compromessi. Analizziamo nel dettaglio cosa rende questo smartwatch un affare al prezzo attuale.

Amazfit T-Rex 3 Pro: robustezza e tecnologia per l’avventura

Amazfit T-Rex 3 Pro è stato progettato con un solo obiettivo: la resistenza. La sua costruzione di livello militare è evidente fin dal primo sguardo, con una ghiera in titanio e un vetro zaffiro a protezione del display, materiali che garantiscono una durabilità superiore contro urti e graffi. È certificato per resistere fino a 10 ATM, rendendolo un compagno affidabile anche per immersioni ricreative. Il display è un brillante pannello AMOLED da 1,32 pollici con una luminosità di picco che raggiunge i 3.000 nits, assicurando una leggibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole, un dettaglio cruciale durante le attività all’aperto.

Il cuore tecnologico di questo dispositivo è altrettanto impressionante. Il sistema di posizionamento è affidato a un GPS Dual-Band che supporta ben sei sistemi satellitari, garantendo una precisione impeccabile nel tracciamento dei percorsi. La possibilità di utilizzare le mappe offline direttamente sull’orologio è una funzione premium che lo rende indipendente dallo smartphone durante le escursioni. L’autonomia è un altro punto di forza: si arriva fino a 17 giorni con un utilizzo standard e fino a 39 ore consecutive con il GPS attivo alla massima precisione, coprendo senza problemi anche ultramaratone o lunghe sessioni di trekking.

Tra le funzionalità che lo distinguono troviamo:

Una torcia LED integrata nella cassa, estremamente utile in condizioni di scarsa illuminazione.

nella cassa, estremamente utile in condizioni di scarsa illuminazione. La possibilità di effettuare e ricevere chiamate tramite Bluetooth grazie a microfono e altoparlante integrati.

grazie a microfono e altoparlante integrati. Il monitoraggio di oltre 180 modalità sportive diverse.

diverse. Il sistema operativo ZeppOS 5 , che introduce metriche avanzate come il valore BioCharge per valutare la propria preparazione fisica.

, che introduce metriche avanzate come il valore BioCharge per valutare la propria preparazione fisica. Un pratico cinturino con sgancio rapido da 22 mm, che permette una facile personalizzazione.

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L’offerta Amazon da non perdere

Questa promozione rende Amazfit T-Rex 3 Pro un acquisto ancora più strategico. Attualmente, lo smartwatch è disponibile su Amazon a un prezzo decisamente vantaggioso. Il prezzo di listino ufficiale è di 399,90€, ma grazie a questa offerta a tempo limitato è possibile acquistarlo a soli 312,96€.

Questo si traduce in un risparmio netto di 86,94€, pari a uno sconto di oltre il 21% sul prezzo originale. Si tratta di una riduzione significativa che posiziona il T-Rex 3 Pro in una fascia di prezzo estremamente competitiva, soprattutto considerando le sue caratteristiche tecniche da top di gamma. L’offerta è soggetta alla disponibilità del prodotto e potrebbe terminare senza preavviso, pertanto si consiglia agli interessati di approfittarne quanto prima. Verificate al momento dell’acquisto l’eventuale disponibilità della spedizione Prime per ricevere il dispositivo in tempi rapidi.

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