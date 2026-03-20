Un tribunale d’appello statunitense ha dato ragione a Masimo nella sua battaglia legale contro Apple sui brevetti per la pulsossimetria, ma nella sede che conta davvero la situazione è ben diversa: una sentenza separata chiarisce che non ci sarà un nuovo ban sull’Apple Watch.

La disputa, che va avanti ormai da sei anni, riguarda il sensore per la misurazione dell’ossigeno nel sangue presente negli smartwatch di Cupertino.

Nella lunga battaglia legale tra l’azienda di tecnologia medica Masimo e Apple, questo specifico appello riguarda una sentenza della International Trade Commission (ITC). L’ITC aveva stabilito che Apple aveva rubato segreti commerciali e violato brevetti con il sensore per l’ossigeno nel sangue presente nell’Apple Watch, una funzionalità introdotta con l’Apple Watch Series 6 nel 2020.

Masimo voleva un ban sull’Apple Watch e nell’ottobre 2023 l’ITC aveva emesso un ordine che impediva ad Apple di importare l’Apple Watch negli Stati Uniti. Nel dicembre dello stesso anno aveva poi respinto l’appello dell’azienda di Cupertino, rendendo il divieto apparentemente definitivo. Vediamo com’è andata.

La sentenza d’appello e il contrordine dell’ITC

Come riportato da IP Fray, la US Court of Appeal for the Federal Circuit ha ora confermato la sentenza originale dell’ITC. Il testo del documento della corte è piuttosto scarno, costituito da una singola frase che afferma la conferma della sentenza senza fornire spiegazioni per questa conclusione. L’appello è stato “terminato nel merito dopo discussione orale” e Apple sarà tenuta a pagare le spese legali.

Tuttavia, questa sentenza del 19 marzo 2026 è arrivata il giorno dopo una sentenza della stessa ITC che cambia completamente le carte in tavola.

Elencando ciascuno dei brevetti specifici citati nelle varie cause, l’ITC afferma di aver riscontrato che Apple non viola nessuno di essi. Il documento fa ripetutamente riferimento a quello che chiama “Apple Redesign 2 Watch”, presumibilmente indicando che l’aggiornamento software di Apple ha rimosso le presunte violazioni dei brevetti.

“Ringraziamo il giudice amministrativo per la sua attenta considerazione e siamo soddisfatti della decisione“, ha dichiarato Apple in una nota.

“Per sei anni, Masimo ha presentato dozzine di false accuse contro Apple, quasi tutte respinte. Continueremo a innovare per creare funzionalità leader del settore per salute, benessere e salvavita per i nostri utenti.”

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Come siamo arrivati fin qui

La causa originale era stata depositata presso la US District Court for the Central District of California da Masimo nel 2020, seguita nel 2021 da un reclamo formale all’ITC. Nel 2023 la causa iniziale si era conclusa con un processo nullo dopo che i giurati non erano riusciti a raggiungere un verdetto unanime, ma il caso ITC separato era stato vinto da Masimo nel gennaio dello stesso anno.

L’ITC aveva raccomandato un ban sull’importazione negli USA di qualsiasi modello di Apple Watch che violasse i brevetti Masimo. La raccomandazione aveva innescato un periodo di revisione di 60 giorni da parte della Casa Bianca, che avrebbe potuto decidere contro il ban, ma non lo fece.

Con il divieto ormai certo di entrare in vigore per l’Apple Watch Series 6 e modelli successivi, Apple aveva smesso di importare e vendere i modelli interessati prima ancora che il ban diventasse effettivo. Contemporaneamente, l’azienda aveva lavorato a un aggiornamento software per aggirare la funzionalità che presumibilmente violava i brevetti.

L’aggiornamento essenzialmente disabilitava la funzione di rilevamento dell’ossigeno nel sangue, e nel gennaio 2024 la US Customs and Border Protection aveva ritenuto questa soluzione sufficiente per conformarsi all’ordine dell’ITC.

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Il verdetto e il futuro della disputa

Nel novembre 2025 Masimo ha vinto un verdetto da 634 milioni di dollari in un processo federale con giuria. Questa sentenza non è stata influenzata dai nuovi documenti depositati, e Masimo l’ha definita “una vittoria significativa nei nostri sforzi continui per proteggere le nostre innovazioni e la nostra proprietà intellettuale.”

Da parte sua, Apple ha dichiarato che la decisione del novembre 2025 era “contraria ai fatti”, sostenendo che “Masimo è un’azienda di dispositivi medici che non vende alcun prodotto ai consumatori.” Apple ha concluso annunciando l’intenzione di appellarsi anche contro questo verdetto.

Indipendentemente dall’ultima decisione riguardante l’appello, la battaglia legale tra le due aziende è quindi destinata a continuare ancora. Tuttavia, le due parti sono ormai in disputa da abbastanza tempo che i brevetti in questione potrebbero scadere entro meno di tre anni, il che permetterebbe ad Apple di ripristinare la funzionalità di misurazione dell’ossigeno nel sangue senza dover più preoccuparsi delle rivendicazioni di Masimo.