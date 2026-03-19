Marshall amplia la propria gamma di altoparlanti da festa con il Bromley 450, un modello più piccolo pensato come alternativa al già apprezzato Bromley 750.

Il nuovo speaker mantiene l’estetica ispirata agli amplificatori per chitarra che caratterizza il brand svedese, ma in un formato più contenuto e a un prezzo leggermente più accessibile.

Specifiche tecniche Marshall Bromley 450

Marshall Bromley 450 eredita dal fratello maggiore la tecnologia audio a 360 gradi. Come i modelli equivalenti di altri produttori, il sistema “True Stereophonic 360-degree sound” di Marshall amplia la sensazione di stereofonia, facendo percepire una direzionalità del suono superiore a quanto consentito dal formato.

L’azienda spiega che si tratta di una tecnologia che permette di diffondere la musica in modo uniforme in tutte le direzioni, risultando particolarmente utile in contesti come feste, eventi all’aperto o raduni dove gli ascoltatori sono distribuiti intorno allo speaker piuttosto che posizionati frontalmente.

Anche gli effetti luminosi sono stati ripresi dal modello più grande. Marshall li descrive come ispirati agli spettacoli sul palco degli anni ’70, un richiamo all’heritage rock del brand che aggiunge un elemento visivo all’esperienza sonora. Manca però il controllo “sound character” presente nel Bromley 750, una rinuncia che probabilmente contribuisce a contenere il prezzo del modello più piccolo.

Lato batteria, Marshall dichiara un’autonomia di oltre 40 ore di riproduzione, un dato più che sufficiente per coprire anche gli eventi più lunghi senza preoccupazioni.

È inoltre possibile sostituire la batteria al volo, utilizzando la stessa del Bromley 750, una scelta intelligente che permette di mantenere la compatibilità tra i due modelli della linea. In alternativa, si può semplicemente collegare lo speaker a una presa di corrente.

Per chi volesse trasformare l’evento in una performance dal vivo, sono disponibili ingressi anche per microfono e strumenti musicali.

Dimensioni e portabilità

Il Bromley 450 misura 360 x 261 x 492 mm, risultando circa il 25% più basso rispetto al fratello maggiore. Con un peso di poco meno di 12 kg, pesa circa la metà del Bromley 750. Questa riduzione significativa del peso spiega la decisione di Marshall di non includere le ruote su questo modello, anche se non manca una pratica maniglia per il trasporto.

La maggiore portabilità rende il Bromley 450 più adatto a chi deve spostare frequentemente lo speaker o non ha necessità della potenza del modello superiore. Lo speaker vanta inoltre una certificazione IP55 per la resistenza a polvere e acqua, il che significa che può essere utilizzato tranquillamente all’aperto senza temere schizzi o condizioni meteo avverse.

Prezzo e disponibilità

Il Marshall Bromley 450 sarà in vendita dal 31 marzo al prezzo di 649 euro. Sarà possibile ordinarlo sul sito ufficiale Marshall e presso rivenditori selezionati, tra cui Amazon.

Si tratta di un prezzo che, nonostante le piccole dimensioni, resta comunque importante, anche se inferiore rispetto al modello maggiore. Nonostante questo, per chi cerca l’iconica estetica Marshall e le funzionalità della serie Bromley in un formato più gestibile, potrebbe rappresentare un compromesso interessante.