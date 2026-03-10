C’è un momento in cui ogni azienda tech sente il bisogno di fermarsi, guardarsi allo specchio e ricordare perché esiste. Per Sonos, quel momento è arrivato con il lancio di due nuovi speaker che non cercano di reinventare la ruota, ma di tornare a farla girare nel modo giusto. Si chiamano Sonos Play e Sonos Era 100 SL, e rappresentano qualcosa di più di una semplice aggiunta al catalogo: sono una dichiarazione di intenti.​

Tom Conrad, CEO di Sonos, lo dice chiaramente: la tecnologia troppo spesso promette innovazione e invece crea isolamento, costringendo gli utenti a sostituire i dispositivi invece di farli lavorare insieme. Con questi due nuovi prodotti, l’azienda vuole dimostrare che un ecosistema audio di qualità non si azzera ogni volta che si aggiunge un nuovo speaker — anzi, migliora.

Sonos Play: lo speaker che non sta fermo

Se dovessimo descrivere Sonos Play con una sola parola, sceglieremmo “versatile”. Questo speaker nasce per chi non si accontenta di un solo ambiente: funziona benissimo in salotto, ma è anche pronto a seguirti in giardino, in terrazza o in viaggio.​

La certificazione IP67 lo rende impermeabile e resistente alla polvere, mentre la batteria garantisce fino a 24 ore di autonomia, abbastanza per una giornata intera senza mai cercare una presa. Ma c’è di più: Sonos Play integra anche un power bank, così puoi usarlo per ricaricare lo smartphone quando sei lontano da casa. Un dettaglio che fa la differenza nella vita reale.

Previous Next Fullscreen

​

Il laccetto rimovibile lo rende facile da trasportare, e la base di ricarica inclusa diventa il suo “quartier generale” domestico quando non sei in giro. In casa, si connette tramite WiFi per sincronizzarsi con gli altri speaker Sonos e creare gruppi multi-stanza o una coppia stereo.​

Una delle novità più interessanti riguarda proprio la gestione Bluetooth: per la prima volta, è possibile raggruppare più dispositivi direttamente via Bluetooth, senza passare dalla rete WiFi. Basta collegare Sonos Play allo smartphone, tenere premuto il tasto Play/Pause e fino ad altri tre speaker (Sonos Play o Move 2) si sincronizzano all’istante. Perfetto per chi vuole portare la musica in più stanze o in più punti del giardino con zero configurazioni.

​

A completare il quadro, la tecnologia Trueplay™ analizza l’ambiente circostante e ottimizza automaticamente la resa sonora, adattando l’audio a qualsiasi contesto. Spotify Connect, Apple AirPlay 2, comandi vocali e l’app Sonos chiudono il cerchio per un controllo completo. Il prezzo? 349 euro.​

Era 100 SL: la porta d’ingresso nell’universo Sonos

Se Sonos Play è lo speaker per chi ama muoversi, Era 100 SL è pensato per chi vuole fare il primo passo nel mondo Sonos senza spendere troppo e senza perdersi in configurazioni complesse. A 199 euro, è lo speaker ideale per iniziare.

​

La caratteristica più evidente? L’assenza dei microfoni integrati. Una scelta precisa, che lo rende più essenziale e accessibile, ma che non compromette minimamente la qualità audio. Era 100 SL suona benissimo già dalla prima accensione, e man mano che il tuo sistema cresce può diventare parte di una coppia stereo, un elemento di un impianto home theater o semplicemente seguirti in una nuova stanza della casa.​

Chris Kallai, VP of Product Creation di Sonos, sottolinea proprio questo aspetto: il primo speaker che entra in casa deve offrire un’esperienza completa sin dal primo ascolto, non una versione ridotta di ciò che potresti avere. Era 100 SL fa esattamente questo: offre un punto di partenza solido, senza farti sentire che ti manca qualcosa.

Previous Next Fullscreen

​

Un ecosistema costruito per durare

Uno degli aspetti che distingue Sonos dalla concorrenza è la longevità. I prodotti del brand non diventano obsoleti nel giro di un paio d’anni: ricevono aggiornamenti costanti, si integrano con i dispositivi più recenti e sono progettati per resistere nel tempo.​

Nel caso di Sonos Play, la batteria è addirittura sostituibile dall’utente, un segnale chiaro verso una filosofia di sostenibilità concreta, non solo dichiarata. In un mercato dove spesso i dispositivi vengono dismessi al primo problema tecnico, è un elemento che merita di essere sottolineato.​

Sia Sonos Play che Era 100 SL sono stati sviluppati con il contributo del Sonos Soundboard, un collettivo che riunisce professionisti del mondo della musica e del cinema, con l’obiettivo di garantire una resa audio fedele all’intenzione originale degli artisti. Non solo speaker, quindi, ma strumenti pensati per rispettare la musica.​

Disponibilità e dove acquistarli

Sonos Play ed Era 100 SL arriveranno in Italia il 31 marzo 2026. Per le prime tre settimane saranno disponibili in esclusiva da Rinascente, sull’e-commerce di MediaWorld e sul sito ufficiale sonos.nital.it. Successivamente, la distribuzione si allargherà ai principali retailer di elettronica e ai negozi specializzati.​

Il listino è chiaro: 349 € per Sonos Play e 199 € per Era 100 SL. Due prezzi, due esigenze diverse, ma un’unica filosofia: costruire un sistema audio che cresce con te, stanza dopo stanza, momento dopo momento.​