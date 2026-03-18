Samsung continua a dominare nel mercato globale delle soundbar: il produttore sud-coreano si è infatti confermato per il dodicesimo anno consecutivo, e il risultato si aggiunge ai vent’anni di leadership nel mercato TV. Vediamo qualche numero.

Samsung domina nelle quote di mercato globali delle soundbar

Come sicuramente saprete, oltre che nel mercato smartphone e mobile in generale, Samsung è impegnata anche in molti altri settori: tra questi il mercato dell’home entertainment, del quale non solo fanno parte le smart TV, ma anche le soundbar. Nonostante i passi avanti fatti negli ultimi tempi con gli speaker integrati nelle TV, sono comunque tanti gli utenti che preferiscono affidarsi a soluzione “esterne”, come ad esempio le soundbar, e a quanto pare molto spesso si tratta di soundbar firmate Samsung: l’azienda ha infatti annunciato di aver mantenuto la leadership nel mercato globale di questi prodotti, confermandosi il marchio numero uno per il dodicesimo anno di fila.

In base alla recente ricerca di FutureSource, nel 2025 la casa di Seoul ha raggiunto una quota del 21,5% del mercato globale delle soundbar in valore e del 19,7% in volume di unità vendute. Il primato nelle quote di mercato è ormai “granitico”, considerando che dura dal 2014. Inoltre, se uniamo questo traguardo ai vent’anni di leadership nel mercato globale dei TV, possiamo dire che Samsung risulta il principale punto di riferimento nel settore dell’intrattenimento domestico.

“Siamo orgogliosi di questo risultato che dimostra il nostro impegno per portare esperienze audio premium nelle case dei consumatori di tutto il mondo“, ha dichiarato Hun Lee, Executive Vice President Visual Display (VD) division di Samsung Electronics. “Essere riconosciuti come marchio di soundbar numero uno al mondo per il dodicesimo anno consecutivo rappresenta non solo un grande onore, ma anche una conferma della qualità e dell’innovazione che continuiamo a offrire nel settore dell’home entertainment“.

Il segreto del primato? Secondo la stessa Samsung si basa su tecnologie audio avanzate, esperienze sonore immersive e integrazione con le smart TV del marchio. Per mantenere la sua leadership, nel corso di questo 2026 la casa sud-coreana vuole ampliare ulteriormente la sua gamma con nuovi prodotti, tra cui il modello di punta Soundbar HW-Q990H, la Soundbar all-in-one HW-QS90H e gli Speaker Wi-Fi Music Studio 7 e Music Studio 5 (disegnati da Bouroullec), di cui abbiamo avuto un assaggio nelle scorse settimane.