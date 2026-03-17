Gigabyte ha aggiornato la propria linea di mini PC BRIX introducendo una nuova variante basata sui più processori Intel Panther Lake. Tra le opzioni al momento disponibili troviamo anche modelli equipaggiati con Intel Core Ultra 9 386H, accompagnati da supporto alla memoria DDR5 di ultima generazione e connettività veloce WiFi 7.

La serie BRIX rappresenta da tempo una delle soluzioni più compatte nel catalogo dell’azienda, pensata per offrire sistemi desktop completi in formati estremamente ridotti. Con questo aggiornamento la piattaforma introduce tecnologie più recenti sia sul fronte della connettività che sul piano delle prestazioni, mantenendo dimensioni molto contenute e una configurazione hardware pensata per ambienti professionali, postazioni di lavoro compatte o sistemi multimediali avanzati.

Gigabyte Brix si aggiorna con Intel Core Panther Lake

La nuova generazione di Mini PC BRIX introduce una piattaforma hardware aggiornata basata su processori Intel Core Ultra Serie 3 (o 300), con configurazioni che possono arrivare fino al modello Core Ultra 9 386H, una CPU con 16 core totali (4 P-Core, 8 E-Core e 4 L E-Core) e un TDP di soli 28 watt. Nonostante le dimensioni molto compatte, come vedremo a breve il sistema propone una configurazione hardware piuttosto ad alto profilo.

Il mini PC di Gigabyte utilizza un chassis slim con dimensioni pari a 112,6 × 34,4 × 119,4 mm, pensato per essere installato facilmente su una scrivania o direttamente dietro un monitor grazie al supporto VESA integrato. Per quanto riguarda la memoria, la piattaforma supporta due slot SO-DIMM DDR5 con frequenze fino a 5600 MT/s, mentre con i più recenti moduli CSO-DIMM è possibile arrivare fino a 128 GB e velocità di 6.400 MT/s.

Il comparto grafico è affidato alla grafica integrata Intel di nuova generazione, con accelerazione per carichi AI fino a 40 TOPS e una NPU dedicata che può raggiungere 50 TOPS, caratteristiche che permettono al sistema di supportare applicazioni basate su Intelligenza Artificiale direttamente in locale. Dal punto di vista della connettività, i nuovi BRIX introducono Ethernet 2,5 Gbps affiancata da un modulo WiFi 7, mentre sul fronte delle uscite video troviamo il supporto fino a quattro display 4K, grazie alla presenza di due porte HDMI 2.1 e due porte USB4 Type-C con DisplayPort Alt Mode.

Non manca inoltre una dotazione completa di porte USB e slot di espansione. Il sistema integra infatti tre porte USB 3.2 Gen2 Type-A, porte USB4 e tre diversi slot M.2: uno per SSD PCI-E Gen 5.0 x4, uno PCI-E Gen 4.0 x4, oltre allo slot M.2 per il modulo wireless. Il mini PC arriva corredato da un alimentatore da 140 watt con connettore USB-C e supporto sia per Windows che per Ubuntu. Nessun dettaglio al momento su disponibilità e prezzi, terremo monitorata la situazione in caso di aggiornamenti da parte dell’azienda.

Specifiche tecniche Gigabyte Brix (GB-BRU9-386H)