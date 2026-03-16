Il settore dei pagamenti digitali continua a evolversi rapidamente e, negli ultimi anni, anche il mondo dei dispositivi indossabili ha iniziato a ritagliarsi un ruolo sempre più importante in questo ambito; proprio in questa direzione si muove la nuova iniziativa annunciata da HUAWEI, che ha deciso di ampliare ulteriormente le funzionalità del proprio ecosistema introducendo nuove opzioni di pagamento contactless sui suoi smartwatch europei.

A partire dalla giornata odierna infatti, la funzionalità di pagamento tap-to-pay di Curve Pay diventa disponibile su HUAWEI AppGallery per diversi smartwatch del produttore, portando i pagamenti direttamente al polso degli utenti e ampliando così le possibilità offerte dai wearable dell’azienda.

Curve Pay arriva sugli smartwatch HUAWEI

Grazie a questa integrazione, gli utenti potranno effettuare pagamenti contactless utilizzando alcuni dei principali smartwatch HUAWEI compatibili; in particolare, la nuova funzionalità è disponibile su diversi modelli della gamma, tra cui HUAWEI GT Runner 2, la serie HUAWEI Watch GT 6, la serie HUAWEI Watch Fit 4 e la serie HUAWEI Watch GT 5.

L’obbiettivo dell’azienda è piuttosto chiaro, rendere gli smartwatch sempre più centrali nella vita quotidiana degli utenti, integrando funzioni che vadano oltre il monitoraggio della salute o dell’attività fisica.

Con Curve Pay integrato nell’ecosistema HUAWEI, diventa quindi possibile pagare nei negozi compatibili semplicemente avvicinando lo smartwatch al terminale POS, proprio come avviene con altri sistemi di pagamento mobile già diffusi.

La partnership tra HUAWEI e Curve Pay non nasce oggi, Curve è stata tra i primi partner finanziari a supportare i pagamenti contactless sugli smartphone dell’azienda, svolgendo un ruolo importante durante la transizione della società verso il proprio ecosistema basato sui HUAWEI Mobile Services.

L’arrivo della stessa tecnologia sui wearable rappresenta dunque una naturale evoluzione di questa collaborazione, resa possibile anche grazie all’integrazione tecnica con HUAWEI Wallet, che permette di gestire le carte e i pagamenti direttamente dall’ecosistema HUAWEI.

Uno degli elementi che caratterizzano Curve Pay è l’approccio pensato per offrire maggiore flessibilità nella gestione delle carte e delle transazioni. La piattaforma include infatti diverse funzionalità avanzate pensate per semplificare l’uso quotidiano dei pagamenti digitali.

Tra le più interessanti troviamo:

Go Back in Time , una funzione che consente di spostare una transazione da una carta all’altra fino a 120 giorni dopo il pagamento, utile se si utilizza la carta sbagliata

, una funzione che consente di spostare una transazione da una carta all’altra fino a 120 giorni dopo il pagamento, utile se si utilizza la carta sbagliata tassi di cambio in tempo reale senza commissioni sulle transazioni internazionali

sulle transazioni internazionali cashback fino all’1% sulle spese all’estero per gli utenti premium

per gli utenti premium ampia compatibilità con carte Visa e Mastercard , che possono essere collegate e utilizzate tramite un’unica piattaforma

, che possono essere collegate e utilizzate tramite un’unica piattaforma supporto agli account PayPal, una caratteristica non sempre disponibile nei sistemi di pagamento per smartwatch

Grazie a queste funzionalità, HUAWEI punta a offrire una sorta di One Smart Wallet, ovvero un sistema che permetta agli utenti di gestire i propri pagamenti in modo più flessibile e centralizzato direttamente dal polso.

L’introduzione dei pagamenti contactless sugli smartwatch rappresenta un passo ulteriore nella strategia di HUAWEI volta a rafforzare il proprio ecosistema di servizi in Europa. Negli ultimi anni l’azienda ha lavorato intensamente per ampliare le funzionalità dei propri dispositivi anche attraverso servizi proprietari e partnership mirate.

Con l’arrivo di Curve Pay sugli smartwatch compatibili, gli utenti europei avranno dunque un nuovo strumento per effettuare pagamenti rapidi e senza contatto, confermando come i wearable stiano diventando sempre più versatili e centrali nell’esperienza digitale quotidiana.

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