HUAWEI è un’azienda che presta particolare attenzione al settore dei dispositivi indossabili e ogni anno amplia la propria offerta con nuovi smartwatch e smartband.

Non c’è da stupirsi più di tanto, quindi, se il colosso cinese abbia deciso che è arrivato il momento di lanciare un nuovo orologio intelligente dedicato agli appassionati di corsa: stiamo parlando di HUAWEI WATCH GT Runner 2.

Cosa sappiamo di HUAWEI WATCH GT Runner 2

HUAWEI ha scelto Madrid come sede per il lancio del suo nuovo smartwatch, svelato in occasione di un evento dedicato ad una serie di prodotti che l’azienda definisce all’avanguardia.

Il protagonista principale di questo appuntamento è HUAWEI WATCH GT Runner 2 ma “I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire la nuova frontiera dei dispositivi smart, tra wearable, smartphone, soluzioni audio e tablet, dove i progressi mirati nella tecnologia per lo sport, la salute e il fitness, la fotografia di livello avanzato e gli ecosistemi intelligenti e integrati ridefiniscono ciò che è possibile”.

Realizzato in collaborazione con il leggendario maratoneta Eliud Kipchoge e il suo team d’élite, HUAWEI WATCH GT Runner 2 è uno smartwatch professionale per la corsa di nuova generazione, frutto di cinque anni di ricerca e sviluppo dedicati.

Gli utenti potranno contare su un sistema di monitoraggio avanzato della frequenza cardiaca, dell’HRV, della qualità del sonno, dell’affaticamento e del carico di allenamento, senza tralasciare aspetti come la stabilità del passo e l’accuratezza del percorso in ambienti complessi.

Tra le novità che porterà con sé questo smartwatch il produttore segnala funzionalità running migliorate (inclusa una modalità maratona professionale), un sistema GPS estremamente preciso, un monitoraggio fisiologico avanzato e algoritmi di allenamento personalizzati e adattivi.

HUAWEI ci tiene a mettere in evidenza che si tratta di un dispositivo pensato per rispondere alle esigenze delle competizioni di alto livello ed essere allo stesso tempo accessibile ai runner di tutti i giorni.

Gli interessati al nuovo smartwatch, che in Italia sarà disponibile dal 18 marzo 2026, possono iscriversi su Huawei Store per ottenere un’offerta speciale con un coupon sconto da 50 euro da usare al momento dell’acquisto.

La sfida ai colossi del settore, come Garmin, Polar, Suunto e Amazfit, è stata lanciata.