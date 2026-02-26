Nel corso di un evento di lancio che si è tenuto a Madrid, in Spagna, HUAWEI ha presentato ufficialmente nuovi dispositivi indossabili: le cuffie HUAWEI FreeBuds Pro 5 e le smartband HUAWEI Band 11 e Band 11 Pro.

Il colosso cinese ha quindi replicato quanto fatto circa un anno fa, raddoppiando il numero di smartband presenti nella propria gamma e affiancandovi, stavolta, delle cuffie true wireless, già presentate in Cina nella parte finale del 2025. Andiamo ascoprire tutti i dettagli, inclusi disponibilità e prezzi per il mercato italiano.

Le cuffie TWS premium HUAWEI FreeBuds Pro 5 arrivano in italia

Partiamo dalle cuffie HUAWEI FreeBuds Pro 5, presentate in Cina lo scorso novembre come evoluzione diretta delle FreeBuds Pro 4, e ancora una volta chiamate a rappresentare il modello premium dell’azienda in questo segmento.

Queste cuffie sono realizzate con lo Star Oval Design che prevede una tecnica di superficie a taglio di diamante e il logo HUAWEI Sound per creare giochi di luce e ombra. La custodia di ricerica è piuttosto minimal, con forma sferica, resa più compatta rispetto a quella di precedente generazione. Nella colorazione blu, la custodia ha una finitura in eco-pelle con lavorazione 3D; nelle altre colorazioni, il rivestimento è liscio e lucido.

Le cuffie, invece, sono state ottimizzate per adattarsi alle curve dell’orecchio, risultando confortevoli a prescindere dalla forma del padiglione auricolare. Abbiamo poi la certificazione IP57 per le cuffie e la certificazione IP54 per la custodia di ricarica.

Audio di livello superiore

Le HUAWEI FreeBuds Pro 5 inaugurano un nuovo paradigma nella riduzione del rumore con la cancellazione del rumore AI Dual-Engine (fino a 100 dB). All’interno delle cuffie sono presenti un driver ultra-lineare a doppio magnete e un driver planare ultra-sottile che lavorano in sinergia, agendo come motori indipendenti per isolare dal mondo esterno.

Mentre il driver a bassa frequenza elimina i ronzii persistenti, il driver ad alta frequenza si preoccupa dei suoni acuti e improvvisi. I campioni di rumore sono processati in tempo reale da un modello AI MIMO (opera fino a 400.000 volte al secondo) che coordina i due driver per generare onde anti-rumore.

Oltre a un ottimo isolamento acustico, le cuffie gestiscono in modo intelligente il suono dell’ambiente circostante. È presente la modalità Awareness (tipo “Trasparenza”) che, grazie a microfoni ad alta chiarezza e algoritmi IA, integra nell’audio i suoni circostanti in modo naturale. Abbiamo anche la funzione Volume adattivo che regola automaticamente il volume in base all’ambiente circostante.

Le HUAWEI FreeBuds Pro 5 possono contare sul codec audio L2HC 4.0 che, unito al doppio driver, apre le porte all’audio lossless ad alta risoluzione (fino a 2,3 Mbps) e alla trasmissione a 48 kHz/24 bit. Il suono promesso è stratificato perfettamente, con alti cristallini e bassi profondi e potenti.

Funzionalità di chiamata, connettività e autonomia

L’algoritmo AI di cancellazione del rumore è esteso anche alle chiamate, affinato per distinguere la voce umana dai suoni ambientali, filtrando il rumore e preservando esclusivamente la chiarezza della voce. All’algoritmo si aggiunge il sistema a tre microfoni, incluso un microfono a conduzione ossea che migliora la precisione.

Le HUAWEI FreeBuds Pro 5 sono pensate per coloro che usano più dispositivi durante la propria giornata, offrendo a queste persone un’elevata libertà di connessione con la funzionalità Dual-Device (permette la connessione contemporanea a smartphone e notebook) che passa in maniera intelligente tra le sorgenti audio, in base all’attività svolta dall’utente.

Grazie alla funzione Audio Sharing, l’utente potrà condividere l’audio in modalità wireless con un secondo paio di cuffie HUAWEI compatibili e ascoltare musica o guardare un film in compagnia.

La batteria integrata nelle HUAWEI FreeBuds Pro 5 garantisce fino a 9 ore di autonomia con una singola ricarica (e ANC disattivata) ma, sfruttando la custodia di ricarica, raggiungiamo le 38 ore di autonomia.

Specifiche e immagini delle HUAWEI FreeBuds 5 Pro

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle HUAWEI FreeBuds Pro 5.

Formato: in-ear

Dimensioni Singola cuffia: 29,1 x 21,8 x 23,7 mm Custodia (in plastica): 65,5 x 46,7 x 22,98 mm Custodia (in pelle vegana): 66,11 x 46,98 x 24,06 mm

Peso Singola cuffia: 5,5 grammi Custodia di ricarica: 43 grammi (plastica) o 46 grammi (pelle vegana)

Certificazioni: IP57 (cuffie), IP54 (custodia di ricarica)

(cuffie), (custodia di ricarica) Audio: Doppio DSP + DAC Woofer a 10 Hz Tweeter a 48 kHz ANC (totale, adattiva, trasparenza) Riduzione del rumore in chiamata Cancellazione dinamica del rumore Volume adattivo

Sensori: infrarossi , Hall , giroscopio , accelerometro , condussione ossea , tocco , pressione

, , , , , , Controlli: doppio o triplo tap , slide , pressione prolungata , pinch

, , , Connettività: Bluetooth 6.0 , Nearlink 2.0 Supporto multi-dispositivo Pop-up nelle vicinanze (solo con dispositivi HUAWEI) Hi-Res Wireless Audio a 4,6 Mbps

, Batteria: 60 mAh (singola cuffia) o 537 mAh (custodia di ricarica)

(singola cuffia) o (custodia di ricarica) Autonomia cuffie/complessiva fino a: 9/38 ore (senza ANC), 6/25 ore (con ANC)

(senza ANC), (con ANC) Ricarica: USB-C e wireless a 5 W

HUAWEI Band 11 raddoppia: arriva anche il modello Pro

Passiamo ora alle smartband HUAWEI Band 11: il plurale è d’obbligo dato che il colosso cinese ha deciso di “raddoppiare”, affiancando al modello standard un modello Pro che si distingue sul piano estetico e per una differenza a livello hardware dal modello standard.

Si tratta fondamentalmente di un’evoluzione del modello dello scorso anno, arricchito principalmente con un display più grande e più definito (un AMOLED da 1,62″ con risoluzione 286 x 482 pixel) e il supporto al Bluetooth 6.0; il tutto, nonostante gli ingombri e il peso che rimangono pressoché invariati.

Il modello standard arriva in due versioni, una con cassa in plastica (privilegia la durata nel tempo) e una con cassa in alluminio; sono disponibili svariate colorazioni, ispirate alla primavera, che permettono agli utenti di rispecchiare il proprio mood. Dal punto di vista delle funzionalità, introduce una nuova modalità dedicata agli utenti in sedia a rotelle, con tanto di metriche dedicate che consentono un tracciamento preciso dell’attività.

Il modello Pro arriva esclusivamente con cassa in lega d’alluminio e in tre colorazioni ma la principale differenza col modello standard è la presenza al suo interno di un sistema di posizionamento GNSS autonomo che consente il tracciamento preciso dei percorsi outdoor, ottima notiiza sopratuttto per i runner. Abbiamo poi funzioni come gli intervalli di riposo (mettono automaticamente in pausa gli allenamenti di corsa e ciclismo) e il monitoraggio della postura di corsa.

Sul fronte della salute, le HUAWEI Band 11 integrano un sensore multicanale e un algoritmo intelligente che, uniti, portano a una completa suite di monitoraggio che è in grado di riconoscere 12 stati emotivi distinti. Olre alla salute del sonno, la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno, la frequenza respiratoria (anche le eventuali anomalie durante il sonno) e lo stress, arriva il monitoraggio continuo della variabilità della frequenza cardiaca (HRV).

Sul fronte dell’autonomia, HUAWEI dichiara un’autonomia massima di 14 giorni che può essere raggiunta rispettando alcuni paletti specifici; ben più ragionevole (e verosimile), l’autonomia da 8 giorni in quelle che il produttore cinese definisce “condizioni di utilizzo normali”. La ricarica avviene a 5 W tramite porta magnetica proprietaria collocata nel retro della smartband.

Specifiche e immagini di HUAWEI Band 11

Di seguito andiamo a riepilogare le specifiche tecniche della smartband HUAWEI Band 11.

Dimensioni (senza cinturino): 42,6 x 28,2 x 8,99 mm

x x Peso (senza cinturino): 16 grammi (cassa in plastica) o 17 grammi (cassa in lega di alluminio)

(cassa in plastica) o (cassa in lega di alluminio) Colorazioni: nero e viola (plastica), beige , bianco , nero , verde , viola (lega d’alluminio)

e (plastica), , , , , (lega d’alluminio) Cinturini: fluoroelastometro

Certificazione: 5 ATM (immersioni statiche a 50 metri per 10 minuti)

(immersioni statiche a 50 metri per 10 minuti) Display: AMOLED da 1,62″ con risoluzione 286 x 482 pixel

da con risoluzione x Interazione: touchscreen + pulsante fisico laterale

+ Sensori: accelerometro , giroscopio , magnetometro , frequenza cardiaca (ottico), luce ambientale

, , , (ottico), Connettività: Wi-Fi 2.4 GHz , Bluetooth 6.0 (LE) Compatibilità: Android 9 o iOS 13 e versioni successive

, (LE) Autonomia: fino a 14 giorni (3 giorni con AOD attivo, 8 giorni con uso normale)

(3 giorni con AOD attivo, 8 giorni con uso normale) Ricarica: magnetica a 5 W

Versione con cassa in plastica

Versione con cassa in lega d’alluminio

Specifiche e immagini di HUAWEI Band 11 Pro

Di seguito andiamo a riepilogare le specifiche tecniche della smartband HUAWEI Band 11 Pro.

Dimensioni (senza cinturino): 43,5 x 28,2 x 8,99 mm

x x Peso (senza cinturino): 18 grammi

Materiale della cassa: lega di alluminio

Colorazioni: nero , blu e verde

, e Cinturini: fluoroelastometro o nylon+fluoroelastomero

o Certificazione: 5 ATM (immersioni statiche a 50 metri per 10 minuti)

(immersioni statiche a 50 metri per 10 minuti) Display: AMOLED da 1,62″ con risoluzione 286 x 482 pixel

da con risoluzione x Interazione: touchscreen + pulsante fisico laterale

+ Sensori: accelerometro , giroscopio , magnetometro , frequenza cardiaca (ottico), luce ambientale

, , , (ottico), Connettività: Wi-Fi 2.4 GHz , Bluetooth 6.0 (LE), GNSS Compatibilità: Android 9 o iOS 13 e versioni successive

, (LE), Autonomia: fino a 14 giorni (3 giorni con AOD attivo, 8 giorni con uso normale)

(3 giorni con AOD attivo, 8 giorni con uso normale) Ricarica: magnetica a 5 W

Disponibilità e prezzi dei nuovi wearable targati HUAWEI

Giunti alla fine, non ci resta che parlare della disponibilità, dei prezzi e delle promo lancio di questi nuovi wearable annunciati da HUAWEI sul mercato italiano.

Le cuffie HUAWEI FreeBuds 5 Pro sono già disponibili all’acquisto in Italia, nelle quattro colorazioni Bianco, Blu, Grigio scuro e Sabbia, al prezzo consigliato di 199 euro su HUAWEI Store. Con l’acquisto è incluso nel prezzo il servizio HUAWEI Loss Care per 12 mesi (consente di acquistare un singolo auricolare a metà del costo di vendita ufficiale).

Acquista le HUAWEI FreeBuds 5 Pro su HUAWEI Store Fino al 5 aprile 2026, sfruttando il coupon APRO5LANCIO, è possibile ottenere uno sconto di 30 euro sul prezzo d’acquisto (prezzo finale pari a 169 euro).

Anche le nuove smartband targate HUAWEI possono essere acquistate in Italia a partire da oggi ma, oltre che su HUAWEI Store, arrivano anche su Amazon. Ecco le info su colorazioni e prezzi per ciascun modello:

HUAWEI Band 11 (in tutte le varianti, cinturino in fluoroelastomero) Versione con cassa in plastica (colorazioni nero e viola) al prezzo di 54,90 euro Versione con cassa in alluminio (colorazioni beige, bianco, nero, verde e viola) al prezzo di 64,90 euro

(in tutte le varianti, cinturino in fluoroelastomero) HUAWEI Band 11 Pro (in tutte le varianti, cassa in lega d’alluminio) Versione con cinturino in fluoroelastomero (nero o blu) al prezzo di 74,90 euro Versione con cinturino in nylon e fluoroelastomero (verde) al prezzo di 74,90 euro

(in tutte le varianti, cassa in lega d’alluminio)