Il mese di marzo è stato foriero di tantissime novità in casa Apple e i MacBook l’hanno fatta da padroni col rinnovamento dei MacBook Pro in salsa M5 Pro e M5 Max, ma soprattutto grazie al nuovo notebook “pop” MacBook Neo; quest’oggi vediamo come fare un autentico tuffo nel passato del colosso di Cupertino grazie alle nuove skin in edizione speciale della serie 1984 realizzate da dbrand e disponibili per una lunghissima lista di modelli.

dbrand riporta il logo arcobaleno di Apple sui MacBook

Avete presente l’invito realizzato da Apple a corredo della lettera di Tim Cook in vista del cinquantesimo anniversario dell’azienda? C’è un dettaglio che ritroviamo anche nelle nuove skin della serie 1984 in edizione speciale prodotte da dbrand per i MacBook: il celebre logo Apple arcobaleno, utilizzato ininterrottamente da Cupertino per oltre vent’anni.

Insomma, un modo semplice per far rivivere il passato di Apple — con un richiamo alla celeberrima campagna pubblicitaria ispirata, appunto, allo straordinario romanzo di Orwell — anche sui notebook appena lanciati dalla casa della mela morsicata. La linea di skin — che presenta uno spessore di 0,23 mm ed è resistente ai graffi — è realizzata nelle colorazioni Classic e Silver e in svariate altre che riprendono quelle dei vari modelli di MacBook Pro, MacBook Air (manca all’appello quella Sky Blue del nuovo Air M5) e finanche MacBook Neo.

Il prezzo delle skin 1984 di dbrand è di 31,95 dollari, indipendentemente dal modello del vostro MacBook, ma al prezzo finale è necessario aggiungere anche tasse ed eventuali spese di spedizione. In fase di acquisto, l’apposito selettore consente di selezionare il proprio modello e di scegliere il colore della skin; dbrand include anche l’apposito kit di applicazione. Se siete interessati all’acquisto, potete fare riferimento al seguente link:

Acquista le skin dbrand 1984 per MacBook