Negli ultimi anni il tema della difesa planetaria è diventato sempre più concreto per le agenzie spaziali e, sempre più spesso, anche per le aziende private che operano nel settore aerospaziale. Non si tratta più soltanto di ipotesi teoriche o scenari da film di fantascienza, dopo il successo della missione DART, che ha dimostrato come sia possibile modificare la traiettoria di un asteroide con un impatto controllato, la ricerca sta entrando in una fase decisamente più operativa.

In questo contesto si inserisce il nuovo concept di missione presentato da Blue Origin, chiamato NEO Hunter; si tratta di uno studio sviluppato insieme al Jet Propulsion Laboratory della NASA e al California Institute of Technology, con l’obbiettivo di valutare come utilizzare una piattaforma spaziale commerciale per intercettare e deviare asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra.

NEO Hunter di Blue Origin: un concept per la difesa planetaria

Il progetto NEO Hunter nasce con un obbiettivo piuttosto ambizioso, testare diverse tecniche di deviazione degli asteroidi all’interno di una singola missione, utilizzando infrastrutture spaziali già in fase di sviluppo.

Il focus è sugli asteroidi appartenenti alla categoria dei Near-Eatrh Objects (NEO), ovvero oggetti celesti la cui orbita può avvicinarsi a quella terrestre; sebbene la probabilità di un impatto catastrofico sia estremamente bassa, gli scienziati ritengono fondamentale sviluppare strumenti e strategie per intervenire con largo anticipo nel caso in cui venisse identificato un corpo celeste realmente pericoloso.

L’idea alla base del concept è piuttosto chiara, ovvero creare una missione flessibile e modulare, in grado di studiare un asteroide da vicino e poi scegliere la strategie più adatta per modificarne la traiettoria.

La prima fase: studiare l’asteroide da vicino

Prima di qualsiasi tentativo di deviazione, la missione di Blue Origin dovrebbe dedicarsi alla caraterizzazione dell’asteroide. Per farlo, la sonda rilascerebbe una serie di CubeSat che avrebbero il compito di raccogliere dati fondamentali sull’oggetto, tra cui forma e dimensioni, velocità di rotazione, massa e densità, nonché composizione e struttura interna.

Queste informazioni sono cruciali perché non tutti gli asteroidi sono uguali, alcuni sono blocchi rocciosi relativamente compatti, mentre altri sono veri e propri mucchi di macerie, ossia aggregati di frammenti tenuti insieme dalla gravità; comprendere la loro struttura permette di prevedere come reagiranno a un tentativo di deviazione.

Due strategie per deviare un asteriode

Uno degli aspetti più interessanti del concept NEO Hunter è la possibilità di utilizzare più tecniche di deviazione, a seconda delle caratteristiche dell’asteroide.

Deviazione tramite fascio ionico

La prima strategia è chiamata ion beam deflection. In questo scenario la sonda si posizionerebbe vicino all’asteroide e utilizzerebbe i propri propulsori ionici per generare un flusso continuo di particelle dirette verso la superficie dell’oggetto. La spinta prodotta è estremamente piccola, ma applicata per lunghi periodi può modificare lentamente la traiettoria dell’asteroide, spingendolo verso un’orbita più sicura.

Si tratta di una soluzione particolarmente interessante perché non richiede una collisione diretta, consentendo alla sonda di continuare a operare anche dopo l’intervento.

Impatto cinetico

La seconda opzione riprende invece la tecnica già dimostrata dalla missione DART, ovvero l’impatto cinetico. In questo caso la sonda verrebbe lanciata direttamente contro l’asteroide, trasferendo quantità di moto al momento della collisione e alterandone l’orbita.

Secondo le informazioni condivise da Blue Origin, il veicolo utilizzato per questa missione potrebbe avere una massa di circa 5,3 tonnellate e una velocità di impatto fino a circa 10 km/s; numeri decisamente superiori a quelli della sonda DART, che aveva una massa di circa 570 kg e ha colpito l’asteroide a circa 6,1 km/s.

Come facilmente intuibile, in questo scenario il velivolo verrebbe distrutto durante l’impatto, ma la missione potrebbe comunque raccogliere dati preziosi grazie a una camera o a un CubeSat osservatore posizionato a distanza di sicurezza.

Il ruolo della piattaforma Blue Ring

Al centro dell’intero concept troviamo Blue Ring, una piattaforma spaziale sviluppata da Blue Origin con un approccio modulare e multi-missione.

Blue Ring è stato progettato per svolgere diversi compiti, tra cui trasporto di satelliti, supporto a missioni scientifiche, trasferimenti orbitali, gestione di comunicazioni, energia e propulsione.

Il velivolo è pensato per operare dall’orbita terrestre fino allo spazio cislunare e potrebbe trasportare oltre 3.000 kg di carico utile. Nel caso della missione NEO Hunter, Blue Ring funzionerebbe come piattaforma principale, dalla quale verrebbero rilasciati i CubeSat per lo studio dell’asteroide e da cui partirebbero le eventuali manovre di deviazione.

DART continua a fornire dati preziosi

Parallelamente all’annuncio di Blue Origin, il Jet Propulsion Laboratory ha pubblicato nuovi risultati scientifici basati sui dati della missione DART. Lo studio ha confermato che l’impatto con l’asteroide Dimorphos non ha modificato soltanto la sua orbita attorno all’asteroide più grande Didymos, ma ha anche alterato leggermente l’orbita dell’intero sistema attorno al Sole.

Si tratta di una variazione estremamente piccola, circa 0,15 secondi d’arco su un’orbita di circa 770 giorni, ma che dimostra come anche cambiamenti minimi possano produrre effetti significativi se applicati con sufficiente anticipo.

Non a caso, secondo gli scienziati della NASA, intervenire anni o decenni prima di un possibile impatto potrebbe essere sufficiente per evitare completamente una collisione con la Terra.

Un ruolo sempre più importante per le agenzie private

Il concept NEO Hunter evidenzia un trend ormai sotto gli occhi di tutti: le aziende private stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante anche nella difesa planetaria.

Piattaforme commerciali come Blue Ring potrebbero infatti permettere di testare nuove tecnologie con costi inferiori rispetto alle missioni sviluppate internamente dalle agenzie spaziali, accelerando lo sviluppo di strategie per la protezione del nostro pianeta.

Naturalmente si tratta ancora di uno studio preliminare, e non è affatto certo che la missione venga effettivamente realizzata nei prossimi anni; tuttavia il progetto dimostra come la collaborazione tra settore pubblico e privato possa aprire scenari decisamente interessanti.

Considerando inoltre che la ricerca sui Near-Earth Objects continua a individuare nuovi asteroidi ogni anno, sviluppare strumenti per prevenire potenziali impatti potrebbe diventare sempre più importante nel futuro dell’esplorazione spaziale.