Negli ultimi anni il settore dei lanci spaziali pesanti è stato inevitabilmente dominato dalle ambizioni di SpaceX e dal suo gigantesco sistema Starship, un progetto che promette di rivoluzionare l’accesso allo spazio grazie a una riutilizzabilità quasi totale e a una capacità di carico senza precedenti. Nonostante i progressi e i numerosi test condotti finora, il programma procede ancora tra sviluppi tecnologici e iterazioni continue, motivo per cui molti attori internazionali osservano con attenzione l’evoluzione della situazione.

In questo contesto, alcuni ricercatori europei stanno iniziando a ragionare su possibili alternative che possano garantire all’Europa maggiore autonomia nei lanci spaziali; una proposta interessante arriva dal German Aerospace Center (DLR), i cui ricercatori hanno recentemente analizzato il sistema Starship e ipotizzato un concept alternativo chiamato RLV C5, pensato per offrire capacità di lancio pesante con un approccio differente, potenzialmente più economico e più adatto alle esigenze europee.

Il concept RLV C5 e l’analisi di Starship

Il progetto RLV C5 (Reusable Launch Vehicle C5) è stato descritto in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica di Springer Nature, nel quale i ricercatori hanno analizzato le prestazioni di Starship partendo dai dati pubblicamente disponibili.

Secondo lo studio, il sistema sviluppato da SpaceX sarebbe in grado, nella configurazione attuale riutilizzabile, di trasportare circa 66 tonnellate di carico in orbita, mentre le versioni future potrebbero arrivare a circa 126 tonnellate, ipotizzando il recupero completo di tutte le componenti del razzo. Partendo proprio da queste stime, il team europeo ha provato a immaginare un velivolo alternativo che mantenga capacità di carico molto elevate ma con una struttura meno complessa.

Il concept RLV C5 prevede infatti un primo stadio completamente riutilizzabile affiancato da uno stadio superiore non riutilizzabile. Questa scelta progettuale permetterebbe di ridurre parte della complessità tecnica legata alla riutilizzabilità totale, limitando allo stesso tempo il carburante necessario per raggiungere l’orbita e lasciando maggiore spazio al carico utile.

Un sistema di recupero molto diverso

Una delle differenze più interessanti rispetto al sistema di Starship riguarda il metodo di recupero dello stadio. Nel progetto di SpaceX il booster rientra nell’atmosfera e atterra verticalmente grazie a una serie di manovre propulsive, oppure viene catturato dalla torre di lancio tramite le celebri braccia del sistema Mechazilla; il recupero europeo invece, immagina una soluzione completamente diversa.

Dopo la separazione dal secondo stadio, il booster dell’RLV C5 rientrerebbe nell’atmosfera sfruttando ali aerodinamiche, rallentando progressivamente fino a raggiungere velocità suborbitali; a quel punto, entrerebbe in gioco un grande velivolo subsonico, incaricato di catturare il razzo in volo e recuperarlo senza la necessità di un atterraggio verticale.

Questo approccio, secondo i ricercatori, potrebbe semplificare notevolmente il sistema di rientro. Non sarebbe necessario utilizzare estese piastrelle termiche come quelle previste su Starship, né trasportare grandi quantità di carburante aggiuntivo dedicate alla fase di atterraggio.

Dimensioni più contenute ma prestazioni elevate

Nonostante il progetto sia più piccolo rispetto al sistema sviluppato da SpaceX, le prestazioni ipotizzate rimangono comunque notevoli: secondo le stime dello studio l’RLV C5 potrebbe trasportare in orbita fino a circa 77 tonnellate di carico utile, una cifra che lo collocherebbe comunque nella categoria dei lanciatori pesanti.

Un altro elemento interessante riguarda l’efficienza complessiva del velivolo, i ricercatori suggeriscono infatti che il sistema potrebbe arrivare a trasportare fino al 74% della sua massa totale sotto forma di carico utile, una percentuale molto superiore rispetto al circa 40% stimato per Starship. Inoltre, l’intero velivolo avrebbe un peso complessivo pari a circa un terzo di quello del gigantesco razzo di SpaceX, fattore che potrebbe contribuire a ridurre significativamente i costi operativi.

Un progetto ancora lontano dalla realtà

Naturalmente è bene sottolineare che il concept RLV C5 esiste per ora soltanto sulla carta, alcuni elementi tecnologici derivano da progetti già studiati dal German Aerospace Center, ma trasformare questa idea in un vero sistema di lancio richiederebbe investimenti enormi e molti anni di sviluppo.

Nel frattempo, il sistema Starship continua a evolversi attraverso una lunga serie di test, alcuni dei quali hanno già dimostrato la fattibilità del concetto, anche se l’obbiettivo dell’orbita completa non è ancora stato raggiunto.

Ciò non toglie che il tema dell’indipendenza dei lanci spaziali stia diventando sempre più centrale per l’Europa, in un contesto internazionale in cui gli Stati Uniti stanno progressivamente concentrando le proprie strategie spaziali su programmi nazionali, lo sviluppo di un sistema come l’RLV C5 potrebbe rappresentare un passo importante verso una maggiore autonomia europea nello spazio.

Resta da capire se questa proposta rimarrà un esercizio tecnico oppure se, nei prossimi anni, potrà trasformarsi in un vero programma industriale capace di affiancare o competere con le soluzioni già sviluppate oltreoceano.