La NASA ha messo la parola fine alle speculazioni sull’asteroide 2024 YR4: il corpo celeste non rappresenta più una minaccia per la Luna. I calcoli aggiornati indicano che il 22 dicembre 2032 transiterà a circa 21.200 chilometri dalla superficie lunare, una distanza di sicurezza che esclude qualsiasi possibilità di impatto.

A permettere questa conclusione sono state le nuove osservazioni condotte con il James Webb Space Telescope il 18 e il 26 febbraio scorsi. I dati raccolti hanno consentito agli esperti del Center for Near-Earth Object Studies del Jet Propulsion Laboratory di affinare in modo significativo i modelli orbitali dell’asteroide.

Dal 4,3% di probabilità a zero

Fino a poche settimane fa la situazione era diversa. Sulla base di misurazioni meno precise, gli astronomi stimavano una probabilità del 4,3% che 2024 YR4 potesse impattare la Luna nel 2032.

Le nuove rilevazioni del James Webb hanno azzerato completamente questa eventualità. Va precisato, come sottolinea la NASA, che non si tratta di un cambiamento nella traiettoria dell’asteroide visto che il corpo celeste sta seguendo lo stesso percorso di sempre. Quello che è migliorato è la precisione con cui gli scienziati riescono a descriverne la posizione futura.

È una dinamica piuttosto comune nello studio degli asteroidi near-Earth, ovvero quegli oggetti che orbitano relativamente vicino al nostro pianeta. Quando un asteroide viene scoperto, i primi dati sono inevitabilmente limitati e le stime sulla sua traiettoria presentano margini di incertezza ampi; invece man mano che si accumulano nuove osservazioni, quei margini si restringono e le probabilità di impatto, spesso, si riducono fino a scomparire del tutto, come in questo caso.

2024 YR4 era stato individuato alla fine del 2024 da una stazione cilena del sistema ATLAS, acronimo di Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System. Si tratta di una rete di telescopi finanziata dalla NASA che monitora costantemente il cielo alla ricerca di oggetti potenzialmente pericolosi.

Nei primi mesi del 2025, con pochi dati a disposizione, gli astronomi avevano preso in considerazione persino una remota possibilità di impatto con la Terra. Quel rischio era stato escluso abbastanza rapidamente grazie a osservazioni successive, ma era rimasta aperta l’ipotesi di una collisione con la Luna.

Dalla primavera del 2025, però, l’asteroide era diventato troppo debole per essere tracciato dalla maggior parte dei telescopi, sia terrestri che spaziali.

Il James Webb ha fatto la differenza

Il celebre James Webb Space Telescope è riuscito là dove altri strumenti avevano fallito. Grazie alla sua camera nel vicino infrarosso e alla sensibilità nel rilevare oggetti estremamente poco luminosi, il telescopio ha registrato misurazioni di 2024 YR4 che rientrano tra le più deboli mai ottenute per un asteroide.

Questi dati hanno permesso di calcolare con precisione molto maggiore la posizione futura del corpo celeste, confermando che passerà a distanza di sicurezza dalla Luna.

Un asteroide da 60 metri

Le stime aggiornate indicano che 2024 YR4 ha un diametro di circa 60 metri, più o meno l’altezza di un palazzo di quindici piani. Le prime rilevazioni parlavano di dimensioni fino a 90 metri, ma anche questo dato è stato corretto grazie alle nuove osservazioni.

Se l’impatto con la Luna fosse avvenuto, le conseguenze sarebbero state comunque notevoli: un cratere di circa un chilometro di diametro e un rilascio di energia pari a circa 400 volte la bomba di Hiroshima. Non ci sarebbero stati rischi diretti per la Terra, ma sarebbe stato un evento di portata significativa.

Non succederà nulla di tutto questo dunque. L’asteroide proseguirà la sua orbita attorno al Sole e nel dicembre 2032 passerà vicino alla Luna senza sfiorarla. Per gli astronomi, comunque, sarà un’occasione interessante per osservarlo da relativamente vicino.