Il settore dei data center è nel pieno di una trasformazione profonda, trainata soprattutto dalla crescita esponenziale dell’intelligenza artificiale e dal conseguente bisogno di potenza di calcolo. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un’espansione continua delle infrastrutture terrestri, con nuovi impianti sempre più grandi e sempre più energivori; tuttavia, parallelamente, alcune aziende tecnologiche stanno iniziando a guardare anche oltre l’atmosfera terrestre.

In questo contesto si inserisce una nuova offerta di lavoro pubblicata da NVIDIA, che sta cercando un Orbital Datacenter System Architect, una figura che dovrà contribuire a progettare infrastrutture di calcolo dedicate all’intelligenza artificiale direttamente in orbita. Si tratta di un segnale piuttosto chiaro dell’interesse crescente dell’industria tecnologica per i cosiddetti data center orbitali, un’idea che fino a pochi anni fa poteva sembrare quasi fantascientifica ma che oggi viene presa sempre più seriamente.

NVIDIA inizia a cercare personale per i data center IA nello spazio

La posizione, con sede a Santa Clara (California), prevede una retribuzione base compresa tra 224.000 dollari e 365.500 dollari l’anno, un intervallo che riflette l’elevato livello di competenze richiesto per questo tipo di incarico.

Il candidato selezionato dovrà occuparsi della progettazione dell’architettura di sistemi di data center orbitanti, lavorando su un’ampia gamma di aspetti tecnologici che vanno dai chip al satellite. In altre parole, non si tratterà soltanto di sviluppare hardware o software specifici, ma di definire l’intero ecosistema che permetterà a questi sistemi di funzionare bello spazio.

Tra le responsabilità principali rientrano la collaborazione con i team interni dedicati a silicio, networking e software, la definizione della roadmap dei futuri prodotti destinati allo spazio e il coordinamento con partner industriali e clienti per allineare strategie e sviluppi tecnologici.

Naturalmente, progettare un data center nello spazio significa confrontarsi con problematiche molto diverse da quelle dei tradizionali impianti terrestri, chi ricoprirà questo ruolo dovrà infatti considerare aspetti come affidabilità dei componenti, tolleranza alle radiazioni, limiti ambientali e dissipazione del calore, tutti elementi particolarmente critici in orbita, dove l’assenza di atmosfera rende impossibile il raffreddamento tramite i classici flussi d’aria.

L’interesse verso i data center spaziali non riguarda soltanto NVIDIA, diverse aziende e startup stanno iniziando a esplorare soluzioni simili, cercando di capire se questo modello possa diventare economicamente sostenibile nel lungo periodo.

Una delle iniziative più interessanti arriva dalla startup Starcloud, che ha già lanciato in orbita un satellite sperimentale dotato di una NVIDIA H100. L’obbiettivo dell’azienda è dimostrare la possibilità di eseguire carichi di lavoro di intelligenza artificiale direttamente nello spazio e, nel lungo periodo, costruire una costellazione composta da decine di migliaia di satelliti dedicati al calcolo.

Anche Google starebbe valutando scenari simili, con test condotti su acceleratori TPU in ambienti simulati per verificare la resistenza dell’hardware alle radiazioni presenti nel’orbita terrestre bassa.

Il discorso si intreccia inoltre con le ambizioni di SpaceX, l’azienda aerospaziale guidata da Elon Musk, che negli anni ha ipotizzato la creazione di enormi costellazioni di satelliti dotati anche di capacità di calcolo. In alcune visioni futuristiche si è arrivati persino a parlare di infrastrutture composte da centinaia di migliaia di satelliti.

Alla base di questa idea c’è un concetto relativamente semplice, nello spazio sarebbe possibile sfruttare energia solare raccolta direttamente in orbita, riducendo potenzialmente i costi energetici che oggi rappresentano uno dei principali limiti dei data center terrestri. Inoltre, elaborare i dati vicino alla loro origine, ad esempio quelli generati dai satelliti di osservazione della Terra, potrebbe ridurre la quantità di informazioni da trasmettere verso il pianeta, migliorando efficienza e latenza in alcune applicazioni specifiche.

Ovviamente non mancano le incognite, costruire, lanciare e mantenere infrastrutture di questo tipo comporta costi enormi e sfide tecniche significative; non a caso lo stesso CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha recentemente osservato che l’economia dei data center orbitali non è ancora favorevole, almeno allo stato attuale delle tecnologie.

Insomma, il concetto di data center orbitale è ancora nelle sue fasi iniziali e resta tutto da dimostrare dal punto di vista tecnico ed economico; tuttavia, il fatto che aziende come NVIDIA stiano iniziando a investire risorse e talenti in questa direzione suggerisce che l’industria tecnologica non vuole farsi trovare impreparata nel caso in cui questa visione diventi davvero praticabile.

Dall’altra parte, la storia recente del settore insegna che molte delle tecnologie che oggi consideriamo fondamentali, dal cloud computing alle infrastrutture IA su larga scala, sono nate proprio da idee che inizialmente sembravano difficili da realizzare.

Gli sviluppi nei prossimi anni ci diranno se i data center nello spazio resteranno un esperimento di nicchia oppure se potranno davvero diventare una nuova frontiera dell’infrastruttura digitale globale.