Lo scorso mese Netflix ha deciso di rinunciare all’acquisizione di Warner Bros. Discovery ma, a quanto pare, le mire espansionistiche dell’azienda non sono state messe da parte e nelle ultime ore il colosso dello streaming ha annunciato di avere acquisito InterPositive.

Si tratta di un’azienda di tecnologia cinematografica fondata da Ben Affleck e che sviluppa strumenti basati sull’intelligenza artificiale, creati da e per i registi, con l’obiettivo di sfruttare le soluzioni emergenti per proteggere e ampliare la scelta creativa.

Netflix ha acquisito una piccola azienda

Il colosso dello streaming ci tiene a mettere in evidenza che per oltre 20 anni ha unito tecnologia e talento artistico per aiutare i grandi film e le serie TV a trovare il loro pubblico e in seguito a questa acquisizione l’intero team di InterPositive entra a far parte di Netflix.

Ben Affleck si unisce così a Netflix come Senior Advisor e aiuterà il colosso statunitense a perseguire l’obiettivo di proseguire un processo di innovazione guidata dai creatori e con i registi al suo centro.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella produzione cinematografica e televisiva è ancora agli inizi e con l’acquisizione di InterPositive Netflix dimostra di voler essere all’avanguardia nel settore.

InterPositive non crea strumenti pensati per realizzare filmati con un semplice prompt di testo, concentrandosi invece sulle parti dei processi di produzione e post-produzione, che prova a rendere più semplici per i creativi coinvolti.

Negli ultimi mesi l’ipotesi che l’IA venga sfruttata in modo massiccio nel settore cinematografico è stata fonte di non poche preoccupazioni tra gli addetti ai lavori, in quanto il timore è che finisca per causare la perdita di numerosi posti di lavoro e la speranza è che le autorità dettino delle regole precise per salvaguardare tutte le parti coinvolte.