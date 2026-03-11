Continuano gli sconti della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: come abbiamo visto, l’iniziativa promozionale rimarrà a disposizione fino al 16 marzo con tantissime proposte sulla tecnologia e non solo. Non potevano mancare le offerte sui dispositivi Amazon, e in particolare stavolta ci soffermiamo sugli sconti dedicati agli amanti dei libri: scopriamo insieme le opportunità migliori sulla gamma Kindle.
Gli sconti sui Kindle della Festa delle Offerte di Primavera 2026
Non si ferma la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, con migliaia di prodotti in promozione in tante categorie, tra cui elettronica, abbigliamento, casa, giardino e giocattoli, con il coinvolgimento di diversi grandi marchi. A differenza del Prime Day o della Festa delle Offerte Prime di Amazon, le offerte sono in questo caso generalmente valide per tutti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
La Festa delle Offerte di Primavera Amazon, valida fino alle 23:59 del 16 marzo 2026, coinvolge diversi dispositivi Amazon della serie Kindle, perfetti per chi vuole portare sempre con sé centinaia di libri in formato digitale. Ricordiamo che fino alle 17 del 2 aprile 2026 è possibile attivare 2 mesi gratis di abbonamento Kindle Unlimited (per i nuovi clienti).
Senza ulteriori indugi, ecco gli sconti della Festa delle Offerte di Primavera sui dispositivi Kindle, ordinati per prezzo:
-
-28%
Amazon Kindle Scribe (64 GB) | Schermo ridisegnato con bordi uniformi. Ora puoi scrivere nei libri e nei documenti | Penna premium inclusa | Grigio tungsteno
-
-30%
Amazon Kindle Scribe (32 GB) | Schermo ridisegnato con bordi uniformi. Ora puoi scrivere nei libri e nei documenti | Penna premium inclusa | Grigio tungsteno
-
-31%
Amazon Kindle Scribe (16 GB) | Schermo ridisegnato con bordi uniformi. Ora puoi scrivere nei libri e nei documenti | Penna premium inclusa | Grigio tungsteno
-
-26%
Kindle Scribe (2022) - 16 GB | Il primo Kindle e taccuino digitale, tutto in uno, con schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi | Con penna premium
-
-28%
Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (Ultimo modello) - Con schermo a colori, luminosità frontale a regolazione automatica, ricarica wireless e lunga durata della batteria - 32 GB
-
-31%
Amazon Kindle Colorsoft (Ultimo modello) - Con schermo a colori e tonalità della luce regolabile - 16 GB
-
-20%
Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition (Ultimo modello) - Il nostro Kindle più veloce con luce frontale a regolazione automatica, ricarica wireless - 32 GB - Nero metallizzato
-
-22%
Amazon Kindle Paperwhite (Ultimo modello) - Il nostro Kindle più veloce di sempre, nuovo schermo antiriflesso, la batteria dura settimane - 16 GB - Senza pubblicità - Nero
-
-24%
Amazon Kindle Paperwhite (Ultimo modello) - Il nostro Kindle più veloce di sempre, nuovo schermo antiriflesso, la batteria dura settimane - 16 GB - Con pubblicità - Nero
-
-15%
Custodia per Amazon Kindle Paperwhite e Amazon Kindle Colorsoft, leggera e impermeabile, custodia protettiva pieghevole | Tessuto
-
-15%
Custodia per Amazon Kindle Paperwhite e Amazon Kindle Colorsoft, leggera e impermeabile, custodia protettiva pieghevole | Tessuto
-
-17%
Custodia per Amazon Kindle Paperwhite e Amazon Kindle Colorsoft, leggera e impermeabile, custodia protettiva pieghevole | Tessuto
-
-16%
Nuova pellicola protettiva antiriflesso (confezione da 2), per Amazon Kindle Paperwhite (modelli 2024) e Kindle Colorsoft (modello 2024)
-
-16%
Pellicola protettiva antiriflesso (confezione da 2), per Amazon Kindle Paperwhite (modelli 2024) e Kindle Colorsoft (modello 2024)
Questa era dunque la nostra selezione di sconti sui dispositivi Kindle della Festa delle Offerte di Primavera. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
