Nel mese di luglio, a otto mesi di distanza dal modello originale, Amazon ha rilasciato una nuova versione di Kindle Colorsoft, il proprio e-reader con schermo a colori. Memoria interna dimezzata, da 32 GB a 16 GB, e 30 euro sul prezzo di listino, questo il compromesso scelto dal colosso americano per provare a contrastare la concorrenza offrendo un’alternativa comunque valida.

Abbiamo voluto provare questa nuova versione senza aver provato la Signature Edition da 32 GB, perché la reputiamo più interessante per gli utenti, visto che il compromesso adottato non va a cambiare l’esperienza d’uso, permettendo di risparmiare qualche euro. Lo abbiamo utilizzato per un mese e mezzo, leggendo un po’ di tutto per metterlo alla prova.

Libri, per provare la bontà dello schermo in bianco e nero, fumetti per lo schermo a colori, visto che leggere una rivista su un 7 pollici è un’impresa sconsigliata. Tiriamo quindi le somme di queste ultime settimane nella nostra recensione completa.

Materiali e costruzione

Dal punto di vista della qualità costruttiva questo Kindle Colorsoft non delude, pur avendo i soliti difetti già visti in passato, dovuti principalmente alla cover posteriore. Il materiale leggermente gommato trattiene infatti in modo molto evidente le ditate, e la rimozione non è per niente semplice anche impegnandosi. Una finitura diversa, magari con una trama in rilievo, avrebbe sicuramente risolto il problema.

Per il resto non ci sono particolari differenze rispetto a uno qualunque dei Kindle precedenti, a partire dai Paperwhite: cornici abbastanza evidenti, in particolare quella inferiore, decisamente pronunciata ma comunque comoda per tenere il dispositivo con una mano senza cambiare pagina inavvertitamente. Niente tasti fisici, a parte il tasto di accensione, per cui tutto è affidato ai tocchi sullo schermo. Nella parte inferiore, a fianco del tasto di accensione, è collocata la porta USB-C, vicino alla quale è collocato il piccolo LED che mostra lo stato della ricarica.

Lo schermo E-ink è leggermente incassato rispetto alle cornici, ma il vetro (anche se in realtà è un pannello in materiale plastico) a filo con i bordi rende decisamente piacevole l’utilizzo, a differenza dei modelli del passato dove anche la protezione era incassata. Decisamente contenuti spessore (7,8 millimetri) e peso (appena 215 grammi) che vi permettono di portare agevolmente con voi il lettore, nella tasca di una giacca, in uno zainetto o nella borsa. È consigliabile una cover protettiva, visto che lo schermo non è realizzato in vetro ma in plastica, che tende a segnarsi facilmente, soprattutto se lo buttate nella borsa del computer.

Qualità ed esperienza di lettura

Anche Amazon ha scelto un pannello Kaleido 3, realizzato con una base monocromatica a cui è stato aggiungo uno strato che agisce da filtro per riflettere i colori. Una soluzione che ovviamente porta a dei compromessi quando si visualizzano i contenuti a colori. La presenza del filtro dimezza infatti la risoluzione, che scende a 150 x 150 pixel, in linea con la concorrenza ma con lo stesso problema di definizione, soprattutto andando a ingrandire i contenuti.

Niente da dire per la lettura di contenuti in bianco e nero, la presenza del filtro a colori tende a rendere meno bianca la pagina, ma è un dettaglio che non si nota assolutamente leggendo un libro, senza quindi inficiare l’esperienza. Un leggero passo indietro rispetto ai Kindle monocromatici ma niente di così clamoroso.

A differenza di altri brand, che hanno portato delle soluzioni pensate per ovviare al problema della reattività dello schermo e-ink, Amazon non ha posto particolare cura a questo dettaglio e il cambio pagina, in particolare nella lettura di un fumetto, è tutt’altro che perfetto. Cambiando pagina ci vuole quasi mezzo secondo prima che inizi il processo, un problema completamente assente nella lettura di un classico libero in bianco e nero e che rende indubbiamente meno godibile l’esperienza d’uso.

Nei nostri test abbiamo inoltre notato che è necessario tenere la luminosità molto alta per distinguere bene i dettagli a colori, attivando la modalità vivace per una resa più attiva. Il risultato, da questo punto di vista è decisamente accettabile, nonostante non ci siano mai, ma qui è un limite intrinseco della tecnologia, colori vivaci. Sotto la luce diretta del sole la resa migliora, all’interno la qualità resta comunque accettabile mentre la lettura al buio è la situazione peggiore, visto che difficilmente riuscirete a tenere una luminosità molto elevata.

La lettura dei fumetti è uno degli aspetti che maggiormente ci incuriosiva, e quello che forse ci ha lasciato meno soddisfatti. Abbiamo scaricato alcuni contenuti da Amazon, grazie a Kindle Unlimited e Kindle Prime Reading, per sfruttare la possibilità di leggere vignetta per vignetta. Lo schermo da 7 pollici è infatti decisamente piccolo per leggere agevolmente i contenuti, che andrebbero letto su un dispositivo da 10 pollici (come questo BOOX). Ecco che Amazon ha trovato una soluzione intelligente: con un doppio tap sullo schermo è possibile visualizzare una vignetta alla volta, così da avere una maggiore chiarezza di immagini e testi. Ovviamente si va a perdere il quadro d’insieme e per quei fumetti in cui le vignette hanno dei tagli particolari, il risultato non è sempre dei migliori. Un compromesso comunque accettabile, anche se non dovreste considerarla come un’alternativa definitiva se leggete molti fumetti. Un tablet, in questo senso, è più conveniente e con una resa cromatica migliore, magari dopo avergli applicato una pellicola opaca.

Il solito vecchio software

Veniamo alle note dolenti, che nel caso di Kindle Colorsoft sono rappresentate da un software che non ha subito particolari cambiamenti negli anni. Non ci sono funzioni per ottimizzare il refresh, per lo schermo a colori è possibile solamente scegliere la modalità vivace, e manca anche la possibilità di personalizzare i controlli di riproduzione. È vero, è possibile evidenziare alcune frasi scegliendo tra i quattro colori a disposizione, ma è una funzione che può interessare solo chi ama sottolineare i propri passaggi preferiti sui libri, una cosa che per noi è decisamente di poca utilità.

A questo si aggiunge la solita chiusura del software dei Kindle, che permettono di leggere di fatto solo i formati proprietari. Niente CBR/CBZ per i fumetti, niente ePub per i contenuti acquistati su altre librerie online, e una gestione non sempre ottimale dei file PDF. Questi ultimi non sono sempre riprodotti correttamente e se sono a colori devono essere caricati sul dispositivo solo attraverso l’app Send To Kindle. Utilizzando la porta USB infatti i colori spariscono “magicamente”. Un limite non da poco, soprattutto perché in questo modo Amazon può sapere tutto quello che avete caricato sul vostro lettore, inclusa la provenienza del contenuto.

Previous Next Fullscreen

Va da sé che se decidete di acquistare questo dispositivo dovete legarvi indissolubilmente ad Amazon e alla sua seppur enorme libreria. Se avete già qualche decina o centinaia di contenuti in ePub, dovete farvi qualche domanda. Potete sempre convertirli (ammesso che non siano protetti con DRM) nel formato di Amazon, ma non è un’operazione semplice e veloce. Se invece venite da una più o meno lunga serie di Kindle, allora avrete già tutti i vostri contenuti nel formato giusto e non avrete problemi.

Una scelta drastica quindi, o abbracciate in toto l’ecosistema Amazon, o lasciate perdere e vi rivolgete ad alte soluzioni, come quei tanti dispositivi con Android che permettono di installare i clienti di diversi ecosistemi (Amazon e Kobo in primis).

Considerazioni finali

Se è vero che i 30 euro di differenza rispetto al modello da 32 GB rappresentano comunque un risparmio del 10%, il prezzo di listino è sempre alto, 269,99 euro. E uno schermo a colori serve sostanzialmente per leggere fumetti, che su uno schermo da 7 pollici sono comunque un compromesso, anche con il formato specifico di Amazon che permette di leggere vignetta per vignetta a schermo intero.

Il software è datato, non ha introdotto funzioni specifiche nemmeno nelle impostazioni, e leggere una rivista rimane un’esperienza frustrante (ma questo è dovuto principalmente alle ridotte dimensioni dello schermo). La cronica incapacità di leggere formati diversi da quelli proprietari è un limite che troviamo davvero assurdo, nonostante possa essere comprensibile e di fatto costringe l’acquirente a legarsi all’ecosistema di Amazon.

E con la concorrenza (leggasi BOOX) che offre una compatibilità decisamente più ampia, Amazon farebbe bene a rivedere la propria strategia.

Pro: leggero e sottile Contro: schermo non sempre reattivo



cornice inferiore



software datato



supporto limitato