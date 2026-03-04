Amazon inizia il mese di marzo con una promozione pensata per gli amanti della lettura: fino alle 17 del 2 aprile 2026 si possono attivare 2 mesi gratis di abbonamento Kindle Unlimited, ottenendo l’accesso a più di un milione di ebook. Vediamo come accedere all’offerta.

2 mesi gratis di Kindle Unlimited con la Festa delle Offerte di Primavera

L’abbonamento Amazon Kindle Unlimited è pensato per i possessori di un lettore di ebook (ma non solo): al costo di 9,99 euro al mese, dà l’accesso a più di un milione di titoli da leggere dove e quando si vuole attraverso un ebook reader della gamma Kindle o l’apposita app per smartphone e tablet. La lettura può ovviamente avvenire anche offline, dopo aver scaricato il libro. Con l’abbonamento non sono inclusi solo libri: nel servizio c’è anche una selezione di riviste, tra le quali Focus, La Cucina Italiana, Giallo Zafferano, Vogue, Vanity Fair, Chi, Top Gear e tante altre.

Manca ancora qualche giorno al via della Festa delle Offerte di Primavera, prevista per il 10 del mese, ma Amazon lancia già in queste ore una promozione: fino alle 17:00 del 2 aprile 2026 si possono ottenere 2 mesi gratis di Kindle Unlimited (invece di 29,97 euro). Anche stavolta l’offerta è in linea di massima disponibile solo per i nuovi clienti. Chi non attiva il servizio da un po’ potrebbe comunque riuscire ad accedervi. In ogni caso potrebbe essere l’occasione giusta per trascorrere un paio di mesi all’insegna del relax e della lettura.

Al termine del secondo mese, l’abbonamento Kindle Unlimited si rinnoverà al costo standard di 9,99 euro mensili. Può essere eventualmente disdetto in qualunque momento prima della scadenza, quindi nessun timore di dimenticanze. Per attivare 2 mesi gratis di Kindle Unlimited basta seguire il link qui in basso, a patto di non aver già usufruito di recente di promozioni simili.