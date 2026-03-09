Negli ultimi giorni si sta parlando molto di OpenAI e del suo controverso accordo con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e nelle scorse ore Caitlin Kalinowski, responsabile hardware della robotica per la popolare azienda specializzata nel settore dell’intelligenza artificiale, ha annunciato di avere deciso di rassegnare le sue dimissioni.

Attraverso un post su X la dirigente ha reso noto di avere preso la decisione di abbandonare il suo incarico, precisando di tenere molto al team che si occupa di robotica e al lavoro realizzato in OpenAI.

Le dimissioni di Caitlin Kalinowski

Tuttavia, pur con la consapevolezza che l’intelligenza artificiale abbia un ruolo importante nella sicurezza nazionale, la dirigente ritiene che “la sorveglianza degli americani senza supervisione giudiziaria e l’autonomia letale senza autorizzazione umana sono linee di condotta che meritavano più riflessione di quanta ne abbiano avuta”.

La Kalinowski ha precisato che il raggiungimento dell’accordo con il Dipartimento della Difesa “è stato affrettato senza definire i limiti“, aggiungendo che si trattava “prima di tutto di una questione di governance“.

OpenAI ha già reso noto di avere accettato le dimissioni della sua ex dirigente, precisando di essere consapevole che su questi argomenti le persone abbiano delle opinioni forti ma ribadendo che l’accordo stretto con il Dipartimento della Difesa rappresenta una possibilità per promuovere un percorso praticabile per un utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale ai fini della sicurezza nazionale, il tutto entro limiti ben precisi, ossia niente sorveglianza interna e niente armi autonome.

OpenAI rinvia di nuovo la Modalità Adulti di ChatGPT

Sempre a proposito di OpenAI, l’azienda ha reso noto di avere deciso di rinviare ancora una volta il lancio di una Modalità Adulti per ChatGPT.

Alla base di tale decisione vi sarebbe la volontà dell’azienda statunitense di concentrarsi su un lavoro che al momento ha una priorità più alta per un maggior numero di utenti, come incrementi dell’intelligenza, miglioramenti della personalità, personalizzazione e un’esperienza più proattiva.

Al momento non vi sono previsioni su quando la Modalità Adulti di ChatGPT potrebbe essere finalmente lanciata.