Il momento giusto per acquistare un nuovo running watch è arrivato: Garmin Forerunner 165, il recente smartwatch con display AMOLED di Garmin, subisce un crollo di prezzo senza precedenti su Aliexpress. Parliamo di un dispositivo lanciato a un prezzo di listino di 279,99€, pensato per offrire metriche avanzate e un’esperienza visiva di alto livello a tutti i corridori. Oggi, grazie a un coupon speciale, il suo prezzo scende a soli 140,34€, con uno sconto di quasi il 50%. Un’opportunità che ridefinisce completamente il rapporto qualità-prezzo in questa categoria. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy a questo prezzo e tutti i dettagli dell’offerta.

Garmin Forerunner 165: un concentrato di tecnologia al polso

Garmin Forerunner 165 si posiziona come la scelta ideale per chi cerca un upgrade significativo senza svuotare il portafoglio. Il punto di forza principale è senza dubbio il suo brillante display AMOLED da 1,2 pollici, che garantisce una leggibilità eccezionale sotto la luce diretta del sole e colori vividi, migliorando l’interazione con dati e notifiche. Ma non è solo una questione estetica: questo smartwatch è un vero e proprio allenatore personale. Integra metriche di allenamento avanzate come la stima del VO2 Max, il Training Readiness che valuta la prontezza del corpo all’allenamento, e piani di allenamento adattivi per preparare gare da 5K, 10K e mezze maratone direttamente dall’app Garmin Connect.

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo non delude. Offre fino a 11 giorni di autonomia in modalità smartwatch e fino a 19 ore con GPS attivo, assicurando una copertura completa anche per le sessioni di allenamento più lunghe. Le sue caratteristiche principali includono:

GPS integrato : Tracciamento preciso di distanza, passo e percorso.

: Tracciamento preciso di distanza, passo e percorso. Cardiofrequenzimetro da polso : Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, con avvisi per frequenze anomale.

: Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, con avvisi per frequenze anomale. Report Mattutino : Un riepilogo al risveglio su sonno, recupero, stato HRV e suggerimenti per la giornata.

: Un riepilogo al risveglio su sonno, recupero, stato HRV e suggerimenti per la giornata. Musica integrata : Grazie ai 4 GB di memoria interna , è possibile scaricare playlist da Spotify, Deezer o Amazon Music e ascoltarle con auricolari Bluetooth, lasciando lo smartphone a casa.

: Grazie ai , è possibile scaricare playlist da Spotify, Deezer o Amazon Music e ascoltarle con auricolari Bluetooth, lasciando lo smartphone a casa. Garmin Pay : Per pagamenti contactless rapidi e sicuri direttamente dal polso.

: Per pagamenti contactless rapidi e sicuri direttamente dal polso. Impermeabilità 5 ATM: Adatto per il nuoto e per essere indossato sotto la doccia.

L’offerta da non perdere su AliExpress

Questa promozione rende il Garmin Forerunner 165 accessibile come mai prima d’ora, portando una tecnologia di fascia superiore a un prezzo da entry-level. L’offerta è disponibile su Aliexpress, presso il venditore affidabile Electronic Elite Store.

Il prezzo di listino ufficiale del dispositivo è di 279,99€. Grazie a questa offerta lampo, il prezzo scende a soli 140,34€. Per ottenere questo prezzo finale, è necessario applicare uno dei seguenti codici coupon al momento del checkout: ITPS20 o PSIT20. Il risparmio netto è di quasi 140€, un taglio di prezzo pari a circa il 50% sul valore originale. Un altro vantaggio fondamentale di questa offerta è la spedizione: il prodotto viene spedito da un magazzino in Francia, garantendo una consegna rapida in soli 3-6 giorni lavorativi e, soprattutto, l’assenza di dazi doganali. La spedizione è inoltre gratuita. Data l’eccezionalità dello sconto, le scorte potrebbero essere limitate, quindi si consiglia di agire rapidamente.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.