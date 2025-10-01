Microsoft ha da poco annunciato l’arrivo ufficiale dell’aggiornamento annuale di Windows 11, conosciuto come 25H2 o 2025 Update. Il nuovo aggiornamento prosegue il percorso già iniziato lo scorso anno con la versione 24H2, mettendo al centro sicurezza e leggerezza. Le novità “visibili” sono ben poche, ma la maggior parte del lavoro è stato svolto per rendere il sistema operativo sempre più protetto contro le minacce esterne.

La novità principale di Windows 11 25H2 è che sarà distribuito come pacchetto eKB, ossia la stessa modalità di rollout degli aggiornamenti mensili del sistema operativo. Questo significa che il nuovo aggiornamento contiene al suo interno la stessa base di codice della versione 24H2, oltre alle nuove funzionalità annunciate nei mesi scorsi. Il tutto si traduce in un’installazione molto più rapida e fluida, proprio come se si trattasse di un classico update mensile.

Le novità di Windows 11 25H2 e come installarlo

Come già detto in apertura, la caratteristica principale su cui si focalizza Windows 11 25H2 è la sicurezza. Il nuovo aggiornamento introduce, grazie a Microsoft Secure Future, strumenti più avanzati di rilevamento delle vulnerabilità. Il codice sorgente è stato compilato con il supporto dell’intelligenza artificiale per renderlo ancora più sicuro: in altre parole, il sistema operativo è stato progettato per ridurre al minimo i rischi, con un ciclo di sviluppo più rigoroso, e risulta più alleggerito grazie all’eliminazione di alcune funzioni ormai superate, come PowerShell 2.0 e il vecchio WMIC.

Le versioni Enterprise ed Education includono ulteriori novità, come il supporto al Wi-Fi 7 per connessioni più veloci e stabili in ambito aziendale. Grazie a Windows 11 25H2, inoltre, gli amministratori IT avranno la possibilità di rimuovere alcune app preinstallate tramite Microsoft Intune o Group Policy, una funzione che rende più semplice la gestione dei dispositivi nelle aziende e nelle scuole.

L’aggiornamento alla versione 25H2 è disponibile già da oggi per tutti gli utenti che abbiano installato Windows 11 24H2 sul proprio computer ma, per riceverlo in tempi brevi, occorre attivare l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena disponibili” presente all’interno di Windows Update. L’installazione risulterà rapida, alla pari di un classico aggiornamento mensile, ma Microsoft informa che, in caso di problemi di compatibilità con driver o applicazioni, l’aggiornamento potrebbe essere bloccato temporaneamente fino alla risoluzione.

Nel corso dei prossimi mesi Microsoft proseguirà il rollout dell’aggiornamento, che sarà esteso ad un numero sempre maggiore di dispositivi in tutto il mondo. Dal punto di vista del supporto, invece, Windows 11 25H2 resetta il ciclo standard, ossia 24 mesi garantiti per le edizioni Home e Pro e 36 mesi per le versioni Enterprise ed Education. Alcune funzioni introdotte nell’aggiornamento dello scorso anno ma inizialmente disattivate saranno invece ora attive di default.

L’azienda invita ad aggiornare costantemente i propri dispositivi con gli ultimi aggiornamenti disponibili di Windows, in modo da avere sempre le ultime funzioni e trovarsi tra le mani un dispositivo più protetto dalle minacce esterne. La versione 25H2 di Windows 11, in questo senso, rappresenta un tassello importante perché maggiormente focalizzato sulla sicurezza, con funzionalità in linea con le esigenze di aziende e utenti.