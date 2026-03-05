IKEA sta rilasciando un nuovo aggiornamento per il Dirigera Hub, il cuore del sistema smart home del colosso svedese. La versione software 2.934.0 arriva circa un mese dopo l’ultimo update e si concentra principalmente sulla stabilità del processo di configurazione dei dispositivi Matter.

L’aggiornamento arriva in un momento cruciale; infatti nelle ultime settimane diversi utenti hanno segnalato problemi di connettività con i nuovi prodotti smart home di IKEA compatibili con Matter, lanciati tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Alcuni dispositivi non riuscivano a completare l’abbinamento, altri si disconnettevano in modo imprevisto. Problemi che avevano generato parecchie lamentele online e che IKEA sta cercando di risolvere.

Cosa cambia con la versione 2.934.0 del Dirigera Hub di IKEA

Le note di rilascio, condivise su Reddit, elencano due modifiche principali. La prima riguarda proprio il miglioramento della stabilità del processo di onboarding per i dispositivi Matter. In pratica, collegare nuovi prodotti all’hub dovrebbe diventare più affidabile e meno soggetto a errori o tentativi falliti.

La seconda correzione riguarda i telecomandi IKEA Bilresa. È stato risolto un bug che impediva agli utenti di regolare il volume della musica in pausa su uno smart speaker collegato. Un problema minore, ma fastidioso per chi usa i telecomandi per controllare l’audio in casa.

I problemi con Matter non sono ancora del tutto risolti

Va detto che questo aggiornamento arriva dopo un periodo complicato per la linea smart home di IKEA. L’azienda aveva puntato molto sulla compatibilità Matter per i suoi nuovi prodotti, promettendo un’integrazione semplice con qualsiasi piattaforma: Apple Home, Google Home, Amazon Alexa e altre.

Nella pratica, però, diversi utenti hanno riscontrato difficoltà. I dispositivi non si collegavano correttamente, oppure perdevano la connessione dopo qualche tempo. IKEA aveva già rilasciato un aggiornamento precedente per migliorare le prestazioni della rete Thread e risolvere un problema legato allo spostamento dei dispositivi Matter tra stanze diverse; questo nuovo aggiornamento dovrebbe proseguire in questa direzione.

Come ricevere l’aggiornamento

La versione 2.934.0 del firmware Dirigera Hub viene distribuita automaticamente attraverso l’app IKEA Home smart. Non è necessario fare nulla manualmente: l’aggiornamento arriverà da solo, anche se IKEA non ha specificato quando il rollout sarà completato per tutti gli utenti.

Per chi sta ancora riscontrando problemi con i dispositivi Matter di IKEA, adesso vale la pena verificare che l’hub sia aggiornato all’ultima versione e, se necessario, riprovare la configurazione dei prodotti che danno problemi.