IKEA continua a rinnovare il proprio catalogo puntando su prodotti dal design giocoso, pensati soprattutto per i più piccoli ma capaci, come spesso accade, di strizzare l’occhio anche agli adulti. In queste settimane l’azienda ha infatti avviato il lancio europeo della nuova gamma Grejsimojs, una linea caratterizzata da forme ispirate agli animali e da un approccio semplice, colorato e funzionale, che comprende al momento un altoparlante Bluetooth portatile e una lampada da tavolo a LED dimmerabile.

Due prodotti molto diversi tra loro, ma accomunati dalla stessa filosofia: offrire soluzioni accessibili, intuitive e immediatamente riconoscibili dal punto di vista estetico.

Grejsimojs è il nuovo altoparlante Bluetooth a forma di topo di IKEA

Il primo prodotto è l’altoparlante Bluetooth portatile IKEA Grejsimojs, disponibile nella colorazione viola e caratterizzato da una forma che richiama chiaramente un piccolo topo, completo di orecchie, zampe e coda.

Dal punto di vista tecnico ci troviamo davanti a una soluzione piuttosto essenziale, pensata più per un utilizzo quotidiano e informale che per un ascolto audio particolarmente raffinato; l’altoparlante IKEA integra infatti:

un driver full-range da 1,6 pollici

una risposta in frequenza compresa tra 150 e 19.000 Hz

un livello massimo di pressione sonora pari a 73,8 dB

Il collegamento avviene tramite Bluetooth, consentendo di riprodurre musica, podcast o audiolibri da smartphone, tablet o computer; è presente una modalità multi-altoparlante utile per collegare più speaker insieme, mentre mancano alcune funzioni offerte da altri prodotti audio IKEA, come la modalità stereo o il supporto a Spotify Tap.

Uno degli aspetti più interessanti di Grejsimojs è senza dubbio l’autonomia, IKEA dichiara fino a 24 ore di utilizzo con una singola carica. La ricarica avviene tramite USB-C, anche se cavo e alimentatore non sono inclusi nella confezione.

Il prodotto è certificato IP44, quindi resistente agli spruzzi d’acqua, e misura 8,6 cm x 13 cm x 9 cm, risultando compatto e facilmente trasportabile. Il suono viene emesso dalla faccia del topo, mentre sul retro troviamo un anello di trasporto sagomato come una coda, un dettaglio che rafforza ulteriormente l’identità estetica del dispositivo.

L’altoparlante Bluettoth portatile di IKEA Grejsimojs è già acquistabile in diversi Paesi europei, tra cui Regno Unito, Germania e Svezia, al prezzo 12 sterline, 14,99 euro e 179 corone svedesi; al momento non è chiaro se e quando arriverà anche in altri mercati del Vecchio Continente.

La lampada da tavolo LED Grejsimojs è un cane blu per la cameretta

Accanto all’altoparlante, IKEA sta espandendo la disponibilità europea anche della lampada da tavolo a LED Grejsimojs, un prodotto già visto in altri mercati e ora in arrivo in nuovi Paesi del continente.

In questo caso il design richiama un cane seduto di colore blu, con corpo, zampe, orecchie e coda ben definite; la sorgente luminosa è posizionata sul muso e offre una luce bianca antiriflesso con luminosità massima di 100 lumen e temperatura di colore di 2.700 K.

Il LED ha una durata stimata di circa 25.000 ore ed è sostituibile, un dettaglio tutt’altro che scontato in questa fascia di prezzo.

Dal punto di vista funzionale, la lampada Grejsimojs integra una regolazione della luminosità, gestibile tramite un pulsante posto sul retro della testa del cane. Lo stesso pulsante consente di spegnere la lampada, mentre una funzione di memoria intelligente fa sì che, alla riaccensione, venga ripristinata l’ultima intensità luminosa impostata.

Le dimensioni sono pari a 27 cm x 30 cm x 18 cm e la lampada viene fornita con un cavo di alimentazione bianco lungo 2 metri.

Per quanto riguarda la disponibilità, la lampada da tavolo LED IKEA Grejsimojs è già acquistabile in Francia e Germania al prezzo di 29,99 euro, e arriverà anche in Italia a partire dal 4 febbraio a 29,95 euro.

Previous Next Fullscreen

Con la gamma Grejsimojs, IKEA sembra voler rafforzare ulteriormente la propria presenza nel segmento dei prodotti per bambini, puntando su forme riconoscibili, colori accesi e funzionalità semplici, senza rinunciare a prezzi accessibili.

Resta ora da capire se, oltre a questi due prodotti, la linea verrà ampliata ulteriormente nei prossimi mesi.