IKEA amplia la propria offerta di accessori tecnologici in armonia con la casa con Västmärke, una nuova gamma di caricatori wireless certificati Qi2 pensata per combinare design, sostenibilità e praticità d’uso. I tre modelli sono un caricatore compatto, un supporto da tavolo e una lampada multifunzione e sono già disponibili in alcuni Paesi, tra cui Stati Uniti, Italia e Germania.

Tre modelli di caricabatterie, un’unica filosofia IKEA

Tutti e tre i modelli si inseriscono perfettamente nei canoni estetici del brand svedese, con colori accesi, forme stondate “umane” e l’utilizzo di materiali naturali come il sughero. Partiamo con ordine: il primo modello, semplicemente chiamato Västmärke Wireless Charger, si distingue per il suo design ad anello in silicone rosso. La parte superiore ospita la base di ricarica magnetica compatibile con smartphone Qi2, mentre la metà inferiore può essere ripiegata per fungere da supporto o per riporre il cavo USB-C integrato.

È un oggetto estremamente compatto e portatile: misura circa 6 x 3 cm e sembra essere ideale per chi è spesso in movimento o semplicemente vuole un accessorio discreto per la scrivania.

Il secondo modello, Västmärke Wireless Charging Stand, è pensato per l’uso quotidiano su comodini o scrivanie. La chicca è la base in sughero che ne sottolinea l’anima sostenibile, mentre il sistema magnetico, reso possibile dalla certificazione Qi2, consente di posizionare il telefono sia in verticale che in orizzontale. Le dimensioni sono di circa 8 x 12 x 7 cm, mantenendo un profilo compatto ma stabile.

Il terzo accessorio, Västmärke Wireless Charger with Lighting, è il più originale dei tre: si tratta di una ciotola in vetro con luce integrata e un modulo di ricarica al centro. Può fungere da lampada da comodino o luce d’atmosfera, oltre che da svuotatasche per chiavi o piccoli oggetti.

Per accenderla è presente un pulsante centrale che attiva la luce con un tocco, e le dimensioni, 27 x 7 x 28 cm, lo rendono un complemento d’arredo a tutti gli effetti. Tra i tre modelli è inequivocabilmente quello più in linea con i valori di IKEA in cui la tecnologia incontra l’ambiente umano e si fonde con esso in armonia senza stravolgerlo o risultare troppo fuori posto.

Prestazioni e compatibilità

Tutti e tre i modelli supportano la ricarica rapida fino a 15 W e sono compatibili con gli standard PD 3.0 e QC 2.0. La certificazione Qi2 garantisce massima efficienza e sicurezza nella ricarica magnetica, rendendola ideale anche per gli smartphone più recenti.

Ogni confezione include un cavo USB-C da 1,2 metri, ma il caricatore da parete va acquistato separatamente. IKEA consiglia di abbinare i nuovi accessori al proprio Sjöss 20W USB Fast Charger per ottenere le migliori prestazioni.

Prezzi e disponibilità

Al momento della stesura di questo articolo sono disponibili solo i primi due modelli sul sito ufficiale dell’azienda, ai seguenti prezzi:

Västmärke Wireless Charger : 9,95 euro

: Västmärke Wireless Charging Stand : 13 euro

: Västmärke Wireless Charger with Lighting: 19,99 euro (IKEA Germania)

Come accennato in apertura, i prodotti sono già in vendita in Italia, Germania e Stati Uniti, e verranno distribuiti progressivamente in altri Paesi europei nei prossimi mesi.

Con la linea Västmärke, IKEA conferma ancora una volta il suo impegno nel rendere la tecnologia più accessibile e sostenibile, unendo design funzionale e materiali riciclabili in perfetta armonia con la vita quotidiana.