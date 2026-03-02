Il Mobile World Congress 2026 ha ufficialmente aperto i battenti oggi a Barcellona e proseguirà fino al 5 marzo presso la Fira Gran Via. Tra gli espositori c’è TP-Link, che ha portato in fiera un portfolio piuttosto ampio pensato soprattutto per i service provider: soluzioni di connettività, piattaforme di gestione e prodotti per la smart home.

L’idea di fondo è aiutare gli operatori non solo a fornire connettività, ma anche a offrire servizi aggiuntivi ai propri clienti senza dover affrontare integrazioni complesse.

Aginet e la piattaforma prpl App Store

Aginet, il brand di TP-Link dedicato ai provider, presenta un portfolio che include soluzioni Fixed Wireless Access (FWA), accesso in fibra e sistemi Wi-Fi mesh per la casa. La gamma punta a coprire scenari di installazione diversi, dalle aree urbane ben servite a quelle più difficili da raggiungere.

La novità più interessante riguarda l’evoluzione della piattaforma TAUC (TP-Link Aginet Unified Cloud). L’azienda propone servizi containerizzati sui router prplWare, con una logica da app store: i provider possono attivare nuove funzionalità, come servizi di sicurezza, senza dover affrontare certificazioni lunghe o integrazioni complicate.

La piattaforma sfrutta anche modelli di intelligenza artificiale per il rilevamento e la risoluzione proattiva dei problemi di connettività. L’obiettivo è ridurre i costi operativi e migliorare la qualità del servizio offerto agli utenti finali.

Fixed Wireless Access e fibra

Sul fronte FWA, TP-Link presenta il nuovo NB815v, un router 5G con supporto VoIP e Wi-Fi 7 BE19000. È basato sullo standard 3GPP Release 18 e punta su throughput elevato, bassa latenza e affidabilità. È pensato per estendere la connettività ad alte prestazioni in zone poco servite dalla fibra.

Per quanto riguarda l’accesso in fibra, l’azienda mostra una soluzione completa che integra tecnologie GPON e XGS-PON: terminali ottici di linea (OLT), terminali di rete ottica (ONT) e piattaforme di gestione centralizzata. Il tutto progettato per semplificare le installazioni e ottimizzare la gestione.

TP-Link espone anche un portfolio di router mesh Wi-Fi 7 per la casa, con copertura estesa, roaming intelligente e installazione flessibile.

Tapo per la smart home

Non mancano le novità per il mondo smart home con il brand Tapo. L’ecosistema comprende telecamere per interni ed esterni, videocitofoni, serrature intelligenti, sensori, illuminazione e interruttori smart.

A fare da collante c’è Aireal, l’assistente AI di TP-Link che permette di interagire con i dispositivi e gestire le automazioni tramite conversazioni naturali.

Demo dal vivo allo stand

Presso lo stand 1B80 nel padiglione 1, TP-Link propone dimostrazioni dal vivo delle sue soluzioni: la piattaforma TAUC con il prpl App Store, le funzionalità di ottimizzazione Wi-Fi basate su AI e le soluzioni in fibra con gestione centralizzata.