Il mercato dei robot tagliaerba continua a crescere e Navimow rilancia con una gamma 2026 ancora più completa per il mercato italiano. Il brand, punto di riferimento nel segmento dei robot senza filo perimetrale, annuncia l’arrivo delle nuove serie i1 e i2, distribuite in Italia da Nital.

Dopo i buoni risultati ottenuti nei primi due anni di collaborazione, l’offerta si fa ancora più strutturata e modulare, con soluzioni pensate per giardini di ogni dimensione e complessità, puntando su tecnologie di navigazione evolute e installazione semplificata.

La gamma Navimow 2026

Di seguito diamo uno sguardo più nel dettaglio ai nuovi prodotti Navimow per il mercato italiano.

Serie i1: il punto di ingresso nel mondo Navimow

La serie i1 rappresenta la proposta più accessibile della gamma, pensata per contesti residenziali standard, punta tutto su semplicità e affidabilità.

Il modello protagonista è i105e, ideale per giardini fino a 600 m²; tra le caratteristiche principali troviamo navigazione con antenna RTK, tecnologia Vision per il riconoscimento degli ostacoli e installazione senza cavi perimetrali.

Una soluzione collaudata per chi desidera automatizzare la cura del prato senza affrontare installazioni complesse. Il prezzo suggerito al pubblico parte da 699 euro.

Serie i2 AWD: più potenza per terreni impegnativi

Con la serie i2 AWD, Navimow introduce un’evoluzione pensata per i giardini più complessi e superfici irregolari.

Le novità includono:

ruota AWD concentrica , che consente sterzate fino a 180° senza danneggiare il manto erboso

, che consente sterzate fino a 180° senza danneggiare il manto erboso connettività 4G e GPS integrate per orientamento satellitare senza necessità di installare l’antenna RTK (comunque inclusa in confezione)

integrate per orientamento satellitare senza necessità di installare l’antenna RTK (comunque inclusa in confezione) installazione semplificata con sola alimentazione della base e mappatura iniziale

gestione di pendenze fino al 45%

disco di taglio a 5 lame

Una proposta più potente e versatile, adatta a terreni complessi, a partire da 1.099 euro.

Serie i2 LiDAR: navigazione intelligente senza configurazioni

La vera novità tecnologica del 2026 è rappresentata dalla serie i2 LiDAR, che introduce un sistema di navigazione LiDAR a stato solido integrato.

Grazie a un sensore LiDAR a 360° integrato nella scocca, il robot si orienta automaticamente nello spazio, non richiede configurazioni manuali, ed è ideale per giardini ricchi di ostacoli.

Quando il LiDAR rileva situazioni critiche entra in funzione il sistema Vision, basato su telecamera e intelligenza artificiale con un database di oltre 150 ostacoli riconoscibili. Il prezzo suggerito per il pubblico parte da 1.199 euro.

Serie i2 LiDAR Pro: il top di gamma

Al vertice dell’offerta troviamo la serie i2 LiDAR Pro, pensata per chi cerca il massimo in termini di prestazioni e affidabilità.

Qui Navimow combina LiDAR + Vision + RTK integrato, ruota AWD per trazione superiore, navigazione adattiva che utilizza la tecnologia più adatta in base alla fase di taglio.

Il risultato è una gestione estremamente stabile anche su terreni molto complessi, con movimenti fluidi e manovre precise, a partire da 1.599 euro.

Accessori e disponibilità

Per le serie LiDAR e LiDAR Pro arriva il nuovo Garage M (una copertura per proteggere il dispositivo da pioggia e sole), mentre il Garage S resta compatibile con serie i1 e serie i2 AWD,

L’intera gamma Navimow 2026 è già disponibile in Italia presso i principali rivenditori di elettronica di consumo e prodotti DIY, online sul sito Hinnovation.it e su Amazon.

Con questa gamma 2026, Navimow rafforza la propria posizione nel segmento dei robot tagliaerba senza filo perimetrale, puntando su navigazione avanzata, intelligenza artificiale e installazione semplificata.

L’introduzione del LiDAR integrato segna un passo importante verso una gestione sempre più autonoma e precisa del prato domestico.