Così come previsto, ieri Apple ha presentato ufficialmente iPhone 17e, versione 2026 dello smartphone economico del colosso di Cupertino.
Come spesso avviene in occasione del lancio di un nuovo telefono, anche in questo caso nel giro di poche ore sono stati caricati in Rete gli sfondi ufficiali, ciò in particolare grazie a Basic Apple Guy, che ha condiviso su X una raccolta contenente tre immagini ad alta definizione.
Xiaomi 17 Ultra, 512GB + TV A Pro 50''
Come scaricare gli sfondi ufficiali di iPhone 17e
Ricordiamo che iPhone 17e può contare su una dotazione tecnica di tutto rispetto e queste sono le sue principali caratteristiche (la scheda tecnica integrale la potete trovare qui):
- Dimensioni: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm
- Peso: 170 grammi
- Display: OLED da 6,1 pollici (1.170 x 2.532 pixel) con refresh rate a 60 Hz e luminosità di picco a 1.200 nit
- SoC: Apple A19 (3 nm) con CPU hexa-core e GPU quad-core
- Memorie: 8 GB (RAM) e 256 GB o 512 GB (spazio di archiviazione)
- Fotocamera posteriore: 48 megapixel (grandangolare con OIS)
- Fotocamera anteriore: 12 megapixel + SL 3D (Face ID)
- Reti mobili e Connettività: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C
- Batteria: Li-Ion da 4.005 mAh, ricarica cablata a 20 W e ricarica wireless MagSafe a 15 W
- Sistema operativo: iOS 26.3 con supporto ad Apple Intelligence
Per quanto riguarda gli sfondi ufficiali di iPhone 17e condivisi da Basic Apple Guy, gli utenti potranno scegliere tra le seguenti tre colorazioni:
iPhone 17e sarà disponibile in pre-ordine in Italia in tre colorazioni dalle ore 15:15 del 4 marzo 2026, con inizio delle vendite effettive previsto per l’11 marzo 2026. Questi i prezzi di listino:
- 256 GB di memoria -> 729 euro
- 512 GB di memoria -> 979 euro
Potete pre-ordinare il nuovo melafonino su Amazon seguendo questo link.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Intel Arc B580 vs NVIDIA GeForce RTX 5050: gaming consumi e prezzi
- 🚨 La prova di Reolink Home Hub: un sistema di video-sorveglianza in locale, affidabile ed economico
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo