Da tempo si susseguono le indiscrezioni secondo cui Apple avrebbe in programma di arricchire la gamma MacBook Pro con alcuni modelli dotati di un display touch e ciò dovrebbe avvenire già nel corso di quest’anno, probabilmente in autunno.

Nelle scorse ore Bloomberg ha fornito alcune interessanti anticipazioni sulle novità che tale variante del laptop del colosso di Cupertino dovrebbe portare con sé, tra le quali vi sarebbero una Dynamic Island simile a quella già adottata da Apple su iPhone e un’interfaccia che cambia a seconda di dove si tocca lo schermo del portatile.

Le novità di MacBook Pro touch

Senza dubbio la novità più interessante è rappresentata dall’inedita “interfaccia dinamica“, progettata con l’obiettivo di rendere più fluida la transizione tra l’input con il mouse e quello touch: in pratica, se gli utenti toccano un pulsante sullo schermo, la versione di macOS installata su questi nuovi MacBook Pro sarà in grado di visualizzare un menu contestuale per fornire opzioni più pertinenti per i comandi touch.

Inoltre, sempre secondo le anticipazioni riportate da Bloomberg, varie parti dell’interfaccia (come ad esempio la barra dei menu) potranno anche essere ingrandite, così da rendere le relative opzioni più facili da selezionare con un dito.

I nuovi MacBook Pro con display touch saranno così sempre più simili agli iPad, con la principale differenza che non potranno contare su una tastiera touchscreen, essendo ritenuta quella fisica molto più comoda.

Ed ancora, i MacBook Pro touch sia da 14 pollici che da 16 pollici saranno dotati per la prima volta di schermi OLED ed è probabilmente questo il motivo per cui Apple potrà includere una webcam in stile Dynamic Island.

Nelle prossime settimane ne sapremo di più.