Il momento giusto per acquistare un TV di fascia altissima è arrivato: LG OLED evo AI G5 da 55 pollici, il modello di punta della gamma 2025, è protagonista di un’offerta eccezionale su Amazon. Stiamo parlando di un dispositivo che ridefinisce l’esperienza visiva e di intrattenimento, ora disponibile a un prezzo che fa crollare il suo listino ufficiale di oltre mille euro. Questo TV non è solo un aggiornamento, ma un vero e proprio salto generazionale, grazie al nuovo processore Alpha 11 AI Gen 2 e a un pannello capace di raggiungere i 165Hz di frequenza di aggiornamento. Un’opportunità imperdibile per chi cerca il massimo della tecnologia senza compromessi, ad un costo decisamente più accessibile. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best buy e i termini di questa promozione limitata.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

LG OLED evo AI G5: il futuro dell’intrattenimento domestico

LG OLED evo AI G5 (modello OLED55G56LS) non è un semplice televisore, ma un concentrato di innovazione tecnologica progettato per l’eccellenza. Il cuore pulsante è il processore Alpha 11 AI Processor Gen 2, un chip di nuova generazione che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare ogni singolo frame, migliorando la nitidezza, il colore e il contrasto in tempo reale. Il pannello OLED evo garantisce neri assoluti e un contrasto infinito, ma la vera novità è la tecnologia Brightness Booster Ultimate, che spinge la luminosità a livelli mai visti prima su un OLED, rendendo le immagini vibranti e dettagliate anche in ambienti molto illuminati.

La risoluzione è 4K Ultra HD, ma è sul fronte della fluidità che questo modello si distingue nettamente dalla concorrenza. Con una frequenza di aggiornamento nativa che arriva fino a 165Hz, diventa il compagno ideale per i videogiocatori più esigenti. Il supporto completo a VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC assicura un’esperienza di gioco priva di tearing e stuttering, sfruttando al massimo le potenzialità delle console di nuova generazione e dei PC da gaming. A completare il quadro troviamo:

Supporto HDR completo : Dolby Vision, HDR10 e HLG per una gamma dinamica estesa.

: Dolby Vision, HDR10 e HLG per una gamma dinamica estesa. Audio immersivo : Tecnologia Dolby Atmos integrata per un suono tridimensionale e coinvolgente.

: Tecnologia integrata per un suono tridimensionale e coinvolgente. Connettività avanzata : Porte HDMI 2.1 per supportare tutte le funzionalità gaming più recenti.

: Porte per supportare tutte le funzionalità gaming più recenti. Piattaforma Smart: Il sistema operativo webOS con AI, rinnovato per essere ancora più intuitivo e ricco di applicazioni.

Premiato con il prestigioso CES 2025 Innovation Award, questo televisore include anche la base da appoggio, offrendo massima versatilità di installazione.

Un prezzo da non perdere su Amazon

L’offerta attualmente attiva su Amazon rende questo gioiello tecnologico sorprendentemente accessibile. Il prezzo di listino ufficiale per LG OLED evo AI G5 da 55 pollici è di 2.299€, una cifra che riflette il suo posizionamento premium. Grazie alla promozione in corso, il prezzo scende drasticamente a soli 1.208,24€, con un risparmio netto di quasi 1.100€ rispetto al listino. Si tratta di un calo vertiginoso che lo posiziona in una fascia di prezzo estremamente competitiva, soprattutto considerando che si tratta di un modello appena lanciato sul mercato.

La promozione è disponibile direttamente su Amazon.it, con tutti i vantaggi legati alla garanzia e all’assistenza del noto e-commerce. Non sono richiesti coupon o codici sconto; il prezzo è già applicato direttamente sulla pagina del prodotto. È importante sottolineare che offerte di questa portata su modelli di punta appena usciti tendono a essere limitate nel tempo e soggette a esaurimento scorte. Per chi stava aspettando il momento perfetto per fare un salto di qualità nel proprio salotto, questa è un’occasione da cogliere al volo.

Per non perdere le migliori offerte sulla tecnologia, iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech: https://t.me/prezzitech. Per errori di prezzo e sconti imperdibili su ogni categoria, seguite ErroriBomba: https://t.me/erroribomba.