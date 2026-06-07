Ci sono prodotti che entrano nella routine quotidiana in punta di piedi e poi diventano indispensabili prima ancora che ve ne rendiate conto. BOOX Go 10.3 Gen II Lumi è uno di questi. Abbiamo iniziato a utilizzarlo qualche settimana fa, per proseguire la lettura di una lunga saga di fantascienza, e nel giro di qualche settimana ci siamo ritrovati a utilizzarlo anche per molte altre attività: prendere appunti durante le riunioni, sfogliare fumetti la sera sul divano o scrivere bozze e prendere appunti per recensioni, tra cui proprio questa.

Lanciato nello scorso mese di marzo, BOOX Go 10.3 Gen II è commercializzato in due diverse versioni: quella base, proposta nel nostro Paese a 419,99 euro, e Lumi a 449,999 euro. Noi abbiamo testato la variante Lumi, quella dotata di illuminazione frontale integrata, quella che vi consigliamo spassionatamente. Prima di entrare nel dettaglio di questa recensione, però, va chiarita una cosa: non siamo di fronte a un semplice e-0reader, quanto piuttosto a un tablet con schermo e-ink, con una versione completa di Android, una distinzione che cambia completamente quello che ci si può aspettare da questo dispositivo.

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Design e costruzione: sottile e leggero

La prima cosa che si nota tenendo in mano questo BOOX Go 10.3 Gen II lumi è indubbiamente il peso. Con i suoi 364 grammi è un dispositivo che si può usare a lungo anche con una sola mano senza affaticarsi particolarmente. Lo spessore rimane decisamente contenuto rispetto alla prima generazione: 4,8 millimetri contro i 4,6 millimetri del modello precedente, questo nonostante l’aggiunta del sistema di illuminazione frontale.

Il risultato è un dispositivo dal profilo straordinariamente sottile con un bordo metallico che corre lungo tutto il bordo della scocca, contribuendo a dargli una sensazione di rigidità e qualità costruttiva che va ben oltre il prezzo. Non sembra in alcun modo un dispositivo economico, e questo conta anche per chi lo utilizza in contesti professionali.

Un dettaglio che si fa sicuramente apprezzare nell’utilizzo quotidiano è la zona di appoggio per il pollice, posta sul lato sinistro del display, una scelta di design pensata per chi tiene il dispositivo in mano a lungo. La superficie posteriore, realizzata con un materiale soft touch, è stata rivista rispetto al modello di prima generazione, e permette di avere un grip migliore anche sulle superfici di appoggio. BOOX non ha enfatizzato questa caratteristica ma è un dettaglio che migliora in modo netto l’usabilità.

Da segnalare la striscia decorativa che interrompe la continuità della cover posteriore. Un dettaglio decisamente gradevole, peccato solo che sia realizzata in plastica invece che in alluminio come il profilo. Ma è un dettaglio minore che non incide in alcun modo sul look e sul giudizio finale.

Lo schermo da 10,3 pollici ha una risoluzione di 2480 x 1860 (300 ppi) e utilizza un pannello EInk Carta 1200, in grado di offrire una nitidezza paragonabile a quella di una stampa laser. Il testo è netto e perfettamente leggibile a qualsiasi dimensione del carattere, i dettagli fini nei disegni o nelle illustrazioni si vedono con chiarezza. Alla qualità di visione contribuisce anche la finitura opaca dello schermo, che riduce al minimo i riflessi.

La versione Lumi, a differenza del modello base, aggiunge l’illuminazione frontale con temperatura del colore, da bianco freddo a caldo ambrato, con 32 diversi livelli di luminosità. In ambienti con una bassa luminosità la differenza rispetto al modello privo di illuminazione frontale è decisamente radicale. È infatti possibile leggere a letto senza dover tenere alcuna luce accesa, in aereo di notte e più in generale i tutti quei contesti in cui la luce ambientale sia insufficiente.

L’assenza di una qualsivoglia forma di illuminazione era stata una delle critiche maggiori rivolte al modello di prima generazione e BOOX è corsa ai ripari. I trenta euro in più richiesti per questa soluzione tecnica rendono questo dispositivo più versatile, e utilizzabile in qualsiasi situazione, senza compromessi. Il pannello Carta 1200 è uno dei migliori disponibili sul mercato e grazie a un contrasto migliorato e a un refresh più veloce delle generazioni precedenti (merito anche alle ottimizzazioni introdotte da BOOX), permette di ottenere una esperienza di lettura decisamente superiore rispetto a quella di un qualsiasi pannello OLED o LCD.

Va detto che la luce ambrata, che molti prediligono per la lettura serale o notturna, è meno intensa rispetto a quanto visto su dispositivi della concorrenza. A nostro avviso non è assolutamente un problema, noi preferiamo un colore meno caldo, ma chi è particolarmente sensibile alla luce molto calda farà bene a tenere in considerazione questo aspetto.

Una menzione separata la merita anche la cover magnetica, offerta senza costi aggiuntivi a chi acquista BOOX Go 10.3 Gen II Lumi sullo store ufficiale. È un complemento pensato in maniera intelligente: protezione frontale e posteriore, apertura e chiusura magnetica che attiva e disattiva lo schermo, profilo aggiunto molto ridotto, e una indubbia comodità data dalla possibilità di usarla come stand, quando si legge a letto è un vantaggio decisamente unico. Il colore ci aveva inizialmente lasciato qualche dubbio ma dopo averci fatto l’occhio si rivela una scelta elegante e di classe, che dà quel tocco premium che non guasta mai.

Lettura: dai libri ai fumetti, tutto funziona

Abbiamo iniziato il nostro test con alcuni libri della serie Horus Heresy, ambientati nell’universo fantascientifico di Warhammer 40.000, aggiungendo qualche lettura fantasy e l’esperienza di lettura è stata esattamente quella che ci aspettavamo da un lettore di fascia alta. Testo nitido, nessun affaticamento della vista, nemmeno dopo sessioni di lettura di un paio d’ore. La possibilità di regolare le dimensioni dei font ci ha aiutato in maniera impagabile leggendo a letto, dove l’assenza degli occhiali potrebbe farsi sentire. È sufficiente aumentare leggermente l’interlinea e le dimensioni dei caratteri per ottenere una esperienza di lettura soddisfacente, senza dover essere costretti a cambiare pagina troppo frequentemente, situazione che invece si presenta su e-reader più compatti, con schermi da 6 o 7 pollici.

La lettura di fumetti su un e-reader, in particolare su quelli più piccoli, può rivelarsi frustrante ma su questo BOOX Go 10.3 Gen II Lumi non abbiamo avuto alcun problema. Che si tratti di fumetti Bonelli o di manga giapponesi tutto si legge con una chiarezza e una nitidezza che uno schermo LCD non potrà mai raggiungere. La mancanza del colore si fa sentire solo per chi ama leggere alcune tipologie di fumetti, principalmente quelli americani, ma le dimensioni molto simili a quelle di un albo a fumetti tradizionale rende questo dispositivo impareggiabile in questa attività, senza che sia in alcun modo necessario ingrandire le vignette per leggere i testi, operazione inevitabile sui tradizionali lettori da 6 pollici.

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Per migliorare ulteriormente l’esperienza di lettura, in particolare a letto o in poltrona, abbiamo abbinato un controller di terze parti, uno di quei dispositivi Bluetooth con un paio di pulsanti pensati per le presentazioni o per sfogliare gli ebook. Da questo punto di vista è tornata molto utile la presenza di Android 15, che ci ha permesso di installare un’app per personalizzare il comportamento dei pulsanti dl controller.

Proprio Android 15 è il fiore all’occhiello che accomuna i prodotti BOOX, visto che include l’accesso al Play Store e quindi a qualsiasi applicazione, incluse quelle di lettura. Ecco quindi che potrete accedere ai vostri libri acquistati sugli ecosistemi Amazon Kindle, Kobo, o Libby per chi ama prendere i libri in prestito dalle biblioteche. Nessun vincolo verso un particolare ecosistema, nessun limite ai formati che possono essere letti. E in un periodo in cui molti produttori tendono a chiudere a chiave il proprio ecosistema, una simile apertura è un innegabile vantaggio. Da segnalare poi che BOOX si impegna a garantire tre anni di aggiornamenti firmware e nel corso della nostra prova abbiamo già ricevuto tre update che hanno decisamente migliorato delle prestazioni già ottime.

Smart Pen e appunti: un vero strumento da lavoro

La smart pen inclusa nella confezione di vendita del lettore, che BOOX ha chiamato InkSense Plus, è il componente che trasforma questo Go 10.3 Gen II Lumi da semplice e-reader a strumento di lavoro flessibile e versatile. Si tratta di una penna capacitiva attiva, non più EMR come nella generazione precedente. Questo significa che funziona solo con il display BOOX, ma in cambio offre una esperienza di scrittura precisa e fluida, con rilevamento dell’intensità di pressione per realizzare linee più o meno spesse a seconda della forza applicata.

Vale la pena spendere qualche parola per la scelta di BOOX, che ha generato qualche scetticismo tra gli utenti. Dal punto di vista tecnico la tecnologia EMR rimane superiore: non è necessaria una ricarica, può essere utilizzata una qualsiasi penna compatibile con lo standard e non soffre del leggero tremolio che invece mostra la tecnologia capacitiva. La InkSense Plus va ricaricata attraverso la porta USB-C, il che aggiunge un piccolo fastidio nella gestione quotidiana, e su linee diagonali effettuate lentamente si nota qualche piccola imperfezione. L’impatto nell’utilizzo quotidiano è però decisamente minore di quando la differenza tecnica possa lasciar intendere.

L’esperienza di scrittura è più simile alla carta di quanto potessimo aspettarci, il display opaco crea un attrito naturale sotto la punta della penna, senza lo scivolamento “asettico” di un classico tablet. La scrittura è sempre reattiva e raramente il testo viene riprodotto in ritardo, con un’esperienza decisamente convincente.

Il solo appunto che possiamo fare riguarda il sistema di fissaggi magnetico sul bordo del tablet: funziona ma non è una soluzione solidissima, In borsa o nello zaino la penna si stacca facilmente, meglio riporla in qualche taschino. La cover dispone di una linguetta di chiusura che dovrebbe aiutare in questo senso, peccato che capiti che anche questa linguetta si stacchi e finisca per perdersi. Noi abbiamo preferito utilizzare la cover senza linguetta, riponendo la InkSense Plus in un taschino dello zaino.

Prestazioni e autonomia

Il processore che fa funzionare BOOX Go 10.3 Gen II Lumi è uno Snapdragon octa core, una soluzione già utilizzata in precedenza, affiancata da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione (ci cui circa 46 GB effettivamente disponibili). Una dotazione più che sufficiente per far girare tutto in maniera ottimale, senza particolari ritardi nell’apertura delle applicazioni. La navigazione nei menù è sempre reattiva e l’interfaccia ottimizzata per Android 15 riduce al minimo sia le animazioni che l’effetto ghosting.

Peccato solo per l’assenza di uno slot microSD, che avrebbe permesso di espandere la capacità di archiviazione. Va detto che lo spazio a disposizione è più che sufficiente per libri e note, e solo chi fa largo utilizzo di PDF e fumetti potrebbe trovarsi in difficolta. Va comunque detto che oltre alla possibilità di collegare il dispositivo a un computer via USB-C, è presente una interfaccia web che semplifica e velocizza in maniera ottimale il trasferimento dei contenuti, senza dover avere sempre con sé un cavo.

Il sistema di gestione del refresh dello schermo è da sempre uno dei punti di forza dei dispositivi BOOX: si può scegliere la modalità di aggiornamento del display per ogni singola app, bilanciando nitidezza e velocità a seconda delle proprie necessità. Ovviamente le app che non sono state progettate per gli schermi e-ink mostreranno qualche artefatto o ritardi, ma è un limite del display, non del processore.

La batteria, che ha una capacità di 3.700 mAh, garantisce un’ottima autonomia, anche se ovviamente il valore dipende molto dall’uso. Utilizzando per leggere un paio d’ore al giorno si possono raggiungere senza particolari problemi 2-3 settimane, soprattutto se di giorno spegnete l’illuminazione frontale. Con la scrittura i tempi calano leggermente ma in linea di massima anche utilizzandolo in maniera intensiva per scrivere o prendere appunti si coprono senza problemi 3-4 giorni lavorativi.

Per il resto troviamo il supporto a WiFi dual band, sempre stabile e veloce, Bluetooth per la connessione di dispositivi esterni, due speaker posizionati nella parte inferiore del dispositivo utili per ascoltare audiolibri o podcast, non certo per la musica. Al massimo potete collegare un paio di cuffie Bluetooth e utilizzarle con qualche servizio di streaming, qualora non aveste con voi un tablet. Resta il fatto che non siamo di fronte a un lettore multimediale, quanto piuttosto a un dispositivo per la lettura di contenuti statici e la gestione di appunti, quindi si tratta di aspetti marginali che con ogni probabilità saranno utilizzati solo sporadicamente.

Considerazioni finali

BOOX Go 10.3 Gen II Lumi è il tablet e-ink che ci sentiamo di consigliare a chiunque voglia qualcosa di più di un semplice e-reader ma che non abbia bisogno di uno schermo a colori e della velocità di un iPad. È sottile, leggero, ha un display magnifico, permette di utilizzare qualsiasi applicazione Android e si trasforma in blocco per gli appunti con la InkSense Plus fornita in dotazione.

La cover magnetica, in regalo se effettuate l’acquisto sullo store ufficiale, completa un pacchetto che si può portare ovunque senza alcun problema. È il dispositivo perfetto da portare durante un viaggio di lavoro, per leggere un libro, consultare un comunicato stampa o prendere appunti durante una presentazione, semplice da tenere nella borsa o in uno zainetto.

La scelta tra la variante base e la Lumi è decisamente semplice: se amate leggere, soprattutto libri, di sera o con poca luce, acquistare senza alcun indugio il modello Lumi. I 30 euro di differenza sono assolutamente giustificati. Se invece prevedete di utilizzare il dispositivo esclusivamente in ambenti molto ben illuminati, allora la variante base potrebbe bastare. Ma vista la lieve differenza di prezzo a nostro avviso il gioco non vale la candela.

Il passaggio dalla penna EMR a quella capacitiva è forse il solo compromesso di questa nuova generazione. Se avevate provato un modello precedente potreste ritrovarvi a storcere leggermente il naso. Ma se è la vostra prima volta con una penna intelligente, allora la InkSense Plus inclusa è più che adeguata per la maggior parte delle esigenze quotidiane, mantenendo una esperienza di scrittura decisamente soddisfacente.

Il prezzo di questo BOOX Go 10.3 Gen II Lumi diventa ancora più appetibile se paragonato al prezzo di un reMarkable 2 o a quello di un Kindle Scribe, decisamente più limitato nelle funzioni. Per chi vuole il meglio in questa fascia di prezzo, senza compromessi sull’ecosistema, è la scelta vincente.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare BOOX Go 10.3 Gem II Lumi su Amazon o sullo store ufficiale

Pro: display straordinario



Android 15 completo



peso e spessore eccezionali per il formato Contro: penna capacitiva più limitata



memoria non espandibile



nessun supporto al colore