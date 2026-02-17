Dopo averla presentata in anteprima al CES 2026 di Las Vegas, Samsung ha portato in Europa i nuovi notebook della serie Samsung Galaxy Book6, articolata come sempre su tre modelli (Ultra, Pro e “standard”).

Il colosso sudcoreano descrive i nuovi arrivati come i Galaxy Book che offrono le prestazioni più avanzate di sempre nonostante un “design sottile, raffinato e perfettamente bilanciato” e conferma il proprio impegno nel proporre PC di fascia premium che possano coniugare potenza, portabilità e funzionalità intelligenti, imprescindibili nell’uso quotidiano. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusi disponibilità e prezzi di tutti i modelli.

I notebook della serie Samsung Galaxy Book6 arrivano in Europa

Come anticipato in apertura, Samsung ha ufficialmente portato in Europa i tre nuovi notebook che compongono la gamma Samsung Galaxy Book6. Tutti i modelli ruotano attorno a CPU Intel Core Ultra Serie 3 e riescono a gestire con facilità multiasking avanzato, carichi di lavoro creativi e applicazioni potenziate dall’IA.

Tutta la gamma dispone poi di una struttura interna di raffreddamento migliorata che permette ai notebook di stabile il livello delle prestazioni anche durante i calichi di lavoro più intensivi.

Altro filo conduttore dei Samsung Galaxy Book6 è la capacità di unire hardware potente e form factor elegante e leggero, fondamentale per facilitare la produttività in mobilità. Il team di prodotto ha scelto linee pulite ed equilibrate, angoli arrotondati e, più in generale, la via della sobrietà che potesse donare ai notebook un’estetica premium e minimalista.

La gamma integra la suite Galaxy AI, mettendo a disposizione degli utenti funzioni per la produttività potenziate dall’intelligenza artificiale. Abbiamo strumenti per l’organizzazione delle informazioni, per l’ottimizzazione delle attività e per rendere più efficiente una sessione di lavoro. Grande attenzione, poi, è stata posta sulla connettività con gli altri dispositivi, con focus (come di consueto) sull’interoperabilità con quelli dell’ecosistema Galaxy.

Samsung Galaxy Book6 Ultra

Il modello di punta è Samsung Galaxy Book6 Ultra, dotato di uno schermo AMOLED da 16 pollici con risoluzione WQXGA+, luminosità a 1.000 nit, trattamento antiriflesso e supporto al tocco.

Oltre a potere contare sulle CPU più spinte, il modello Ultra è l’unico a poter vantare alcune configurazioni con GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX della serie 5000 (nello specifico la 5070 e la 5080) con 8 GB di memoria grafica GDDR7, ottima per potenziare le performance e aprire le porte al gaming più spinto o al supporto agli strumenti creativi avanzati e basati sull’IA.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di Samsung Galaxy Book6 Ultra.

Dimensioni: 356,9 x 248,0 x 15,4 mm

x x Peso: 1,79 kg (INT) o 1,89 kg (EXT)

(INT) o (EXT) Display: AMOLED da 16″ (2.880 x 1.800 pixel), 1.000 nit , antiriflesso , touch

da (2.880 x 1.800 pixel), , , CPU: Intel Core Ultra Series 3 (X9, 9, X7 e 7)

(X9, 9, X7 e 7) NPU: Intel NPU (fino a 50 TOPS)

(fino a 50 TOPS) GPU: Intel Arc Graphics (INT) NVIDIA GeForce RTX 5060/5070 con 8 GB GDDR7 (EXT)

Memoria RAM: 32 GB LPDDR5X (INT) 16/32/64 GB LPDDR5X (EXT)

SSD: 512 GB , 1 TB o 2 TB (PCIe) + slot di espansione

, o (PCIe) + slot di espansione Audio: stereo (sei altoparlanti), Dolby Atmos , microfoni a doppio array

(sei altoparlanti), , microfoni a doppio array Webcam: 2 MP (1080p FHD)

(1080p FHD) Tastiera: Pro bicolore (retroilluminata)

(retroilluminata) Trackpad: Haptic touch trackpad

Connettività: Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4

, Porte: 2x Thunderbolt 4 1x USB-A 1x HDMI 2.1 (fino a 8K @ 60 Hz o 5K @ 120 Hz) 1x slot microSD 1x jack audio combo

Batteria: 80,20 Wh

Ricarica: via USB-C, 100 W (INT) o 140 W (EXT)

(INT) o (EXT) Sistema operativo: Windows 11 Home

Samsung Galaxy Book6 Pro

Samsung Galaxy Book6 Pro rappresenta la “via di mezzo”, quel prodotto che mantiene l’estetica premium del modello Ultra ma deve rinunciare a qualcosina, ad esempio sia lato CPU che lato GPU. Disponibile nella versione da 14 pollici o in quella da 16 pollici, in entrambi i casi gode di un pannello AMOLED con supporto al tocco e trattamento antiriflesso.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di Samsung Galaxy Book6 Pro.

Dimensioni e peso: 314,2 x 220,6 x 11,6 mm , 1,24 kg (14″) 356,9 x 248,0 x 11,9 mm , 1,59 kg (16″)

Display: AMOLED da 14″ o 16″ , antiriflesso , touch

da o , , CPU: Intel Core Ultra (X7, 7 e 5)

(X7, 7 e 5) NPU: Intel NPU (fino a 50 TOPS)

(fino a 50 TOPS) GPU: Intel Arc Graphics o Intel Graphics

o Memoria RAM: 16/ 32 GB LPDDR5X

SSD: 256/ 512 GB o 1 TB (PCIe) + slot di espansione (solo 16″)

o (PCIe) + slot di espansione (solo 16″) Audio: stereo , Dolby Atmos , microfoni a doppio array Sistema a due altoparlanti (14″) Sistema a quattro altoparlanti (16″)

, , microfoni a doppio array Webcam: 2 MP (1080p FHD)

(1080p FHD) Tastiera: Pro bicolore (retroilluminata)

(retroilluminata) Trackpad: Haptic touch trackpad

Connettività: Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4

, Porte: 2x Thunderbolt 4 1x USB-A 1x HDMI 2.1 (fino a 8K @ 60 Hz o 5K @ 120 Hz) 1x slot microSD 1x jack audio combo

Batteria: 67,18 Wh (14″) o 78,07 Wh (16″)

(14″) o (16″) Ricarica: via USB-C, 65 W

Sistema operativo: Windows 11 Home

Immagini modello da 14″

Immagini modello da 16″

Samsung Galaxy Book6

Il modello entry-level della serie è proprio Samsung Galaxy Book6, disponibile in tre varianti complessive: una da 14 pollici, una da 16 pollici senza supporto al tocco e una da 16 pollici con supporto al tocco; in tutti i casi, il pannello è un IPS LCD con risoluzione Full HD.

Dei tre notebook, questo è quello meno “ottimizzato” dal punto di vista dimensionale, nonché quello meno potente e con potenza di ricarica più “tranquilla”: solo 45 W per ricaricare la batteria integrata, da 61,2 Wh a prescindere dal taglio.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di Samsung Galaxy Book6.

Dimensioni e peso: 313,4 x 221,1 x 14,9 mm , 1,48 kg (14″) 357,1 x 248,0 x 14,9 mm , 1,75 kg (16″) 357,1 x 248,0 x 16,8 mm , 1,85 kg (16″ Touch)

Display: IPS LCD , 1.920 x 1.200 pixel, 350 nit 14″ antiriflesso (14″) 16″ antiriflesso (16″) 16″ con supporto al tocco (16″ Touch)

, CPU: Intel Core Ultra (7 e 5)

(7 e 5) NPU: Intel NPU (fino a 49 TOPS)

(fino a 49 TOPS) GPU: Intel Graphics

Memoria RAM: 16/ 32 GB LPDDR5X

SSD: 256/ 512 GB o 1 TB (PCIe) + slot di espansione (solo 14″)

o (PCIe) + slot di espansione (solo 14″) Audio: stereo , Dolby Atmos , microfoni a doppio array

, , microfoni a doppio array Webcam: 2 MP (1080p FHD)

(1080p FHD) Tastiera: Pro bicolore (retroilluminata)

(retroilluminata) Trackpad: Click Pad

Connettività: Wi-Fi 6e , Bluetooth 5.4

, Porte: 2x USB-C 2x USB-A 1x HDMI 1x slot microSD 1x jack audio combo 1x RJ45 1x S-Lock

Batteria: 61,2 Wh

Ricarica: via USB-C, 45 W

Sistema operativo: Windows 11 Home

Immagini modello da 14″

Immagini modello da 16″

Disponibilità e prezzi della serie Samsung Galaxy Book6

I nuovi notebook della serie Samsung Galaxy Book6 saranno disponibili al pre-ordine in Europa a partire dal 25 febbraio 2026, con inizio delle vendite effettive previsto per l’11 marzo 2026 (anche in Italia).

I tre notebook arrivano in due colorazioni (Grey e Silver) e in diverse configurazioni di CPU, RAM, archiviazione e scheda video, proposti ai seguenti prezzi consigliati:

Galaxy Book6 Ultra EXT (16″, U7, 32 GB + 1 TB, 5060) al prezzo di 3.399 euro

(16″, U7, 32 GB + 1 TB, 5060) al prezzo di Galaxy Book6 Pro 16 (16″, U7, 32 GB + 1 TB) al prezzo di 2.399 euro

(16″, U7, 32 GB + 1 TB) al prezzo di Galaxy Book6 Pro 14 (14″, U7, 32 GB + 1 TB) al prezzo di 2.299 euro

(14″, U7, 32 GB + 1 TB) al prezzo di Galaxy Book6 16 Touch (16″, U7, 16+512 GB) al prezzo di 1.399 euro

(16″, U7, 16+512 GB) al prezzo di Galaxy Book6 16 (16″, U7, 16+512 GB) al prezzo di 1.349 euro

(16″, U7, 16+512 GB) al prezzo di Galaxy Book6 14 (14″, U5, 16+512 GB) al prezzo di 1.149 euro

Per il segmento business arriverà Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition, dispositivo dotato di funzionalità e soluzioni ottimizzate per gli ambienti IT gestiti. Non abbiamo informazioni sul prezzo ma sappiamo che questo particolare modello debutterà ad aprile 2026.