Amazon MGM ha rilasciato il trailer finale di Project Hail Mary, il film con Ryan Gosling in uscita il prossimo mese. Il nuovo filmato offre il primo sguardo approfondito a Rocky, il co-protagonista alieno che affiancherà Gosling in quella che si preannuncia come una delle pellicole più attese della primavera.

Il film è l’adattamento dell’omonimo romanzo del 2021 di Andy Weir, l’autore di The Martian. Pertanto, se siete tra coloro i quali hanno letto e amato quel libro e il film con Matt Damon sapete già cosa aspettarvi: fantascienza, scienza reale, il tutto condito da una protagonista che deve cavarsela in una situazione apparentemente impossibile.

Project Hail Mary e la missione per salvare l’umanità

La storia segue il Dr. Ryland Grace, uno scienziato che si risveglia su un’astronave lontana dalla Terra senza alcun ricordo di come ci sia arrivato o del perché. Man mano che i pezzi del puzzle tornano al loro posto, Grace scopre di trovarsi in una missione apparentemente impossibile ovvero fermare un evento che potrebbe causare l’estinzione dell’umanità.

Dopo il risveglio, Grace incontra Rocky, un alieno con cui svilupperà un’amicizia improbabile ma profonda. Il trailer finale dà un assaggio di questo legame e delle emozioni che lo accompagnano, oltre a mostrare la posta in gioco altissima che i due protagonisti si trovano ad affrontare.

Chi ha letto il libro sa già che Project Hail Mary è una vera e propria montagna russa emotiva. Weir è riuscito a combinare il rigore scientifico che lo contraddistingue con una storia di amicizia aliena molto profonda. Se il film riuscirà a rendere giustizia al materiale originale allora è lecito attendersi un’esperienza commovente.

Data d’uscita e anteprime per i membri Prime

Il film arriverà nelle sale americane il 20 marzo, ma Amazon ha annunciato insieme al trailer che i membri Prime avranno accesso a proiezioni anticipate a partire dal 16 marzo. Le anteprime saranno disponibili in formati premium tra cui IMAX, Dolby Cinema, 4DX e 70MM, per chi vuole vivere l’esperienza nel modo più immersivo possibile.

I biglietti per le anteprime saranno in vendita dal 20 febbraio attraverso Fandango. Non è la prima volta che Amazon adotta una strategia del genere ma anzi, è un qualcosa che sta usando sempre più spesso per i suoi titoli di punta, offrendo ai propri abbonati un accesso privilegiato come incentivo aggiuntivo per mantenere attivo l’abbonamento Prime.

Per gli appassionati di fantascienza e per chi ha amato The Martian, Project Hail Mary è senza dubbio uno dei film da segnare in calendario per questa primavera.