San Valentino sta arrivando: avete già pensato a qualche regalo per la vostra dolce metà? Se la risposta è no, allora siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per offrirvi alcune idee regalo che potrebbero fare proprio al caso vostro. Procediamo subito con una bella selezione di prodotti, che spaziano tra brand come Braun, Google, Withings, Amazfit, Narwal, Samsung, LEGO, Gillette, Anker e non solo, con fasce di prezzo che si adattano a tutti.
Tante idee regalo per San Valentino, tra cura della persona, tecnologia e non solo
Mancano ancora alcuni giorni a San Valentino, ma per non lasciarsi trovare impreparati occorre muoversi con un po’ di anticipo, così da avere il tempo di scegliere con cura il regalo e di farlo arrivare a casa senza intoppi. Se volete affidarvi ad Amazon, sappiate che sul sito sono disponibili numerose proposte adatte (alcune anche in offerta), che spaziano tra idee regalo più “tradizionali”, magari per la cura della persona, a idee regalo più tecnologiche: nella nostra selezione qui in basso abbiamo messo un bel mix, coprendo varie fasce di prezzo che partono da pochi euro, per chi non vuole spendere troppo, fino ad arrivare ai prodotti più costosi per stupire.
Le idee regalo per la cura della persona
Iniziamo da qualche idea regalo di San Valentino per la cura della persona. In occasione della festa degli innamorati, brand come Braun e Gillette offrono proposte ideali per sorprendere la persona amata con un gesto di cura e stile.
Per lei, Braun punta su prodotti che uniscono performance e comfort, per una pelle liscia e una beauty routine più smart a casa: tra questi spiccano Braun Skin i-expert, la prima luce pulsata smart per chi desidera ottenere fino a due anni di pelle liscia, e il Braun Silk-épil 9 Flex, il primo epilatore con testina completamente flessibile, in grado di adattarsi alle curve del corpo. Per lui, Braun propone dispositivi per la cura della barba e lo styling, come il Braun Series 9 Pro+ per una rasatura profonda e una pelle liscia, oppure il Braun Regolabarba BT9, per chi vuole rifinire e regolare il proprio look.
-
-15%
Braun Skin I·Expert Epilatore Luce Pulsata Smart, Depilatore Corpo Donna, Alternativa Laser Peli Donna, App Gratuita, Include Custodia e Rasoio Venus, Luce Pulsata Braun, 2 Testine Viso e Corpo PL7147
-
-38%
Braun Silk·expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata, Depilatore Corpo Donna, Alternativa al Laser Peli, Con Custodia, Rasoio Donna Venus, 2 Testine, Luce Pulsata Braun, Idea Regalo, PL5152
-
Braun Series 9 PRO +, Rasoio Elettrico Barba, Regolabarba Uomo, Rifinitore di precisione, Custodia Viaggio, Lame Flessibili, SmartCare, Impermeabile, Batteria Litio Ion, Idea Regalo, 9565cc Grafite
-
Braun Silk-épil 9 Flex SkinSpa Epilatore Elettrico Donna Con Testina Flessibile a 360° Per Una Epilazione Semplice, Wet & Dry, Pelle Liscia a Lungo, Idea Regalo, 9-681 3D, Bianco/Oro
-
Braun Series 9 PRO +, Rasoio Elettrico Barba, Regolabarba Uomo, Rifinitore di precisione, Custodia da Viaggio in tessuto, Batteria Litio Ion, 100% Impermeabile Idea Regalo, 9510s Nero
-
-9%
Braun Silk-épil 9 Flex SkinSpa Epilatore Elettrico Donna Con Testina Flessibile A 360° Per Una Epilazione Semplice, Wet & Dry, Pelle Liscia A Lungo, Idea Regalo, 9-481 3D Bianco/Oro
-
Braun Regolabarba Uomo Series 9, Rasoio Elettrico Barba Braun, +10 Strumenti Da Barbiere, Lama ProBlade Affilata A Vita, 180 Min, Selettore Di Precisione Con 52 Lunghezze, Impermeabile, BT9545, Cromo
-
-3%
Braun Regolabarba Uomo Serie 9, +14 Strumenti Da Barbiere, Rasoio Elettrico Barba, Lama ProBlade Affilata A Vita, 180 Min, Selettore Di Precisione Con 52 Lunghezze, Impermeabile, BT9565, Titanio
-
-43%
Braun Silk Epil 9 SkinSpa, Epilatore Con Testina Flessibile, Rasoio Elettrico Donna, Wet&Dry, Pelle Liscia A Lungo, Spazzola Esfoliante, Accessorio Massaggiante, Testina Radente, Cappuccio Regolatore
-
-43%
Braun Silk-épil 9 Flex Epilatore Elettrico Donna Con Testina Flessibile a 360° Per Epilazione Semplice, Wet & Dry, Pelle Liscia a Lungo, Idea Regalo, 9-030 3D, Bianco/Rosa
-
-31%
Braun Silk Epil 7 Epilatore Elettrico Donna Con Testina Ampia Per Facile Rimozione Peli, Rasoio Elettrico Donna, Wet&Dry, Pelle Liscia A Lungo, Con Testina Radente, Cappuccio Regolatore,7-030,Argento
In casa Gillette troviamo proposte pensate per chi vuole spingersi oltre nella propria routine di rasatura e cura con Gillette Labs, ma anche il fascino intramontabile di King C. Gillette, che celebra l’arte della cura della barba con un tocco di eleganza classica, e l’efficacia delicata di Gillette Venus, per una pelle femminile liscia e impeccabile.
-
-3%
Gillette Venus Pro ComfortGlide Rasoio Da Donna, Al Profumo Di Cocco, 6 Lamette Di Ricambio, Lamette Donna Adatte a Depilazione Intima, Manico In Metallo Riutilizzabile E Gancio Per Doccia
-
-22%
Gillette Labs XXL 12 Lamette Gillette Da Barba di Ricambio per Rasoio Barba Manuale, da 5 Lame Affilate in Acciaio, Comfort e profondità, Compatibile con i Rasoi Labs, Idea Regalo
-
King C. Gillette Kit Rituale Barba Perfetta, Con Detergente Barba E Viso 350ml+ Balsamo Barba 100ml, Idratante Barba E Viso 100ml + Olio Da Barba30 ml
-
-11%
Gillette Fusion 5, 1 Rasoio Barba Manuale e 12 Lamette Da Barba Di Ricambio per Rasoio Manuale Fusion5, da 5 Lame, Rasatura Scorrevole con Striscia Lubrificante, Fino a 1 Mese di Rasatura per Lametta
-
-17%
Gillette Labs Rasoio Barba Manuale Con Barra Integrata, 1 Manico, 5 Lamette Gillette di Ricambio, Con Base Magnetica, Grigio, Rasoio Barba e Lamette Di Ricambio
-
-10%
Gillette Venus Pro ComfortGlide Sensitive Rasoio Da Donna Con Un Tocco Di Aloe, 5 Lamette Di Ricambio, Manico In Metallo Riutilizzabile, Gancio Per Doccia E Copertura Da Viaggio Pezzi
-
-30%
Gillette Venus Comfortglide RASOIO DONNA Cocco Plus Olaz, 2 LAMETTE RICAMBIO (da 5 Lame) e 1 Manico, per una Rasatura Liscia e Profonda, Skin Cushion con Idratante Olaz, idea regalo (Confezione da 2)
-
-16%
Gillette Venus Oceana Rasoio Donna 3 Lamette di Ricambio + 1 Gratis da 3 Lame, Rasatura Liscia con Striscia Idratante Aloe Vera, Usa e Getta
Le idee regalo più tech
Se siete alla ricerca di un prodotto tech, avete solo l’imbarazzo della scelta tra prodotti per la cura del benessere, come smartwatch e smartband, prodotti per la cura della casa, cuffie true wireless e, perché no, qualche smartphone.
In casa Withings è prevista una promozione dedicata alla gamma ScanWatch, attiva fino al 15 febbraio 2026. L’azienda vuole rendere San Valentino l’occasione ideale per regalare un alleato concreto per la salute di ogni giorno. ScanWatch Light è il modello più essenziale e leggero della gamma, pensato per chi desidera uno smartwatch ibrido discreto e facile da indossare ogni giorno. Troviamo poi ScanWatch 2, che amplia le funzionalità offrendo un monitoraggio della salute ancora più completo e continuo (con ECG e SpO2), ma anche ScanWatch Nova, il modello di punta della gamma pensato per chi cerca uno smartwatch ibrido che unisca funzioni avanzate di monitoraggio della salute e un design ispirato all’orologeria di alta gamma. Tutti e tre i modelli vengono proposti in sconto su Amazon in varie colorazioni.
-
-14%
Withings ScanWatch Nova, Smartwatch per donna e uomo con ECG, SPO2, monitoraggio della temperatura, del sonno, della salute respiratoria, monitoraggio del ciclo mestruale, batteria 30 j
-
-14%
Withings ScanWatch Nova, Smartwatch ibrido Heart Health per M&F - ECG, SPO2, monitoraggio della temperatura, monitoraggio del sonno, salute respiratoria, monitoraggio ciclo, durata della batteria 30
-
-14%
Withings ScanWatch Nova, Smartwatch ibrido per la salute del cuore per uomini e donne - ECG, SpO2, monitoraggio temperatura, sonno, salute respiratoria, ciclo, batteria 30 giorni, per iOS e Android
-
-17%
Withings ScanWatch 2, Smartwatch ibrido per la salute del cuore per uomini e donne - ECG, SpO2, monitoraggio temperatura, sonno, salute respiratoria, ciclo, batteria 35 giorni, per iOS e Android
-
-18%
WITHINGS ScanWatch 2 Orologio da polso per uomo e donna, elettrocardiogramma ECG, SpO2, temperatura, monitoraggio del sonno, salute respiratoria, attività, calorie, impermeabile, batteria da 30
-
-18%
WITHINGS ScanWatch 2 - Smartwatch per la salute da uomo da donna, ECG, SpO2, temperatura, monitoraggio del sonno, salute respiratoria, impermeabile, batteria per 30 giorni, Android e iOS
-
-16%
Withings ScanWatch Light - Smart Watch ibrido con monitoraggio della frequenza cardiaca, fitness tracker, monitoraggio del ciclo, monitoraggio del sonno
-
-16%
Withings ScanWatch Light - Smartwatch ibrido, monitoraggio cardiaco 24/7, monitoraggio attività, monitoraggio ciclo, monitoraggio del sonno, GPS collegato, durata della batteria 30 giorni, compatibile
-
-17%
Withings ScanWatch Light - Smartwatch ibrido, monitoraggio cardiaco 24/7, monitoraggio attività, monitoraggio ciclo e sonno, GPS connesso, durata batteria 30 giorni, compatibile Android e Apple
Tra i prodotti a marchio Google, troviamo diverse idee regalo tra smartphone e cuffie wireless, che si trovano perlopiù in sconto: in particolare, possiamo segnalarvi offerte riguardanti Google Pixel 10 e Google Pixel 9a (entrambi in varie colorazioni), ma anche le cuffie senza fili Google Pixel Buds 2a, per chi vuole spendere un po’ meno.
-
-30%
Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3'' - nero ossidiana, 256GB
-
-36%
Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di 24 ore e display Actua 6,3'' - blu indaco, 128GB
-
-36%
Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua 6,3'' - viola glicine, 128GB
-
-32%
Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e funzioni di sicurezza avanzate – nero ossidiana, 128GB
-
-32%
Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e funzioni di sicurezza avanzate – viola ametista, 128GB
-
-14%
Google Pixel Buds 2a - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Leggeri, comodi e sicuri - Resistenti all'acqua - Compatibili con Bluetooth - Viola ametista
-
-22%
Google Pixel Buds 2a - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Leggeri, comodi e sicuri - Resistenti all'acqua - Compatibili con Bluetooth - Grigio verde
Volgendo lo sguardo in casa Samsung, le idee regalo sono molteplici, in particolare per chi magari possiede già altri prodotti dell’ecosistema. Tra gli smartwatch troviamo Samsung Galaxy Watch8, disponibile a prezzo scontato sia nella variante da 40 mm (più adatta a un polso femminile o comunque più esile) sia in quella da 44 mm, oppure Samsung Galaxy Watch7, per chi vuole spendere un po’ meno. Per qualcosa di più “semplice”, ma comunque valido, troviamo Samsung Galaxy Fit3, in offerta su Amazon nella colorazione Pink Gold. Lato cuffie, potete optare per le Samsung Galaxy Buds3 Pro, se non avete particolari problemi di budget, oppure per le meno costose Samsung Galaxy Buds3 FE.
-
-27%
Samsung Galaxy Watch8 (Silver, BT, 44mm) Smartwatch Galaxy AI, Allenatore Personale, Design Resistente agli Urti, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno, One UI 8[Versione Italiana]
-
-27%
Samsung Galaxy Watch8 (Dark Gray, BT, 44mm) Smartwatch Galaxy AI, Allenatore Personale, Design Resistente agli Urti, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno, One UI 8 [Versione Italiana]
-
Samsung Galaxy Watch8 (Dark Gray, BT, 40mm) Smartwatch Galaxy AI, Allenatore Personale, Design Resistente agli Urti, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno, One UI 8 [Versione Italiana]
-
-26%
Samsung Galaxy Watch8 (Silver, BT, 40mm) Smartwatch Galaxy AI, Allenatore Personale, Design Resistente agli Urti, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno, One UI 8 [Versione Italiana]
-
-32%
Samsung Galaxy Buds3 Pro Auricolari in-ear True Wireless, Cuffie ergonomiche con luce LED, Cancellazione attiva del rumore, Audio Hi-Fi, Batteria a lunga durata, IP57, Silver 2025 [Versione Italiana]
-
-25%
Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 40mm Cream [Versione italiana]
-
-40%
Samsung Galaxy Buds3 FE, Auricolari Wireless, Suono Equilibrato, Audio 360, Cancellazione Attiva del Rumore e Chiamate Nitide, Controllo Semplice, Gemini AI, Black 2025 [Versione Italiana]
-
-43%
Samsung Galaxy Buds3 FE, Auricolari Wireless, Suono Equilibrato, Audio 360, Cancellazione Attiva del Rumore e Chiamate Nitide, Controllo Semplice, Gemini AI, Gray 2025 [Versione Italiana]
-
-33%
Samsung Galaxy Fit3 fitness band, batteria a lunga durata, rilevamento cadute/SOS, barometro, IP68, monitoraggio sonno, oltre 100 esercizi, gestione notifiche/musica, Pink Gold [Versione italiana]
Se volete restare in ambito cuffie wireless, ma volete spendere meno, potreste dare un’occhiata a qualche modello della gamma Soundcore di Anker: in questo caso passiamo da modelli da poco più di 50 euro (in promozione), come le Anker Soundcore Liberty 4 NC, per scendere fino alle Anker P20i, da meno di 20 euro. Nel mezzo anche le Soundcore Space A40 e le Soundcore P30i, tra i 49 e i 27 euro.
-
-38%
Soundcore Anker Liberty 4 NC Cuffie bluetooth cancellazione rumore, Auricolari bluetooth 98,5% meno rumore, cancellazione rumore adattiva orecchie/ambiente, Hi-Res Audio, 50 ore, Bluetooth 5.3
-
-38%
Soundcore Anker Liberty 4 NC Cuffie bluetooth cancellazione rumore, Auricolari bluetooth 98,5% meno rumore, cancellazione rumore adattiva orecchie/ambiente, Hi-Res Audio, 50 ore, Bluetooth 5.3
-
-38%
Soundcore Anker Liberty 4 NC Cuffie bluetooth cancellazione rumore, Auricolari bluetooth 98,5% meno rumore, cancellazione rumore adattiva orecchie/ambiente, Hi-Res Audio, 50 ore, Bluetooth 5.3
-
-38%
Soundcore Anker Liberty 4 NC Cuffie bluetooth cancellazione rumore, Auricolari bluetooth 98,5% meno rumore, cancellazione rumore adattiva orecchie/ambiente, Hi-Res Audio, 50 ore, Bluetooth 5.3
-
-38%
Soundcore Anker Liberty 4 NC Cuffie bluetooth cancellazione rumore, Auricolari bluetooth 98,5% meno rumore, cancellazione rumore adattiva orecchie/ambiente, Hi-Res Audio, 50 ore, Bluetooth 5.3
-
-17%
Soundcore by Anker Space A40 auricolari bluetooth con Cancellazione Rumore Attiva Adattiva, Riduzione del Rumore fino al 98%, 10 Ore di riproduzione in singolo, Suono Hi-Res, Design comodo, App
-
-17%
Soundcore by Anker Space A40 auricolari bluetooth con Cancellazione Rumore Attiva Adattiva, Riduzione del Rumore fino al 98%, 10 Ore di riproduzione in singolo, Suono Hi-Res, Design comodo, App
-
-19%
Soundcore P30i di Anker, auricolari senza fili con cancellazione del rumore forte e intelligente, bassi potenti, 45 ore di riproduzione, custodia e supporto per smartphone 2 in 1, IP54, Bluetooth 5.4
-
-19%
Soundcore P30i Cuffie Bluetooth di Anker, Auricolari Wireless con Cancellazione del Rumore Forte e Intelligente, Bassi Potenti, 45 Ore, Custodia e Supporto per Smartphone 2 in 1, IP54, Bluetooth 5.4
-
-19%
Soundcore P30i di Anker, auricolari senza fili con cancellazione del rumore forte e intelligente, bassi potenti, 45 ore di riproduzione, custodia e supporto per smartphone 2 in 1, IP54, Bluetooth 5.4
-
-19%
Soundcore P30i Cuffie Bluetooth di Anker, Auricolari Wireless con Cancellazione del Rumore Forte e Intelligente, Bassi Potenti, 45 Ore, Custodia e Supporto per Smartphone 2 in 1, IP54, Bluetooth 5.4
-
-19%
Soundcore P30i di Anker, auricolari senza fili con cancellazione del rumore forte e intelligente, bassi potenti, 45 ore di riproduzione, custodia e supporto per smartphone 2 in 1, IP54, Bluetooth 5.4
-
-33%
Soundcore by Anker P20i Auricolari True Wireless, Driver 10mm Bassi Potenti, 2 Mic con Riduzione Rumore AI per Chiamate Chiare, 30 Ore Riproduzione, 22 EQ, IPX5, Bluetooth 5.3, Controllo via App
-
-17%
Soundcore by Anker P20i Auricolari True Wireless, Driver 10mm Bassi Potenti, 2 Mic con Riduzione Rumore AI per Chiamate Chiare, 30 Ore Riproduzione, 22 EQ, IPX5, Bluetooth 5.3, Controllo via App
-
-17%
Soundcore Cuffie Bluetooth by Anker P20i, Auricolari Bluetooth 5.3, Cuffie Wireless In-ear Driver 10mm con Bassi Potenti, 30 Ore di Riproduzione, Resistenza acqua IPX5, EQ, 5 microfoni chiamate AI
-
-16%
Soundcore by Anker P20i Auricolari True Wireless, Driver 10mm Bassi Potenti, 2 Mic con Riduzione Rumore AI per Chiamate Chiare, 30 Ore Riproduzione, 22 EQ, IPX5, Bluetooth 5.3, Controllo via App
Se state cercando altri smartwatch e non volete esagerare con la spesa, potete trovare diverse proposte firmate Amazfit: sopra i 100 euro abbiamo il nuovo arrivato, Amazfit Active Max, con schermo AMOLED da 1,5 pollici che spinge la luminosità fino a 3.000 nit, ma anche Amazfit Balance, tuttora attuale grazie al supporto esteso. Scendendo con il prezzo possiamo citare Amazfit Active 2, modello dotato di cassa circolare o quadrata da 44 mm con lunetta in acciaio inox, e infine Amazfit Bip 6, smartwatch da 46 mm con schermo AMOLED da 1,97 pollici e fino a 14 giorni di autonomia. Quest’ultimo è l’ideale se volete qualcosa di un po’ più vivace.
-
Amazfit Active Max Smartwatch 1,5'' AMOLED, 25 Giorni Autonomia, Mappe Offline, NFC, GPS, 4GB di Memoria, 170+ Sportive, 5 ATM, Monitoraggio Fitness, Sonno & Battito per Android/iPhone
-
-40%
Amazfit Balance Smartwatch 46 mm, Pagamento NFC, AI Fitness Coach, Batteria di 14 Giorni, Monitoraggio del Sonno e della Salute, GPS, 150 Modalità Sportive, Chiamate Bluetooth per Android e iPhone
-
-21%
Amazfit Active 2 Smartwatch 1,75'' AMOLED, Mappe Offline con GPS, Batteria 10 Giorni, 160+ Modalità Sport, Resistente all’Acqua, Monitoraggio Frequenza Cardiaca e Sonno per Android & iPhone, Pelle Nera
-
-24%
Amazfit Active 2 Smart Watch 44mm, Pagamento NFC, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe Gratuite, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente all'Acqua 5 ATM per Android e iPhone
-
-19%
Amazfit Bip 6 Smart Watch 46 mm, batteria da 14 giorni, display AMOLED 1,97'', GPS e mappe gratuite, IA, Bluetooth per chiamate e messaggi, Sleep Tracker, 140+ modalità di allenamento, 5 ATM, Rosa
-
-19%
Amazfit Bip 6 Smart Watch 46 mm, batteria da 14 giorni, display AMOLED 1,97'', GPS e mappe gratuite, IA, Bluetooth per chiamate e messaggi, Sleep Tracker, 140+ modalità di allenamento, 5 ATM, Rosso
-
-19%
Amazfit Bip 6 Smartwatch 46mm, Batteria 14 giorni, AMOLED 1,97'', GPS Mappe, IA, Chiamate Bluetooth, Monitor Salute Sonno, 140+ Sport, Fitness, Impermeabile 5ATM, Nero
Chiudiamo le idee regalo tech con Narwal, che sta proponendo offerte dedicate a San Valentino. Fino al 15 febbraio 2026, la compagnia celebra un tipo d’amore speciale: quello per il comfort quotidiano di una casa che si prende cura di sé. Tra le proposte spicca il robot aspirapolvere e lavapavimenti Narwal Flow, la punta di diamante della pulizia profonda: offre il sistema di pulizia più avanzato del marchio, progettato per offrire una pulizia profonda e igienica con il minimo sforzo. C’è anche il robot Narwal Freo Z10 Ultra, dotato di due telecamere RGB, di doppi chip di elaborazione e di NarMind Pro AI. Queste due proposte sono disponibili anche su Amazon, mentre il bundle annuale per Z10 Ultra, che include il pacchetto di manutenzione, è disponibile solo sul sito ufficiale.
-
-27%
NARWAL Flow Stazione di Ricarica Compatta, Potenza di Aspirazione di 22.000 Pa, Sistema DualFlow Anti-Groviglio, Risciacquo con Acqua Calda a 45°C e Asciugatura con Aria Calda e App Intelligente
-
-31%
NARWAL Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti All-in-one FlowWash Autopulizia, Aspirazione 22000Pa, Fotocamera AI, Pulizia Tappeti Autosvuotamento, Acqua 45-80°C e Asciugatura
-
NARWAL Freo Z10 Ultra, Robot Aspirapolvere, Potenza di Aspirazione 18000 Pa, Estensione Mocio Dinamica, Sistema Anti-aggrovigliamento, Pulizia Intelligente con Separazione Umido e Secco
-
-13%
NARWAL Freo Z10 Ultra, Robot Aspirapolvere, Potenza di Aspirazione 18000 Pa, Estensione Mocio Dinamica, Sistema Anti-aggrovigliamento, Pulizia Intelligente con Separazione Umido e Secco
Idee regalo extra: coi mattoncini non si sbaglia mai
Non serve necessariamente che la vostra dolce metà sia appassionata di LEGO per stupirla con un bel set romantico. L’iconico brand danese offre alcune idee per chi non vuole puntare alle “solite” scelte tradizionali, che secondo il gruppo non riescono a comunicare veramente i sentimenti: i set proposti vogliono trasformare un dono in un’esperienza vera e condivisa, diventando un’opportunità per costruire qualcosa di speciale in dolce compagnia, per momenti di connessione e di creatività.
Tra i nuovi set proposti per San Valentino troviamo il Bouquet di rose rosa LEGO Botanicals (#10374), con fiori personalizzabili nella forme e nell’aspetto e un totale di 789 pezzi, ma anche il Bouquet di tulipani LEGO Botanicals (#11501), che include diversi fiori dai colori vivaci ed è composto da 576 pezzi. Troviamo poi lo Spatafillo LEGO Botanicals (#11504), che riproduce una delle piante da interno più eleganti e riconoscibili (474 pezzi).
I più romantici possono optare per il set Lettere d’amore LEGO (#40867), che permette di costruire delle lettere personalizzabili con mattoncini, ognuna completata da dettagli decorativi con fiori. Ci sono poi i grandi “classici” LEGO come il Bouquet di rose LEGO Icons (#10328), con 12 rose rosse in diverse fasi di fioritura, il Bouquet di fiori rosa LEGO Botanicals (#10342), con 15 steli regolabili con fiori realistici come margherite, rose, orchidee e fiordalisi, e LOVE LEGO Art (#31214), ispirato all’iconica scultura della pop art.
-
-25%
LEGO Art LOVE - Modellino da Costruire Iconica Scultura Pop di Robert Indiana - Hobby Creativo per Adulti - Kit Modellismo da Collezione di San Valentino - Regalo Donna, Uomo o Fidanzamento - 31214
-
-8%
LEGO Botanicals Bouquet di Tulipani - Set Fiori Finti da Costruire per Adulti - 14 Tulipani Artificiali in 5 Colori - Decorazione per Casa di San Valentino - Regalo per Lei, Lui, Donna o Uomo - 11501
-
-8%
LEGO Botanicals Spatifillo - Set per Adulti di Piante Artificiali con Vaso, Fiori Bianchi Finti e Boccioli - Decorazione di Casa di San Valentino - Regalo per Lei, Lui, Donna o Uomo - 11504
-
-25%
LEGO Botanicals Bouquet di Rose Rosa - Costruzioni per Adulti di Fiori Finti - Include 12 Rose Artificiali e 4 Rametti di Gipsofila - Decorazione Casa per San Valentino - Regalo per Lei o Lui - 10374
-
-25%
LEGO Botanicals Bouquet di Rose - Set di Fiori Finti con 12 Rose da Costruire - Hobby Creativi per Adulti - Decorazione per Casa di San Valentino - Regalo per Lei o per Lui da Collezione - 10328
-
-25%
LEGO Botanicals Bouquet di Fiori Rosa - Kit Modellismo Adulti da Collezione - Decorazioni Casa con Piante Finte Artificiali - Gadget di San Valentino - Regalo per Lei, Lui, Donna o Uomo 10342
-
-12%
Questa era dunque la nostra selezione di idee regalo per San Valentino, tra prodotti tradizionali, tech e originali. Siete riusciti a trovare qualcosa che possa fare al caso vostro, da regalare alla vostra lei o al vostro lui? Qui in basso potete consultare tutte le offerte attive in queste ore su Amazon, nel caso stiate cercando altro.
- Recensione Pixel Buds 2a: cuffiette smart, comode e bilanciate come le Pro, ma costano meno
- Recensione Samsung Galaxy Watch8: bellissimo e completo ma l’autonomia è limitante
- Recensione Samsung Galaxy Buds3 Pro: cambiano tanto per puntare al vertice
- Recensione Amazfit Active Max, ci siamo davvero?
- Recensione Amazfit Bip 6, ancora una volta un centro perfetto
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: AMD Radeon RX 9070 XT vs NVIDIA GeForce RTX 5070: gaming, consumi e prezzi
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo