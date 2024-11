Dopo un mesi di utilizzo intenso, le Samsung Galaxy Buds3 Pro si rivelano un’evoluzione importante nel panorama delle cuffie true wireless. Inizialmente, il design con stelo, chiaramente ispirato alle AirPods, non sembrava convincere, ma l’esperienza d’uso ha presto smentito ogni pregiudizio. Samsung ha scelto di adattarsi al design dominante, pur mantenendo dettagli distintivi che arricchiscono la proposta.

Samsung Galaxy Buds3 Pro design

Le Galaxy Buds3 Pro segnano un netto cambio di direzione rispetto alle generazioni precedenti, adottando un design con stelo che offre importanti vantaggi: migliora la disposizione delle componenti interne e permette di integrare una batteria più capiente. Inoltre, questo formato avvicina il microfono alla bocca, ottimizzando la qualità delle chiamate. Anche il case è stato ridisegnato e, sebbene somigli a quello delle AirPods, ha una base piatta che ne facilita la stabilità. Sulla parte superiore, una copertura trasparente e una barra LED donano al case un tocco di personalità. Disponibili in bianco e grigio, le Buds3 Pro mantengono un look pulito ed elegante: il bianco nasconde meglio i graffi, mentre il grigio offre una finitura più sofisticata.

Il comfort di queste true wireless è uno dei punti di forza: le Buds3 Pro sono leggere (5,4 grammi ciascuna, 46,5 grammi per il case) e progettate per adattarsi all’orecchio senza provocare fastidi anche durante sessioni d’uso prolungate. Certificazione IP57 per resistenza a polvere e acqua, una caratteristica che le rende adatte anche per allenamenti intensi o ambienti umidi.

Il nuovo design con stelo facilita anche l’utilizzo dei controlli gestuali. Le Buds3 Pro supportano due gesture principali: scorrimento per il volume e pizzico per azioni come play/pausa o cambio traccia. La superficie piatta dello stelo rende queste operazioni precise e intuitive. La connessione Bluetooth 5.4 garantisce stabilità e un raggio d’azione ampio, permettendo libertà di movimento senza perdita di segnale.

Il case supporta sia la ricarica wireless sia quella rapida tramite USB-C, un must in questa fascia di prezzo. Samsung ha anche implementato un controllo qualità più rigoroso per le Buds3 Pro dopo alcune segnalazioni iniziali, migliorando l’affidabilità complessiva.

Ecco la scheda tecnica delle Samsung Galaxy Buds3 Pro: Design con stelo

Peso delle cuffie: 5,4 grammi

5,4 grammi Peso del case: 46,5 grammi

46,5 grammi Certificazione: IP57

IP57 Driver principale: 10,5 mm

10,5 mm Driver microplanare: 6,1 mm

6,1 mm Bluetooth: Versione 5.4

Versione 5.4 Modalità ANC

Modalità Trasparenza

Codec proprietario Samsung

Batteria delle cuffie: 53 mAh

53 mAh Batteria del case: 515 mAh

515 mAh Ricarica: Wireless e USB-C

Wireless e USB-C Autonomia: 5-6 ore ANC attivo, 24-25 ore con il case; 7 ore senza ANC, 28 ore totali con il case senza ANC

💡 Le Galaxy Buds3 Pro sono compatibili con iPhone? Samsung ha un proprio ecosistema, di conseguenza se volete sfruttare al 100% le Galaxy Buds3 Pro è necessario avere uno smartphone o tablet Samsung Galaxy. Le Galaxy Buds3 Pro funzionano con iPhone semplicemente associandole tramite Bluetooth, non sarà però possibile andare a utilizzare le funzioni Smart. Sono presenti invece l’ANC e i controlli touch ma tutte le regolazioni nei dettagli andranno fatte su uno smartphone Samsung e poi utilizzate su iPhone.

Samsung Galaxy Buds3 Pro prestazioni

Dal punto di vista audio, Samsung ha fatto un salto notevole. Le Buds3 Pro sono dotate di un driver principale da 10,5 mm, realizzato con materiali avanzati per ottimizzare il flusso d’aria e la resa sonora. Un’aggiunta sorprendente è il driver microplanare da 6,1 mm, una rarità nel mercato delle true wireless, che contribuisce a una qualità audio superiore. Gli alti sono cristallini, i bassi profondi e vibranti, e i medi ben definiti. Tuttavia, il preset di base potrebbe non esprimere al massimo il loro potenziale; con il preset dinamico o una personalizzazione tramite l’equalizzatore nell’app Samsung, l’esperienza diventa più coinvolgente.

In accoppiata con un dispositivo Galaxy, le Buds3 Pro sfruttano il codec proprietario Samsung, che eleva sia la qualità audio che le prestazioni dei microfoni, migliorando chiamate e riproduzione musicale. La cancellazione attiva del rumore (ANC) è altamente efficiente e include funzioni smart come il rilevamento vocale e la rilevazione di sirene d’emergenza. Anche la modalità trasparenza funziona in modo convincente, permettendo di ascoltare i suoni ambientali senza dover rimuovere le cuffie.

L’app Samsung permette una personalizzazione ampia e offre molteplici funzioni. Le Galaxy Buds3 Pro supportano l’audio 360, ideale per un ascolto immersivo di film e serie, con opzioni per enfatizzare il parlato e normalizzare il volume. È possibile configurare le gesture, impostare comandi vocali con Bixby, ricevere notifiche vocali e attivare la modalità gioco per ridurre la latenza.

Samsung ha introdotto una funzione simpatica che ricorda di fare stretching al collo dopo lunghi periodi al PC o allo smartphone. Le cuffie sono rintracciabili tramite l’app Samsung, pur mancando di UWB, presente invece sugli SmartTag. Le Buds3 Pro offrono anche funzioni di Galaxy AI, come la traduzione in cuffia in modalità interprete o in tempo reale per conversazioni, un plus per chi necessita di strumenti avanzati.

Le Galaxy Buds3 Pro offrono un’autonomia nella media (53 mAh per cuffia, 515 per il case) per questa fascia premium: 5-6 ore con ANC attivo, estendibile a circa 24-25 ore con l’aiuto del case. Disattivando l’ANC, la durata aumenta di circa un’ora per le cuffie e fino a tre ore per il case, assicurando una durata ideale anche per lunghe sessioni d’ascolto.

Samsung Galaxy Buds3 Pro conclusioni

Le Samsung Galaxy Buds3 Pro si confermano una scelta di rilievo nella fascia alta delle cuffie true wireless. Offrono un’esperienza audio eccellente, un ANC efficiente, funzioni smart avanzate e un design moderno. Pur essendo fortemente ispirate ad altri prodotti di mercato, riescono a distinguersi grazie a piccoli dettagli e a un pacchetto di funzionalità che non lascia nulla al caso.

Con un prezzo di listino di 249 euro, le Buds3 Pro si posizionano in fascia alta e risultano competitive grazie al frequente sistema di promozioni Samsung, offrendo un rapporto qualità-prezzo interessante rispetto ad altre proposte premium come Sony o Bose.