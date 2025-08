Torniamo a parlare di smartwatch e lo facciamo con uno dei protagonisti più rilevanti nel panorama Wear OS: Samsung Galaxy Watch8. In questa recensione ci concentriamo sulla versione da 40 mm della variante Standard, da non confondere con il Galaxy Watch 8 Classic, che si differenzia per materiali e design. Samsung propone il suo nuovo smartwatch in diverse configurazioni, sia per dimensioni che per connettività, con opzioni LTE oppure solo Bluetooth e per la nuova generazione non mancano novità hardware e software a 360 gradi. Scopriamole insieme nella nostra recensione.

Video recensione di Samsung Galaxy Watch8

Design e qualità costruttiva

Il nostro esemplare in prova è il più compatto della gamma, con cassa da 40 mm. Si tratta di un formato piuttosto snello, perfetto per chi ha un polso sottile o per chi cerca uno smartwatch meno ingombrante, magari anche rivolto al pubblico femminile. La variante da 44 mm offre una presenza leggermente più importante, ma resta comunque sottile e discreta al polso.

Discorso diverso per il Galaxy Watch8 Classic, che adotta un’estetica più imponente e un design ben distinto. Novità di quest’anno è l’introduzione anche nella linea base del Cushion Design, già visto sul Galaxy Watch Ultra: un approccio stilistico che incastona il quadrante circolare all’interno di una struttura squadrata con angoli stondati, quella che gli inglesi chiamano squircle.

Nei render ufficiali questo design non ci aveva convinto del tutto, ma vi consigliamo di dargli un’occhiata dal vivo: al polso fa tutto un altro effetto. Le proporzioni sono curate, le linee pulite e lo spessore di appena 8,6 mm lo fanno apparire minimale e discreto, molto moderno.

La qualità costruttiva è elevata: troviamo una cassa in alluminio, vetro in cristallo di zaffiro a protezione del display e una parte posteriore in plastica che ospita il gruppo sensori BioActive. Samsung ha modificato leggermente il meccanismo di aggancio del cinturino, rendendo incompatibili quelli delle generazioni precedenti. Tuttavia, il catalogo accessori è ricco e variegato, con tante opzioni di colori e materiali per personalizzare al meglio il proprio Watch8.

Non mancano le certificazioni: IP68 contro acqua e polvere, resistenza fino a 5 ATM e conformità allo standard militare MIL-STD-810H. In altre parole, un orologio robusto e pronto a tutto. E con un peso di soli 30 grammi nella versione da 40 mm, un dettaglio non di poco conto se si prevede di utilizzarlo per lo sport, o anche solo per tenerlo al polso durante la notte.

Display

La versione da 40 mm integra un pannello da 1,34 pollici con risoluzione 438×438 pixel, mentre la variante da 44 mm offre uno schermo leggermente più ampio da 1,47 pollici a 480×480 pixel. In entrambi i casi si tratta di un pannello Super AMOLED di ottima qualità, capace di raggiungere una luminosità di picco di 3000 nit, che garantisce un’eccellente leggibilità anche sotto la luce diretta del sole.

L’esperienza visiva è ulteriormente valorizzata da un’interfaccia curata, con elementi grafici grandi e un codice colore ben studiato che migliora il contrasto e la chiarezza dei contenuti. Sono proprio questi dettagli a restituire la sensazione di un prodotto rifinito con attenzione, come da tradizione per i wearable firmati Samsung.

Scheda tecnica di Samsung Galaxy Watch8

Caratteristica Galaxy Watch8 40 mm Galaxy Watch8 44 mm Galaxy Watch8 Classic 46 mm Dimensioni (mm) 40,4 × 42,7 × 8,6 43,7 × 46 × 8,6 46,4 × 46 × 10,6 Peso 30 g 34 g 63,5 g Display 1,34″ Super AMOLED, 438 × 438 1,47″ Super AMOLED, 480 × 480 1,34″ Super AMOLED, 438 × 438 Processore Samsung Exynos W1000 (3 nm, 5 core) RAM / Storage 2 GB / 32 GB 2 GB / 32 GB 2 GB / 64 GB Batteria 325 mAh 435 mAh 445 mAh Ricarica Ricarica wireless rapida (WPC, 10 W) OS / UI Wear OS 6 con One UI 8 Watch Sensori BioActive (ottico, ECG, impedenza), temperatura, accel., giroscopio, barometro, geomagnetico, luce ambientale Connettività LTE (eSIM), Bluetooth 5.3, Wi‑Fi dual‑band, GPS dual‑frequency, NFC Resistenza 5 ATM, IP68, MIL‑STD‑810H Colori Graphite, Silver Graphite, Silver Black, White Picco di luminosità Fino a 3000 nit

Come si evince dalla scheda tecnica, le novità dal punto di vista hardware non sono poi così radicali. I sensori rimangono sostanzialmente invariati rispetto alla generazione precedente, e anche la piattaforma hardware si affida all’ Exynos W1000, SoC a 3 nm che garantisce buone performance e consumi ottimizzati.

Samsung ha introdotto un leggero incremento delle batterie su tutti i modelli, miglioramento gradito anche se non rivoluzionario. Le vere innovazioni, però, si nascondono nel software, e le analizzeremo nel dettaglio nel prossimo paragrafo.

Area smart

La novità più significativa sul fronte smart è l’arrivo di Wear OS 6, che introduce un’interfaccia ancora più moderna e funzionale. Il cambiamento più evidente è rappresentato dalle nuove schede a widget (Multi-Info Tiles), accessibili con uno swipe verso destra. Si tratta di schede tematiche personalizzabili sia nel contenuto che nel numero, che raccolgono a loro volta widget contestuali, come scorciatoie rapide oppure pannelli informativi.

Tra queste, spicca subito la scheda Salute, che raccoglie tutti i dati relativi al benessere personale e consente di avviare rapidamente il monitoraggio dei vari parametri. È un cambiamento che ridefinisce l’utilizzo quotidiano dello smartwatch: più semplice, immediato e intuitivo. Un’idea intelligente da parte di Google, perfettamente integrata da Samsung nel proprio OS personalizzato.

L’altra grande introduzione è quella di Gemini, che prende il posto di Google Assistant come nuovo assistente personale. Era un cambiamento atteso, e possiamo confermare che l’integrazione è già ottima: Gemini è sempre a portata di polso, pronto a rispondere a domande, effettuare ricerche o svolgere operazioni smart. Possiamo chiedergli di impostare sveglie, timer, inviare messaggi su WhatsApp, e molto altro ancora, con una rapidità sorprendente.

Per il resto, Wear OS resta il punto di riferimento assoluto per chi cerca uno smartwatch Android completo: notifiche gestibili in modo avanzato, chiamate, musica, applicazioni da scaricare e uno store ricchissimo. Gli iPhone restano esclusi dalla compatibilità, ma se avete uno smartphone Android, difficilmente troverete un’esperienza più completa e fluida nel panorama degli indossabili.

Fitness e salute

Sul fronte salute e benessere, Samsung continua ad alzare l’asticella introducendo funzionalità avanzate che, fino allo scorso anno, erano riservate esclusivamente al Galaxy Watch Ultra. Quest’anno, alcune di queste novità arrivano anche sulla linea Galaxy Watch8, rendendola ancora più completa.

Le due principali aggiunte sono la misurazione del carico vascolare e il livello di antiossidanti presenti nel corpo. Il primo parametro consente di valutare lo stress sul sistema circolatorio, tenendo conto di stile di vita, riposo e attività fisica quotidiana. Il secondo misura la presenza di molecole antiossidanti nell’organismo: per rilevarla correttamente è necessario rimuovere lo smartwatch e appoggiare il polpastrello del pollice sul sensore cardio multifunzione, così da migliorare la precisione della lettura.

A queste si aggiunge l’indice AGE, che indica la quantità di prodotti dell’glicazione ossidativa, correlata anch’essa allo stress ossidativo e alla presenza di radicali liberi. Rimangono poi le misurazioni già note come elettrocardiogramma (ECG) e pressione arteriosa, funzioni che però richiedono l’abbinamento a uno smartphone Samsung, e la misurazione della composizione corporea.

Ovviamente non mancano le funzioni classiche per il monitoraggio del benessere: battito cardiaco 24/7, qualità del sonno con analisi dettagliate e consigli personalizzati, conteggio delle calorie, passi e attività quotidiane. La piattaforma è matura e ben strutturata, adatta sia a chi vuole semplicemente restare attivo, sia a chi punta su un monitoraggio più tecnico e avanzato.

Entrando nell’area più sportiva, Samsung introduce il punteggio energetico: un valore che tiene conto della variabilità cardiaca, qualità del riposo e carico cardio degli ultimi giorni. È un parametro simile al Training Readiness di Garmin e risulta molto utile per chi si allena con regolarità.

Per gli appassionati di corsa, ci sono due novità degne di nota: la possibilità di programmare allenamenti ad intervalli con target non solo su tempo e distanza, ma anche su ritmo, e un Running Coach integrato che guida l’utente principiante con piani strutturati da 4 settimane su varie distanze: 5 km, 10 km, mezza maratona o maratona. Il tutto è incluso nell’orologio, senza costi aggiuntivi o abbonamenti.

Autonomia

Sul fronte autonomia, purtroppo, non ci sono grandi notizie da festeggiare. La versione da 40 mm integra una batteria da 325 mAh, sufficiente giusto per coprire una ventina di ore con un utilizzo regolare. Tradotto in pratica, vuol dire che spesso sarà necessario ricaricarlo una volta al giorno, magari con un rabbocco ulteriore serale.

Una frequenza di ricarica decisamente elevata, considerando che già dobbiamo gestire smartphone, cuffie, computer e altri dispositivi. Per alcuni può diventare un impegno mentale di troppo, anche se ovviamente molto dipende dalle abitudini personali. Durante l’attività fisica intensa, soprattutto se svolta all’aperto con GPS attivo e schermo sempre acceso, il consumo può toccare anche il 15–20% all’ora, tenetelo in considerazione.

La versione da 44 mm, con batteria da 435 mAh, può offrire un po’ più di respiro, riuscendo probabilmente a garantire una giornata piena senza troppi pensieri. In ogni caso, valutate attentamente quale taglio scegliere in base alle vostre esigenze. Va considerato anche che la ricarica non è rapidissima: servono circa 90 minuti per una carica completa.

Conclusione e prezzi

Siamo alle battute finali della recensione di Samsung Galaxy Watch8, proposto a partire da 379 Euro nella variante solo Bluetooth 40 mm, i prezzi salgono proporzionalmente per le varianti da 44 mm e per quelle con LTE. Di seguito riportiamo colorazioni, versioni e listino per tutti e tre gli smartwatch.

Samsung Galaxy Watch8 (varianti BT e LTE, versioni da 40 o 44 mm, colorazioni Graphite o Silver) Versione da 40 mm al prezzo di 379 euro (BT) o 429 euro (LTE) Versione da 44 mm al prezzo di 409 euro (BT) o 459 euro (LTE)

(varianti BT e LTE, versioni da 40 o 44 mm, colorazioni Graphite o Silver)

Samsung Galaxy Watch8 Classic (46 mm, colorazioni Black e White) al prezzo di 529 euro (BT) o 579 euro (LTE)

Il nostro giudizio complessivo è positivo, l’orologio ci è piaciuto molto nel design, nella fruibilità di WearOS personalizzato da Samsung e nella completezza hardware e software di cui dispone. Tutto ciò al netto dell’autonomia che obbliga a qualche riflessione in più prima dell’acquisto, specialmente per il modello da 40 mm.

Pro: Comodo e curato nel design;



Ottimo schermo;



Completissimo in tutte le aree; Contro: Autonomia limitante;