A poche ore dall’avvio del nuovo aggiornamento per T-Rex 3 Pro di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri, Amazfit ha iniziato a distribuire tramite l’app Zepp un aggiornamento simile anche per Amazfit T-Rex 3, uno dei più apprezzati smartwatch rugged dell’azienda che è stato annunciato a IFA di Berlino nel settembre 2024.

Il nuovo aggiornamento, il primo del 2026 anche per il modello “non Pro”, arriva a circa un mese dal precedente e porta sullo smartwatch nuove funzionalità (come i promemoria vocali durante gli allenamenti) e svariati altri miglioramenti, utili per perfezionare l’esperienza d’uso e avvicinare le potenzialità dello smartwatch a quelle del fratello maggiore. Scopriamo tutte le novità.

Amazfit T-Rex 3 si aggiorna: ecco le novità del primo aggiornamento del 2026

Come anticipato in apertura, Amazfit T-Rex 3 torna ad aggiornarsi a distanza di un mese dal precedente aggiornamento (versione 4.1.6.9 dalle nostre parti o versione 4.1.5.1 su altri mercati), molto utile perché ha dotato lo smartwatch di Zepp OS 5.0 e della funzionalità BioCharge.

Nelle ultime ore, tramite un pacchetto di poco superiore ai 15 MB, arriva la nuova versione 4.3.8.2 del software (almeno sulle unità vendute in paesi come Russia e Cina): questo aggiornamento è ancora una volta molto importante perché va a pareggiare la versione del software disponibile su T-Rex 3 Pro.

Il nuovo aggiornamento va inoltre ad arricchire T-Rex 3 di tantissime funzioni finora esclusive del modello Pro: oltre alle novità (come le note vocali durante gli allenamenti) implementate con l’ultimo aggiornamento, lo smartwatch eredita dal modello Pro il pieno supporto per i sensori Stryd durante gli allenamenti HYROX Race e tante altre piccole modifiche, illustrate nel changelog che accompagna l’aggiornamento.

Il changelog completo

Di seguito riportiamo il changelog comlpeto (tradotto in italiano dagli screenshot condivisi, che trovate poco sotto, via Gadgets & Wearables) dell’aggiornamento alla versione 4.3.8.2 per Amazfit T-Rex 3:

Aggiunte nuove metriche: Ritmo Equivalente e Ritmo Equivalente Medio (Percorso: Corsa Outdoor / Trail Running >Impostazioni Allenamento > Altro > Pagine Dati > Ritmo > Ritmo Equivalente / Ritmo Equivalente Medio). Ottimizzate le prestazioni dell’app Mappa del Terreno e della pagina del percorso di allenamento, offrendo una rotazione notevolmente più fluida nei cambi di direzione. Aggiunta la registrazione di promemoria vocali durante gli allenamenti, con riproduzione disponibile nei registri degli allenamenti nell’app Zepp (Percorso: Durante l’allenamento > Pressione prolungata GIÙ > Termina registrazione). L’allenamento Indoor Cycling ora supporta sensori di velocità, sensori di cadenza e misuratori di potenza e consente l’inserimento manuale della distanza dopo l’allenamento. L’allenamento HYROX Race ora supporta i sensori Stryd, consentendo l’inserimento dei dati sul ritmo basati su Stryd durante gli allenamenti e nei registri degli allenamenti. La cronologia dell’allenamento nell’app Zepp ora mostra anche il tempo HYROX Zone. Aggiornata la visualizzazione di navigazione predefinita durante gli allenamenti in “Avanza verso l’alto”, allineando la direzione del percorso al movimento effettivo. Migliorata la funzione di screenshot, che consente di acquisirli anche quando l’orologio non è connesso a un telefono, con un massimo di 20 immagini memorizzate temporaneamente. Migliorata la sensibilità e la precisione della distanza dei promemoria delle svolte durante la navigazione del percorso. Zepp Coach ora supporta la regolazione degli allenamenti rimanenti per la settimana in corso e il salto dell’allenamento odierno con un tocco. Ottimizzato l’algoritmo di altitudine durante gli allenamenti. Aggiornata la visualizzazione del conteggio dei segmenti nella pagina di avviso del giro durante gli allenamenti. Risolto un problema che poteva causare anomalie di visualizzazione all’avvio di un allenamento. Ottimizzate le regole di visualizzazione delle unità di misura imperiali nella navigazione del percorso: le distanze < 0,1 miglia sono mostrate in piedi, mentre le distanze ≥ 0,1 miglia sono mostrate in miglia. Risolti altri problemi noti per migliorare ulteriormente la stabilità del sistema.

Come installare l’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).