I giorni che ci separano dalla probabile data di lancio delle nuove cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds 4 e Samsung Galaxy Buds 4 Pro diminuiscono a vista d’occhio — il debutto dovrebbe avvenire il prossimo 25 febbraio, accanto agli attesi Samsung Galaxy S26 — e le indiscrezioni si fanno sempre più dettagliate: dopo avervi riportato i probabili prezzi europei, quest’oggi sono arrivate conferme importanti riguardo al design attraverso una ricca galleria di immagini che hanno tutta l’aria di render ufficiali.

Samsung Galaxy Buds 4 e 4 Pro: nuove immagini confermano il design

Le prime anticipazioni sul design delle nuove Galaxy Buds 4 e 4 Pro risalgono addirittura al mese di novembre dello scorso anno; le scelte di Samsung — che ha introdotto cambiamenti radicali rispetto alla generazione precedente — sono state confermate anche da alcune illustrazioni scovate nel codice della One UI 8.5. In data odierna, facciamo un passo importante verso l’ufficialità delle nuove cuffie della casa sudcoreana attraverso il leak di quelli che sembrano i render stampa ufficiali delle più classiche colorazioni bianca e nera (manca all’appello la colorazione più particolare del modello Pro).

Nella fattispecie, le immagini mostrano le Samsung Galaxy Buds 4 Pro in colorazione bianca e le Samsung Galaxy Buds 4 in versione nera e c’è spazio anche per le custodie di ricarica, che, analogamente a quanto avvenuto con i precedenti modelli Galaxy Buds 3 e 3 Pro, presentano la metà superiore trasparente. Il produttore sudcoreano ha fatto dietrofront sulla forma del case di ricarica, che tornerà ad essere rettangolare come nei modelli precedenti alla serie Galaxy Buds 3.

Per quanto riguarda le cuffie, entrambi i modelli presentano uno stelo più sottile e piatto, col modello Pro che perde le Blade Lights (sottile striscia LED che donava un tocco di personalità alle Buds3 Pro). Un sacrificio che gli appassionati non faticheranno troppo ad accettare, se le indiscrezioni sugli importanti miglioramenti della qualità audio troveranno conferma. Del resto, proprio le Blade Lights che in alcuni casi presentavano problemi di uniformità, insieme ad un difetto relativo ai gommini e a problemi di ricarica oggetto di segnalazioni avevano tormentato le precedenti cuffie di Samsung, ora chiamata a riscattarsi portando sul mercato un prodotto impeccabile in termini di qualità e affidabilità.

In attesa di saperne di più, vi lasciamo alla visione delle immagini delle nuove Samsung Galaxy Buds 4 e 4 Pro.