Brutte notizie per chi aveva pianificato di metter le mani (pardon, le orecchie) sui nuovi auricolari Samsung Galaxy Buds3 Pro: la compagnia sudcoreana ha infatti ricevuto numerose segnalazioni dei primi possessori di tali accessori, rilevando che le lamentele sulla deludente qualità di costruzione degli auricolari erano attendibili.

In particolare, Samsung ha riconosciuto che i gommini degli auricolari tendono a rompersi con troppa facilità in fase di rimozione, cercando così di correre prontamente ai ripari: disponibilità sospesa fino ad almeno metà o fine agosto, rispetto a quella originariamente prevista per la fine di luglio.

Le lamentele cambiano i piani di Samsung

Ricordiamo che i nuovi Buds 3 Pro sono stati già venduti ad alcuni utenti sudcoreani, che hanno prontamente riscontrato il problema.

A breve distanza dalle polemiche rimbalzate su Reddit, Samsung ha rilasciato questa dichiarazione scusandosi per i problemi di controllo di qualità degli auricolari e assicurando che prima della nuova commercializzazione avrebbe condotto delle analisi approfondite.

Dopo poche ore da questa prima dichiarazione la società sudcoreana è intervenuta nuovamente sul tema affermando di “prendere la questione molto seriamente” e precisando che sta “continuando a impegnarsi per soddisfare i più alti standard di qualità dei prodotti”.

Quindi, una chiosa di comunicato che è una sostanziale ammissione di errore:

Stiamo valutando e migliorando con rapidità i nostri processi di controllo della qualità. Per garantire che tutti i prodotti soddisfino i nostri standard di qualità, abbiamo temporaneamente sospeso le consegne dei dispositivi Galaxy Buds3 Pro ai canali di distribuzione per condurre una valutazione completa del controllo di qualità prima di effettuare le spedizioni ai consumatori. Ci scusiamo sinceramente per i disagi che ciò può causare. Se i clienti già in possesso di Galaxy Buds3 Pro dovessero riscontrare problemi, devono contattare Samsung o recarsi presso il centro di assistenza Samsung più vicino.

Separatamente, Samsung ha anche provveduto a rilasciare una guida passo passo su come rimuovere in sicurezza gli auricolari, indicando che non è necessario ruotare le punte dei gommini o usare le unghie durante il processo di rimozione.

Contestualmente, in Italia il sito Samsung ha indicato il 23 agosto come data di spedizione dei Buds3 Pro. Nessun problema sembra invece esserci sulla disponibilità dei Buds 3.

Tra gli altri mercati, notiamo come Samsung US abbia aggiornato la data di disponibilità al 28 agosto, mentre le divisioni Samsung nel Regno Unito e in Germania mostrano una data di disponibilità che risale al 16 agosto.