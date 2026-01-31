Samsung Galaxy Buds 4 e Samsung Galaxy Buds 4 Pro saranno le prossime cuffie di riferimento del produttore sudcoreano e man mano che si avvicina il loro debutto ufficiale si intensificano anche le voci che le riguardano: nelle ultime ore sono trapelati i probabili prezzi europei delle cuffie e persino l’offerta di lancio (per un mercato specifico).

Samsung Galaxy Buds 4 e 4 Pro: prezzi e promo lancio (leak)

Le prime indiscrezioni sul conto delle prossime cuffie true wireless griffate Samsung risalgono allo scorso mese di novembre, quando le prime immagini leak ne aveva svelato il design, che è stato completamente rivisto rispetto alla generazione precedente; negli stessi giorni, era stato direttamente il codice della One UI 8.5 — attraverso alcune animazioni — a confermare le scelte estetiche di Samsung e ad anticipare una funzionalità inedita: il supporto alle gesture attraverso movimenti della testa. Passando al nuovo anno, a inizio gennaio un leak ci aveva svelato una colorazione inedita e dettagli sull’autonomia delle Galaxy Buds 4 Pro.

Ebbene, adesso che è trascorsa qualche altra settimana, è giunto il momento di riaprire il discorso relativo alle Galaxy Buds 4 e 4 Pro di Samsung. Il produttore sudcoreano sta ultimando i preparativi per il lancio dei nuovi flagship della serie Samsung Galaxy S26, il cui evento dedicato dovrebbe svolgersi il prossimo 25 febbraio, e la stessa data potrebbe essere sfruttata anche per l’annuncio delle nuove cuffie, che di recente hanno ottenuto le solite certificazioni.

Se del design e delle possibili novità funzionali si è già detto, la dotazione tecnica delle nuove Galaxy Buds rimane sconosciuta, tuttavia sono appena trapelati i probabili prezzi europei di entrambi i modelli. Va detto che la fonte fa riferimento ad un mercato ben preciso, quello francese, dunque non si possono escludere differenze; ad ogni modo, viene riportato che Samsung non imporrà aumenti di prezzo rispetto alle precedenti Galaxy Buds 3 e 3 Pro, pertanto i prezzi di listino dovrebbero essere di 179 euro per le Samsung Galaxy Buds 4 e di 249 euro per le Samsung Galaxy Buds 4 Pro. Entrambi i modelli verranno proposti nelle due colorazioni Black e White, mentre la più particolare Apricot dovrebbe essere esclusiva del modello più costosa e potrebbe essere venduta soltanto attraverso il Samsung Store.

Samsung avrebbe previsto anche un’interessante offerta di lancio per le sue nuove cuffie — anche in questo caso, la fonte parla soltanto del mercato francese: nella sola colorazione Black, entrambi i modelli dovrebbero includere nel prezzo anche una basetta per la ricarica wireless a 25W. Resta da capire se la stessa promozione verrà proposta anche nel resto del Vecchio Continente.